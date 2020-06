Itt az eddigi legsötétebb jóslat: padlóra küldheti a koronavírus a magyar gazdaságot

Nyolc százalékkal eshet vissza 2020-ban a magyar GDP, ha pedig lesz második hulláma a koronavírus-járványnak, akkor ennél is mélyebb lehet a recesszió – olvasható az OECD szerdán megjelent előrejelzésében. A szervezet közgazdászai szerint nem csak a gazdaság visszaesése lesz jóval nagyobb a kormány által vártnál, de ezzel párhuzamosan a költségvetési hiány is hatalmas lehet. A prognózis nagyon meglepő, hiszen jóval mélyebb válságot jósol Magyarországnak, mint a többi előrejelző.

Ennyire pesszimista becslést talán még nem láttunk

Két forgatókönyvet vizsgált friss kiadványában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), de ezek közül egyiket sem nevezte alapforgatókönyvnek, illetve alternatív szcenáriónak. A nemzetközi szervezet közgazdászai szerint

az lesz a következő hónapok legfontosabb kérdése, hogy lesz-e második hulláma a koronavírus-járványnak vagy sem.

Az elemzésről az elmondható, hogy még az optimistábbnak tűnő forgatókönyv (nem lesz második hullám) is sokkal borúsabb, mint a magyar kormány vagy a piaci szakértők jóslatai. Ha „megússzuk” ennyivel a járványt, akkor a magyar GDP 8 százalékkal zuhanhat vissza 2020-ban, majd onnan jövőre 4,6 százalékos visszapattanás jöhet. Ha pedig még az év második felében jön egy újabb hullám, akkor még ennél is nagyobb, 10%-os lehet a gazdaság zuhanása, és a kilábalás is sokkal lassabb lehet, 2021-ben is csak 1,5%-kal növekedhetünk. (Ez a pesszimistább prognózis arra utal, hogy a második hullámot az év végére, jövő év elejére állították be az előrejelzésben.)

Az eddig ismert GDP-prognózisok közül talán ez a legpesszimistább nem csak a nemzetközi szervezetek, hanem a piaci elemzők körében is. Az alábbi táblázatból látszik, hogy az OECD véleményéhez az Európai Bizottságé áll a legközelebb, de még ők is egy százalékponttal kisebb recessziót várnak idén.

Előrejelzések a magyar GDP alakulására (százalék) Szervezet 2020 2021 Kormány -3,0 4,8 MNB 2-3 4-4,8 IMF -3,1 4,2 Európai Bizottság -7,0 6,0 Világbank -5,0 4,5 OECD -8,0 4,6 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mitől zuhanhat ekkorát a magyar gazdaság?

Természetesen a szervezet szakemberei igyekeztek alátámasztani a véleményüket, így kirajzolódik az a borúlátó kép, ami rossz esetben Magyarországra várhat. Az OECD szerint ha nem lesz második hullám, akkor is 6,4 százalékkal esik vissza idén a háztartások fogyasztása, ahonnan jövőre 5 százalékos felpattanás jöhet, ha pedig még egy járványhullám jön, akkor az idei 8,8%-os zuhanást 3,8 százalékos növekedés követheti ezen a téren 2021-ben. Az első negyedévben a lakossági fogyasztás még szépen emelkedett, és a bérdinamika is magas volt. Ahhoz tehát, hogy ez az előrejelzés megvalósuljon, óriási fogyasztásvisszaesésnek kellene jönnie a következő negyedévekben.

Eközben a beruházások 15,8 százalékkal szakadhatnak be még az optimistább forgatókönyv megvalósulása esetén is, ahonnan nagyon lassú lesz a talpra állás, jövőre is csak 3,8 százalékos növekedés következhet. Eközben az exportunk 6,9 százalékkal, az importunk pedig 5,8 százalékkal eshet vissza tavalyhoz képest. Ha pedig a második hullám jön, akkor az idei 18,3 százalékos zuhanás után még jövőre is további 2,6 százalékkal eshetnek a beruházások, míg az exportban 8,1, az importban pedig 7 százalékos lehet a mínusz.

A fenti körülmények között a munkanélküliségi ráta még akkor is 6,3%-ra emelkedhet a tavalyi 3,4%-ról, ha nem lesz második hullám. Ha pedig még újabb lezárásokra és korlátozásokra kényszerülünk, akkor az idei 6,9%-os ráta még jövőre is 6 százalék felett maradhat.

