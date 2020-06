Most issza meg a levét Kína, hogy adósává tette a világot – Magyarország is a rossz oldalra állt?

Jelentős fennakadások vannak a kínai kezdeményezésre indult „Egy övezet, egy út” program projektjeiben, sok ország a koronavírus-járvány miatt képtelen fizetni hiteleit az ázsiai ország felé. A mostani válság jelentheti a teljes program végét, de akár újragondolását is. A kínai terjeszkedés megítélése jó ideje ellentmondásos, az ellenzői szerint Kína eladósítja a feltörekvő országokat, és csak ő húz előnyt a beruházásokból. Magyarországon a Budapest-Belgrád vasútvonal a beruházások zászlóshajója, nálunk egyelőre nincs szó csúszásról vagy pénzügyi nehézségről, de állítólag a régió országai is elégedetlenek.

Egy övezet egy út – Az új kínai gyarmatosítás?

Hszi Csinping kínai elnök 2013-ban hirdette meg az „Egy övezet, egy út” programot, melynek keretében fejlődő országokban kínai hitelből valósítanak meg jelentős infrastruktúra-beruházásokat. Kína tagadja, hogy ezzel pénzügyi céljai lennének, a hivatalos indoklás szerint a beruházási program a „kínai álom” eszméjéhez, az ázsiai ország globális szerepének növeléséhez kapcsolódik elsősorban.

Ennek ellenére a tervet számos kritikával illették az utóbbi időszakban, az ellenzők legfontosabb érvei az alábbiak voltak:

Kína a fejlődő országokat felhasználva teremt piacot saját termékeinek.

A beruházások jelentős részét kínai hitelből valósítják meg, a megrendelések zömét kínai cégek kapják. Vagyis az ázsiai nagyhatalom keveset kockáztat, a hitelt kamatostól visszakapja, viszont piacot teremt a cégeinek.

A szegény országokat adósrabszolgaságba taszítják a kínai hitelek, a terheket képtelenek lesznek fizetni. Néhány kritikus szerint éppen ez a cél, így tudja Kína a hitelek fejében rátenni a kezét a létfontosságú infrastruktúrára.

Sokan kritikaként fogalmazták meg, hogy a kínai pénzből megvalósuló beruházások klasszikusan úgynevezett „fehér elefántok”, melyeket később nehéz lesz piaci alapon finanszírozni, fenntartani, folyamatosan veszteséget termelnek majd a megépülés után is.

Persze a másik oldalon is vannak ellenérvek: a kezdeményezés támogatói szerint az „Egy övezet, egy út” visszaállíthatja Eurázsia elveszett gazdasági és kereskedelmi súlyát, illetve olyan beruházásokat valósít meg, melyekre egyébként nehéz lett volna forrást találni, illetve mindenki számára előnyösek.

Nagy csapást jelent a koronavírus

A fejlesztési program keretében Kína többszázmilliárd dollárnyi hitelt nyújtott vagy ígért oda az érintett fejlődő országoknak, azonban az utóbbi hetekben a koronavírus-járvány miatt több projektet is le kellett állítani – írja cikkében az Economist. A fennakadásoknak alapvetően két oka van:

Egyes beruházások pénzügyi nehézségekkel küszködnek, néhány esetben technikai csődről beszélhetünk, mivel az érintett országok a hitelek visszafizetésének elhalasztását vagy eltörlését kérték Kínától.

A csúszások másik oka inkább technikai: a világjárvány miatt a kínai szakemberek utazása is nehezebbé vált, aki néhány beruházás esetében fennakadásokat okoz.

A nehézségek nem elsősorban az európai projekteket érintik, elsősorban afrikai, közel-keleti vagy ázsiai országokban vált döcögőssé a végrehajtás. Februárban Egyiptom elhalasztotta a világ második legnagyobb szénerőművének építését, mely kínai pénzből épült volna a program keretében, majd rá néhány hétre Banglades is kihátrált egy hasonló beruházásból. Áprilisban Pakisztán kérte, hogy könnyítsen Kína a 30 milliárd dolláros hitel visszafizetésén, mely elektromos hálózatok kiépítésére ment el, Tanzánia elnöke pedig felmondta az elődje által kötött szerződést egy kikötő fejlesztéséről, mivel szerinte az előnytelen az ország számára. Májusban a nigériai parlament döntött az összes kínai hátterű beruházás felülvizsgálatáról, mivel az ellenzők szerint azok finanszírozása hátrányos az országnak.

A járvány miatt az afrikai országok vezetői közösen kértek fizetéskönnyítést a hitelezőiktől, többek között Kínától. Az ázsiai nagyhatalom összesen 145 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott eddig az „Egy övezet, egy út” program keretében Afrikának, ebből 8 milliárdot kellene az idén törleszteni.

Szakértők már korábban figyelmeztettek arra, hogy a szegényebb országok a koronavírus-járvány miatt nehezebben fogják tudni törleszteni hiteleiket. Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy rögtön kútba esnek a beruházások, első körben fizetési könnyítést, a futamidő kitolását kérhetik Kínától, illetve különböző eszközöket ajánlhatnak fel cserébe, melyek kínai kézbe kerülhetnek. Hosszabb távon azonban az Economic Intelligence Unit (EIU) elemzése szerint nőhet a nyomás az ázsiai országon, hogy a futamidő meghosszabbítása mellett akár

leírja az adósság egy részét.

Ráadásul sok országnak az önrésszel is problémája van, mivel az afrikai nyersanyagexportáló országokat érzékenyen érintette a nyersanyagárak zuhanása. Ebben a helyzetben Kína két dolgot tehet: vagy a saját részét is csökkenti a projektben, vagy annyi hitelt nyújt, amennyi a beruházás befejezéséhez szükséges, vagyis nagyobb anyagi terhet vállal. Az Economist szerint akármelyik megoldást választják, a csődök sora elkerülhetetlennek tűnik a beruházásoknál.

Az ezzel kapcsolatos egyeztetések a szakemberek szerint többnyire politikai jellegűek, hiszen a hiteleket többnyire valamelyik nagy kínai állami bank nyújtotta, nem piaci alapon állapodtak meg az országokkal. Éppen ezért a fizetési könnyítésekről sem elsősorban a bankoknak, hanem a kínai politikai vezetésnek kell dönteni. Ha pedig nem sikerül megegyezni, akkor Kína értékes eszközökre teheti rá a kezét, hiszen a hitelek többségénél az összeg 60%-áig fedezetet kért az érintett országoktól.

A nehézségek politikailag is kellemetlenek a kínai elnöknek, mert Hszi presztízskérdésnek tartja az „Egy övezet, egy út” programot. Ha pedig a kínai állam érvényesíti a fedezetet, és ráteszi a kezét a fontos létesítményekre, akkor az komoly ellenérzést válthat ki az érintett országoktól és a nemzetközi partnerektől. Hiszen ezzel éppen a kritikusok egyik érvét erősítené a kínai vezetés, mely szerint a céljuk csak a szegény országok eladósítása és ennek apropóján értékeik megszerzése.

Az első lépés máris megtörtént: a kínai kormányzat vasárnap bejelentette, hogy 77 ország és régió számára felfüggeszti atörlesztési kötelezettséget a járvány miatti nehézségekre hivatkozva.

A válság jó lehetőség a program újragondolására

Az Economist cikke szerint a jelenlegi válság egyáltalán nem biztos, hogy az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés végét jelenti majd, a másik lehetőség a beruházások újragondolása. Az utóbbi hetekben például a kínai vezetők is felvetették az „Egészségügyi Selyemút” ötletét, melynek keretében az érintett útvonalon gyorsabban juttathatnak a jelenlegi járványhelyzetben létfontosságú egészségügyi felszerelést és élelmiszersegélyt az országokba.

Emellett a mostani helyzet jó alkalom arra, hogy átgondolják, melyik beruházások szükségesek és kifizetődők. Az utóbbi években a nyugati országok például a kínai hátterű beruházások társadalmi és környezeti költségeire figyelmeztettek, ezekre a kritikákra válaszul tavaly Hszi Csinping azt mondta, hogy az „Egy övezet, egy út” nyitott, zöld és tiszta program. Ennek megfelelően most felülvizsgálhatják például a költséges gátépítéseket, melyek ellen amúgy is sok helyen tiltakoznak, illetve a szénerőműveket. Helyettük többek között a szél- és napenergia kerülhet a program fókuszába.

Vagyis a járványhelyzet miatt átgondolhatják a beruházásokat, nagyobb szerepet kaphat a társadalmi elégedettség és a környezettudatosság, valamint az egészségügy az esetleges további járványokra való felkészülés jegyében.

Egyelőre Közép-Európában sem elégedettek Kínával

A példákból látszik, hogy nem a mi régiónkat fenyegeti elsősorban a kínai beruházások elakadása, azonban kutatók szerint Kelet-Közép-Európa országai is egyre elégedetlenebbek a kínai féllel. A prágai székhelyű China Observers in Central and Eastern Europe nevű szervezet áprilisban adott ki egy tanulmányt, mely szerint a régió 17 országa nagyobb erőfeszítéseket vár Pekingtől és aggasztja őket, hogy a kereskedelmi mérlegük hiánya nő Kínával szemben. Több forrás szerint az is nehezíti a helyzetet, hogy a koronavírus miatt az idei „17+1 csúcstalálkozót” elhalaszthatják.

