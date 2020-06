Rengeteg magyar cég menekül meg ennek az eszköznek köszönhetően

Tavaly szeptember, a KKVPRO üzletág elindulása óta már 86 megkeresés futott be az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures-höz összesen 20,1 milliárd forint értékben – tudta meg a Portfolio a kockázati tőkealap-kezelőtől. Ennek a túlnyomó többsége a generációváltás programra érkezett, ami bizonyítja, hogy a piaci szereplők körében valós igény van erre az újfajta finanszírozásra. Nem véletlen ezért, hogy a Portfolio és a Hiventures közös online konferenciasorozatának második állomását ennek a témának szenteljük

A piacon korábban nem található, valós finanszírozási igényt fedezett fel a Hiventures, amikor elindította a 31 milliárd forintos, kkv-kat célzó tőkealapját, amely a járvány kirobbanása óta további 10 milliárd forinttal egészült ki a bajba jutó kkv-k megmentésére. A koronavírus okozta krízishelyzet miatt indított mentőprogramok mellett a korábban már meglévő befektetési programokra továbbra is töretlenül jelentkezhetnek a hazai vállalkozások. A KKVPRO finanszírozási megoldásai generációváltás – management buy in és buy out, piaci konszolidáció –, iparágon belüli felvásárlás, valamint nemzetközi terjeszkedést elősegítő külföldi befektetés ösztönzés témaköreiben kínálnak valós megoldást a hazai kkv-szektor számára.

A Hiventures Portfolio-nak küldött adatai szerint a KKVPRO programjaira eddig beérkezett 86 jelentkezésből 48 vállalkozás volt köthető a generációváltás témaköréhez, ennek összértéke eléri a 9 milliárd forintot. Ez is alátámasztja, hogy a hazai cégek számára rendkívül fontos és aktuális kihívás a generációváltás kérdése. A programnak köszönhetően jól működő hazai cégek maradhatnak hazai tulajdonban, és erősödhetnek tovább.

33 vállalati megkeresés érkezett a piaci konszolidációval kapcsolatban, míg 5 hazai társaság a külföldi terjeszkedés támogatásához kereste meg a Hiventures-t.

A tőkealap-kezelő szakértői a program elindulása óta eltelt első félévben nem unatkoztak, ugyanis

már 14 ügylet van túl az első körös akvizíciós döntésen, amelyek összértéke eléri a 7,9 milliárd forintot és három esetben már meg is született a pozitív befektetői bizottsági döntés.

Azt is megtudtuk, hogy a családon kívüli generációváltást támogató programra jelentkezett cégek értéke a 350 millió forintos és a 6,6 milliárd forintos sávban mozog. A beérkezett megkeresések pedig több iparágat fednek le, így például a műanyagfröccsöntést, az IT-fejlesztést, a fémmegmunkálót, az orvosi implantátumgyártót, a digitális építészirodát, és az élelmiszeripart.

A Hiventures azt is megosztotta velünk, hogy milyen folyamaton kell végig menniük az érintett cégtulajdonosoknak, amennyiben részt akarnak venni a tőkeprogramban.

Címlapkép forrása: Getty Images