A koronavírus-járvány komoly gazdasági károkat okoz Magyarországon a feldolgozóipari üzemek leállásán és a szolgáltató szektoron keresztül – olvasható az OECD szöveges értékelésében. A szervezet modellje szerint áprilisban több mint negyedével eshetett vissza a magyar gazdaság kibocsátása az egy évvel korábbihoz képest. A termelés visszafogása kiemelten érintette a magyar gazdaság egyik motorjának számító autóipart, mely a zsugorodó kereslet mellett a beszállítói láncok elakadásával is meg kellett, hogy küzdjön. A legtöbb gyárban aztán április végén újraindult a termelés, de jóval alacsonyabb szinten, mint a válság előtt. Emellett a gazdaság hirtelen összeomlása érzékenyen érintette a turizmust, melyben jelentős a kisvállalkozások aránya – teszik hozzá.

A nemzetközi beszállítói láncok nem fognak gyorsan helyreállni, ezért a magyar gazdaság egészen 2021 végéig jelentős kihasználatlan kapacitásokkal rendelkezhet – olvasható az előrejelzésben. A szervezet szerint mindkét forgatókönyv esetében a legfontosabb kockázat az, hogy a vártnál tovább elhúzódnak a korlátozások a gazdaságban, illetve a magas munkanélküliség és a vállalati csődök miatt tovább marad nyomott a kereslet. A pozitív kockázat pedig éppen az említett beszállítói láncok gyorsabb talpra állása lehet, ami felgyorsíthatná a gazdaság visszapattanását.

Ebben a helyzetben a magyar gazdaságpolitika a kezdeti átmeneti intézkedésektől egyre inkább eltolódhat a cégek megmentése, és a keresletélénkítés felé – emelik ki a szakértők. A legfontosabb szükséges intézkedésként hozzák fel az álláskeresési járadék jelenlegi három hónapos időtartamának meghosszabbítását, ami segíthetné az átmenetet azok számára, akik elvesztik a munkahelyüket, illetve keresletet generálhatna.

Az eddigi kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban az OECD kiemeli, hogy azok azonnali lépések voltak és igyekeztek élénkíteni a gazdasági aktivitást. A költségvetésben a GDP 4,4%-ának megfelelő csomagot alkottak, ehhez jött még a 3600 milliárd forintnyi törlesztési moratórium az év végéig a vállalati- és lakossági hitelekre, illetve a GDP 5,4%-át kitevő (mintegy 2500 milliárd forintnyi) állami hitel és garancia. Ezeket fejelte meg az MNB az eszközvásárlási programmal, illetve további 1500 milliárd forint olcsó hitellel és garanciával. A csomag összetételéről itt írtunk:

A szervezet szerint fontos, hogy a kormány a fellendülése kezdetén időben visszavonja a válság miatt hozott átmeneti gazdaságélénkítő lépéseket. Ez különösen igaz az állami hitelekre és garanciákra, hogy elkerülhető legyen az életképtelen vállalkozások mesterséges életben tartása és biztosítani lehessen a források hatékony felhasználását. Emellett az átmeneti lépések után egyre inkább a tartós keresletélénkítés felé kellene lépni, illetve a bértámogatási programba be kellene vonni azokat a munkavállalókat, akiknek nincs állandó szerződésük, például kölcsönzött munkaerőként dolgoznak.

A kormány prioritása kellene, hogy legyen a hosszabb álláskeresési járadék, ami javíthatná a munkanélküliek jövedelmét és a munkaerő mobilitását – emelik ki.

Elszállhat a hiány és az adósság

Részben a sokkal pesszimistább makropályából adódik, hogy az OECD szerint a kormány 3,8%-os költségvetési hiánycélja is irreális. A szervezet közgazdászai szerint ha csak a járvány első hullámával számolunk, akkor is 8,8%-os lehet a deficit a GDP arányában, és 2021-ben is csak 7,7%-ra csökken majd ez. Ha pedig még jön egy második hullám is, akkor a hiány megközelítheti a GDP 10%-át idén, és jövőre is 9%-os lehet. Ezek is brutálisan pesszimista jóslatok: bár az elemzők többsége egyetért azzal, hogy a jelenlegi költségvetési hiánycél nem reális (mert abba nemhogy a gazdaságélénkítéshez szükséges friss állami forrás nem fér bele, de tulajdonképpen csak szigorítással teljesíthető), ilyen durva elszállást a büdzsében senki nem vár.

A magasabb hiány pedig egyben magasabb adósságot is jelent, az OECD szerint az optimista forgatókönyv is 76,2 százalékos államadósságot feltételez a GDP arányában, és az emelkedés jövőre is folytatódhat, vagyis visszafordulhat az adósság utóbbi években látott csökkenő trendje. Ha pedig visszatér a járvány, akkor a tavaly év végi 66,3%-ról 77,9%-ra emelkedhet az adósságráta, 2021 végére pedig megközelítheti a 82%-ot.

