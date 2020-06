Elképesztő izgalmakat hozott a koronavírus és George Floyd halála - Drámai véget érhet a Trump-korszak

Zsoldos Ákos Cikk mentése Megosztás

A legfrissebb közvéleménykutatások szerint Donald Trump súlyos vereséget szenvedne, ha most lennének az elnökválasztások. A különféle modellek a gazdaság eredményeiből is Trump-vereséget vetítenek előre, de a jelenlegi helyzetben ezek használhatatlanok, mert a választok a krízis közepette is elégedettek Trump gazdaságpolitikájával. A koronavírus és a tüntetések már sokkal jobban erodálják az elnök népszerűségét, de ezek hatása enyhülhet a választás közeledtével. Trump emellett Kínával szembeni fellépésével tematizálni tudja a napi közbeszédet. Demokrata ellenfele, Joe Biden hajlamos a politikai hibákra, ráadásul relatíve magas támogatottsága mellett alacsony a szavazói elkötelezettsége, így a választás finisében Trump könnyen maga mellé állíthatja még a jelenleg bizonytalan választókat - a voksolást eldöntő csatatér-államokban szoros az állás. Az országos felmérések pedig az amerikai választási rendszer miatt is torz képet mutatnak. Trumpnak tehát jelenleg nem jók az esélyei, de elhamarkodott dolog lenne lefutott választásról beszélni.