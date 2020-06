Íme az a 9 ország, amelyért most komolyan aggódhatunk a koronavírus rohamos terjedése miatt

Argentína, Bangladesh, Brazília, Egyiptom, India, Irán, Irak, Mexikó, Pakisztán az a kilenc ország, ahol ezekben a napokban rohamosan (újra) terjed a koronavírus-járvány, így aggódhatunk értük és bizony a svédek napi 500-800 közötti új esetszáma sem megnyugtató, ahogy az amerikaiak napi 20 ezer feletti esetszáma sem. Mindezek közül talán a legaggasztóbb a brazil helyzet napi 30 ezer körüli új esettel, de a pakisztáni is nagyon rosszul néz ki, hiszen már napi 9 ezer esetnél járnak az igazolt eseteknél.

Az alábbiakban nem a napi, hanem a 7 napos mozgóátlagokból rajzolt grafikonokat mutatjuk be, mert több hete azt tapasztaljuk, hogy a hét végére szépen visszaesik az elvégzett tesztek alacsonyabb száma miatt a napi új fertőzési esetszám, így a tendenciákat ezek a grafikonok jobban megragadják. Fokozottan érdekes az iráni helyzet, ahol május elejére már úgy tűnt, hogy megfogták a járványt, majd elkezdték feloldani a korlátozásokat, azóta pedig már a napi esetszám 3 ezer fölé gyorsult, csaknem rekordüteműre, így a mozgóátlag is intenzíven emelkedni kezdett.

A brazil járványügyi adatok megbízhatósága már csak amiatt is erősen kérdéses, hogy a hétvégén már csak 14-16 ezer új esetet tettek közzé, aztán hirtelen visszaugrott a szám tegnapra 27 ezer fő fölé, így továbbra is csaknem rekord ütemben terjed a járvány. Összesen már 560 ezer embernél igazolták a fertőzést a 212 milliós országban. Indiában pedig már a napi esetszám a 9 ezret közelíti, ami rekordütemű terjedést jelent és nem véletlen, hogy emiatt a mozgóátlag is fokozatosan emelkedik.

Amint jeleztük a bevezetőben, talán most a leginkább (Brazília mellett) Pakisztánért és a világ legnagyobb népsűrűségű országáért, Bangladeshért kell aggódni, ahol már a 7 napos mozgóátlag is meredek gyorsulást jelez a járvány terjedésében.

A korábbi nagyobb gócpontoknak számító Peruban és Chilében az elmúlt napok esetszáma alapján úgy tűnik, hogy kezd lassulni a járvány terjedése, így már a mozgóátlagok is görbülnek lefelé, de a mexikói és argentin görbe a napi esetszámok alapján várhatóan még tovább fog emelkedni.

Közben sajnos az amerikai esetszám is napi 20-21 ezer körül ingadozik, így a 7 napos mozgóátlag sem tud érdemben csökkenni és a mostani zavargások, tüntetések is fokozzák a járvány újbóli begyorsulásának kockázatát.

A fentiek miatt nem véletlen, hogy a globális esetszám a terjedésben újra 114 ezer főre ugrott a hétvége után, a 7 napos mozgóátlag pedig folyamatos emelkedést jelez és már 113 ezer közelében jár. Ilyen terjedési ütem mellett napokon belül elérjük világszerte a 7 millió igazolt fertőzöttet.

Címlapkép forrása: Alexandre Schneider/Getty Images