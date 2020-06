Nap- és szélenergiával érvelve lobbizik a gáz mellett Magyarország az EU-nál

Nyolc kelet-európai, illetve balkáni EU-tagország egyesítette erőit és közös nyilatkozatban állt ki amellett, hogy az Európai Unió továbbra is pénzzel (is) támogassa a földgáz-infrastruktúra fejlesztéseket. Bulgária, Csehország, Görögország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia szerint a gázinfrastruktúrára azért is a fenntartható és gyors energiaátmenet feltételeként kellene tekinteni, mert a következő években a megújuló és dekarbonizált gázok fokozatosan a földgáz helyébe lépnek majd.