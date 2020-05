Lyukat ütöttek Magyarország legerősebb páncélján, és csak most jön a neheze

A szolgáltatások külkereskedelmi forgalma stabilan hozzájárult az exporttöbblethez az elmúlt időszakban. Különösen akkortól vált ez látványossá, amikor a termék-külkereskedelem aktívuma apadni kezdett. A koronavírus-járvánnyal terhelt időszak azonban a szolgáltatásokból származó stabil többletet is rombolni fogja, ami már látszik is az első negyedéves adatokon.

Nem csak a termékek külkereskedelmét rombolta a koronavírus-járvány, hanem a szolgáltatásokét is, ami rossz hír Magyarország számára, hiszen az elmúlt években stabil többletet termelt a tercier szektor. Ez azért is számított eddig különösen jó hírnek, mert a szolgáltatások válságállóbbak, mint a termékek, ezt bizonyította a 2008-2009-es világgazdasági válság is. Joggal bízhattunk abban, hogy amennyiben lelassul a globális növekedés, a szolgáltatások kereslete kevésbé esik majd vissza, így ez stabilizáló erővel bírhat.

Azzal azonban senki sem számolt, hogy olyan válság következik, amely a szolgáltatásokat is kifejezetten erősen üti meg. Azt például senki sem gondolhatta, hogy a turizmus egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag eltűnik, ami egyre erősebb tartóoszlopa volt a magyar szolgáltatás-külkereskedelemnek. A koronavírus-járvány alatt tehát a tercier szektor is kifejezetten mély sebeket kapott, sok esetben a szolgáltatások az idei évben gyengébben teljesítettek, mint a feldolgozóipar.

Ez meg is látszik az első negyedéves magyar adatokon is. A KSH közlése szerint január és március között a szolgáltatások euróban számított exportja 6,9, importja 3,9%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. Mindeközben az aktívum 1,7 milliárd euró volt, ami 250 millió euróval kevesebb a 2019-es első negyedévinél.

Az aktívum 37%-a a turizmusból, miközben 27%-a a szállítási szolgáltatásokból származott. A hivatal meg is jegyzi, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelem több területén is tetten érhetők.

Az aktívum mérséklődése

a turizmus 13,

a szállítási szolgáltatások 27,

valamint a bérmunka-szolgáltatások 19%-os

mérlegromlásával magyarázható.

A következő negyedévben várhatóan még erőteljesebb lesz a visszaesés, hiszen a turizmus hatalmas zuhanáson megy keresztül ebben az időszakban. Az első negyedév egészét nem is érintette a koronavírus, csak a márciust, így a január-márciusi számok még nem annyira gyengék. Valószínűleg a nyári szezont is érinteni fogja a koronavírus-járvány, mert hiába pótolhat valamennyit a belföldi turizmus az ágazat veszteségéből, az export-import vonal ettől még várhatóan romlani fog, hiszen a külföldi utak szinte biztosan nem állnak helyre. Mindeközben a gazdaság többi szolgáltató ágazata is hosszú ideig gyengén teljesített (a kijárási korlátozás idején), és csak lassú helyreállásra lehet számítani, ami szintén lefelé húzza a teljesítményt.

