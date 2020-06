Óriási finanszírozási lehetőséget kapnak a magyar vállalkozások a koronavírus-válság időszakában

Portfolio: A koronavírus-válságra reagálva előbb május közepén módosult a Széchenyi Kártya Program, egy minapi minisztériumi bejelentés szerint pedig most újabb változások várhatók. Milyen vállalkozói tapasztalatok tették indokolttá ezeket?

Krisán László: A Széchenyi Kártya Program hiteltermékeivel mindig is igyekezett azonnal, a vállalkozói igényekre rugalmasan reagálva módosítani a Programon, azaz szinte rögtön becsatornáztuk a vállalkozói első észrevételeket. A koronavírus-járvány itthoni kitörése óta számtalan vállalkozói megkeresést kaptunk és ezek alapján le tudtuk szűrni, hogy mely területeken érdemes a májusi termékpaletta módosítás után újabb kiegészítéseket végrehajtanunk.

Érdemes megjegyezni, hogy május elejétől az Agrár Széchenyi Kártyában már beemeltük a változtatásokat, majd május 18-tól egyszerre négy új termékkel is elindultunk a koronavírus-helyzetre reagálva. Megjelent a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ, amely egy szabad felhasználású, 2 éves futamidejű, fix 0,1% nettó éves kamatú folyószámlahitelt jelent a napi működési költségek finanszírozására. Ezt a második új konstrukciónkkal, a szintén 2 éves futamidejű, fix 0,1% nettó éves kamatú munkahelyek megőrzését célzó Széchenyi Munkahelymegtartó Hitellel kombináltan lehetett igénybe venni. Utóbbit legfeljebb a vállalkozás 9 havi, illetve a válság által kiemelten érintett ágazatokba tartozó vállalkozások esetén 18 havi bérköltséggel megegyező összegig lehetett igényelni. Ezekkel párhuzamosan elindult a Széchenyi Likviditási Hitelünk is, amely egy 3 éves futamidejű szabad felhasználású forgóeszközhitel, ezen felül 1 milliárd forintos összeghatárral elstartolt a Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ termékünk is.

Az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján milyen változások várhatók rövid távon az új termékeknél?

Azért, hogy még jobban eltaláljuk a vállalkozói igényeket, három fontos változtatást hajtunk végre néhány napon belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai jóváhagyásával. Az egyik az, hogy a mikro- és kisvállalkozások, azaz a 0-49 fő közötti foglalkoztatotti létszámú vállalkozások már önállóan is felvehetik a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ termékünket, nem szükséges egybevontan hozzá munkahelymegtartást célzó hitelt is felvenniük. Így tehát ez a vállalkozói kör akár 100 millió forintnyi szabadfelhasználású forrást is kaphat 2 évre évi nettó fix 0,1%-os kamat mellett, amelynél ráadásul idén év végéig még türelmi idő is van.

A másik módosítás az, hogy a középvállalati körben, tehát 50-250 fő foglalkoztatotti létszám esetén a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel és a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz kombinációs szabálya úgy módosul, hogy a jövőben egy egységnyi Munkahelymegtartó Hitel mellé egy egységnyi Folyószámlahitelt igényelhetnek a vállalkozások (korábban 60-40%-os arány volt a szabály – a szerk.).

A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel kapcsán fontos kiemelni azt a harmadik változást is, hogy az Európai Bizottság állami támogatási szabályrendszerének módosítása nyomán 9, illetve 18 hónap helyett immár legfeljebb 24 havi munkabért és járulékait lehet hitelként igényelni legfeljebb 750 millió forintig, a tavaly év végi foglalkoztatotti létszámra. A hitel kamata továbbra is évi nettó fix 0,1% marad és itt is fennáll idén év végéig a türelmi idő.

Azok, akik korábban vettek fel más kondíciókkal piaci forrásokat, kapnak-e valamilyen könnyítést illetve van-e egyedi specialitása ezen hiteleknek?

Új elemnek tekinthető, hogy a hitelek egy részénél lehetővé vált az üzletrész-vásárlás, a generációváltás finanszírozása, valamint a hitelkiváltást is beemeltük a Programba. Ez utóbbi például azt jelenti, hogy a szabadfelhasználású forgóeszköz hitelnél és a beruházási hitelnél is lehetséges a hitelkiváltás.

Mennyire intenzív az érdeklődés a konkrét hiteligények terén a májusi termékpaletta-változások óta és milyen motivációkat látnak emögött a cégek részéről?

A májusi bevezetés óta már közel háromezer vállalkozás igényelte valamelyik termékünket, azaz mostanra biztosra mondhatjuk, hogy hatalmas az igény és erős az érdeklődés. Az összeget és a darabszámot tekintve is a legmagasabb hiteligényt a nulla százalékos kamatú és költségű Agrár Széchenyi Kártya Programunkban tapasztaltuk, de míg ezzel május elején indultunk, a többi négy termékünk csak ezután két héttel indult el. A második legtöbb igénylésünk a szabadfelhasználású likviditási forgóeszköz hitelnél mutatkozik. Arra számítok, hogy amint elérhetővé válik az önállóan is felvehető folyószámla hitelünk, ez a termékünk is be fog robbanni. Nagyon komoly érdeklődést látok mindamellett az 1 milliárd forintos keretre felemelt beruházási hitelünk illetve a munkahelymegtartó hitelünk iránt is, amely a nevéből is adódóan a legjobban szolgálja a kormány munkahelymegtartási célját.

A hiteligénylések mögött kétféle vállalkozói gondolkodást lehet látni. Egyrészt az egyik kör azt mondja, hogy ezek a közel nulla százalékos, gyors átfutású, széles hitelcélokkal ellátott, jó kamatozású, rugalmas konstrukciók komoly lehetőségek, főleg válság idején és szinte a „muszáj felvenni” kategóriába tartoznak. Sok olyan megfontolást is látunk, hogy üzleti szint ugrásra, növekedésre vagy akár piaci üzletrészek megvásárlására használnák fel a vállalkozások az 1 milliárd forintos keretre felemelt beruházási hitelünkből. Vannak olyan vállalkozások is szép számmal, akik kevésbé estek bele a válság sokkhatásába; ők éppen beruházni, fejleszteni szeretnének, így élni akarnak és tudnak ezekkel a lehetőségekkel.