A tanulmányban a szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a kelet-közép-európai országoknak közösen kellene fellépniük, hogy nagyobb gazdasági hasznuk származzon a Kínával való kapcsolatból. A 17 érintett ország külkereskedelmi deficitje 2018-ban 75 milliárd dollár volt az ázsiai országgal szemben, a közvetlen tőkebefektetések pedig csak lassan emelkedtek, ráadásul négy országra – Magyarországra, Csehországra, Lengyelországra és Szlovákiára – korlátozódtak, így a többi 13 ország jogosan lehet elégedetlen.

A lassú előrelépés miatt az európai országok is azt érezhetik, hogy Kína számára csak a saját érdekei fontosak, a megállapodásokkal piacot akar szerezni a cégeinek. A tavalyi hongkongi tüntetések kapcsán pedig sok helyen a politikai beavatkozás gyanúja is felvetődött, Litvánia például nyilvánosan bírálta Vilnius kínai nagykövetségét, amiért megfélemlítette a tüntetőket, akik Hongkong függetlensége mellett álltak ki a balti fővárosban.

A tanulmány szerzői szerint a legnagyobb csalódás az lehet, hogy

az ígéretekkel és a várakozásokkal ellentétben Kína nem regionális központként kezeli Kelet-Közép-Európát, hanem jellemzően kétoldalú megállapodásokat köt az érintett országokkal.

A prágai think tank szakemberei szerint gazdaságilag a sikertörténet eddig a turizmus, azzal, hogy a kelet-közép-európai országok egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak Kínában, nyitni tudtak az egyre erősebb kínai középosztály felé. Viszont éppen emiatt nehéz eldönteni azt is, hogy az „Egy övezet, egy út” kezdeményezésnek vagy a kínai középosztály gazdagodásának és növekedésének köszönhető az egyre több turista a régióban. Ezen a téren Magyarország és Csehország a két nagy nyertes, a kínai turisztikai hivatal adatai szerint 2018-ban 256 ezer kínai turista érkezett hazánkba.

A kereskedelmi kapcsolatok egyelőre nem tűnnek sikersztorinak, Lengyelországban és Csehországban ugyan 79, illetve 66%-kal emelkedett a kínai import 2012 óta, viszont Magyarország és Szlovákia esetében a 18, illetve 14 százalékos növekedés sokkal visszafogottabb. Az exportot tekintve még rosszabb a kép: Csehország, Lengyelország és Magyarország kivitele ugyan 30-50%-kal emelkedett, de nagyon alacsony bázisról, Szlovákiáé pedig még csökkent is – mutat rá a tanulmány.

Az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés indulásakor Magyarország is egy sor ígéretet kapott a kínai féltől beruházásokat illetően, ezek többségéből azonban az utóbbi hét évben sem valósult meg szinte semmi. Nincs például kínai citromsavgyár, a ferihegyi gyorsvasút legfeljebb a tervezőasztalon létezik és a magyar állampapírok jelentős része sem került kínai kézbe. A program zászlóshajója itthon a Budapest-Belgrád vasútvonal, melynek kivitelezése szintén nagyon korai szakaszban van, egyelőre a beruházókat választották ki, illetve rögtön tíz évre titkosították a szerződést, megerősítve azokat a pesszimista vélekedéseket, melyek szerint ez a magyar félnek egy soha meg nem térülő beruházás lehet.

A rossz oldalra álltunk?

Politikailag is kockázatos lehet a kelet-közép-európai országok közeledése Kínához a mostani helyzetben, hiszen egyre erősebb nemzetközi kritikák érik Kínát. Az utóbbi évek már az amerikai-kínai kereskedelmi háború jegyében teltek, azonban ma már messze nem csak Amerika bírálja az ázsiai országot.

Az utóbbi hetekben egyrészt a koronavírus-járvány kitörése szolgáltatott okot a kritikákra, hiszen sok nyugati ország szerint Kína nem tett meg mindent a vírus megfékezése érdekében, illetve eltitkolt bizonyos adatokat. Másrészt a tavalyi tömegtüntetések óta nemzetközi kritikák kereszttüzébe került Kína Hongkong-politikája.

A kritikusok szerint Kína célja az egész infrastruktúra-programmal az volt, hogy megossza az Európai Uniót, a keleti tagállamoknak tett ígéretekkel és hitelekkel magához láncolja őket. A mostani kritikák mellett ha tovább mérgesedik Kína és a nyugati világ viszonya, akkor eljöhet az az idő, amikor

a régió országainak is választaniuk kell a nyugat-európai és amerikai, illetve a kínai érdekek és értékek között.

Kérdés, hogy az eddig jobbára csak ígéretekben megvalósult kínai fejlesztések után egy ilyen konfliktusban melyik ország meddig tartana ki a keleti politikája mellett. Persze egyelőre csak feltevés, hogy egyáltalán egy ilyen választás felvetődhet, eddig sikeresen működött az egyensúlyozás a két nagyhatalom között. Az Európai Unió közös kereskedelempolitikája alapján nem is nagyon lenne választásunk egy esetleges konfliktusban, alkalmazkodnunk kellene az európai állásponthoz.

