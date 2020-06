Riasztóak a magyar cigis trendek, és közben értékes tízmilliárdokat hagyhat az állam a dohányiparnál

A dohányzás jelentős egészségügyi, társadalmi és gazdasági károk okozója. 1990 óta 1 millió ember haláláért felelős ez a függőség - jelentette ki Joó Tamás egészségügyi közgazdász a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság "A dohányzás egészség-gazdaságtani szemszögből" című online ülésén. Előadásában bemutatta többek között, hogy miért lenne indokolt a fiatal korosztálynál azonnali dohányzásellenes beavatkozás, hogy a hagyományos dohánytermékek fogyasztásvisszaesésének kedvező trendje megállt és hogy eközben az új típusú, főleg a hevített dohánytermékek térnyerése rendkívüli. Ez utóbbi termékek köre kevésbé szabályozott és a hevített dohánytermék jövedéki adótartalma is sokkal alacsonyabb, mint például a hagyományos cigi esetében. Mindezek alapján szerinte egyértelű, mit kellene lépni: a hevített termékek esetén szigorúbb szabályozás és a jövedéki adó mértékének emelése.

Dohányzásellenes program nélkül reménytelen a küzdelem

A legújabb dohányzási trendek és az azokra adható lehetséges döntéshozói válaszok voltak a csütörtöki online META-ülés főbb témái. Az esemény házigazdája ezúttal Bodrogi József egészségügyi közgazdász volt, aki bevezetőjében leszögezte: nemcsak az egyén szempontjából káros a dohányzás, hanem népegészségügyi szempontból is az egyik legveszélyesebb tevékenység a dohányzás. Magyarország a tüdőrák mortalitási adatok alapján a listák élén van - jelezte, hogy miért is súlyos ez a probléma.

Ha egy ország szeretné a népegészségügyi helyzetet fejleszteni, egy sikeres dohányzásellenes népegészségügyi program nélkül reménytelen, hogy eredményeket érjen el

- szögezte le a szakember, aki megjegyezte azt is, hogy a tevékenység központi figurája a dohányipar. Elmondása szerint a dohányipar a fejlett világban pozíciókat veszít két fő okból kifolyólag: a népegészségügyi programok rendkívül hatékony módon valósulnak meg és csökkentik a dohányosok száma, másrészt a jövedéki adóemelések is kifejtik keresletcsökkentő hatásukat. A dohányipar észlelve ezeket a trendeket, most már részben a fejlődő világra koncentrál és óriási befektetésekkel új, innovatívnak tűnő dohánytermékeket fejleszt ki - magyarázta Bodrogi József.

Miért káros a dohányzás?

"Dohányfüstmentes vs. nikotinmentes ország - az új típusú dohánytermékek térhódításának tapasztalatai" címmel tartotta meg a rendezvény első előadását Joó Tamás, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi közgazdásza. Prezentációját azzal kezdte, hogy felvázolta a dohányzás súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményeit, számokkal alátámasztva. Éves szinten 25 500 fő veszíti életét a dohányzással összefüggésben - emelte ki. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy Magyarország egészségi állapot mutatói még mindig elmaradnak a legtöbb uniós országétól. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a dohányzás mellett súlyos hatásai van a többi egészség magatartási kockázati tényezőnek (táplálkozási kockázatok, kevés testmozgás, alkohol) is, ezekhez köthető a halálozások jelentős része globálisan, Európában és Magyarországon is. Leszögezte azt is:

a dohányzás jelentős egészségügyi, társadalmi és gazdasági károk okozója.

Emlékeztetett arra, hogy elmúlt évtizedek legjelentősebb népegészségügyi intézkedései között tartják számon a 2010-2014 közötti komplex dohányzáspolitikai intézkedéscsomagot, az elmúlt években azonban ezeknek a lépéseknek a finomhangolása elmaradt. Valamint elöljáróban már azt is hangsúlyozta, hogy

A statisztikák alapján a fiatalok korosztálynál azonnali beavatkozásokat kellene eszközölni az egészség védelme érdekében.

Az új típusú dohánytermékek elleni hatékonyabb fellépésre van szükség.

Világszerte egyébként 1,3 milliárd ember dohányzik, akiknek a 80%-a alacsony és közepesen fejlett országokban él. A káros szenvedély 8,1 millió ember haláláért felelős évente és az ez által okozott társadalmi teher a világ GDP-jének 1,8%-ára rúg. A magyar adatok közül csak egyet emelt ki: 1990 óta több mint 1 millió fő halála köszönhető a dohányzásnak.

Joó Tamás egészségügyi közgazdász. Fotó: Szekeres Máté, Portfolio

Adóemeléssel a dohányzás ellen

Előadásában a közgazdász felidézte a 2012-2014 közötti, dohányzás visszaszorítását célzó intézkedéscsomagot (Nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása, Médiakampány, Dohányzás leszokást támogató módszertani központ, Képes egészségvédő feliratok megjelenése, Kiskereskedelmi rendszer átalakítása, trafikok, többszöri és jelentős jövedéki adóemelés). Tájékoztatása szerint ezek az intézkedések sikeresen fejtették ki hatásukat a dohányzással szemben: a teljes lakosságban a 2009-es 38%-os érték lecsökkent 2014-re 30%-ra. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a fiatalok esetében a 2014-ben látott 25%-os mélypont óta 3 év alatt drámaian emelkedett a dohányzók aránya, egészen 39%-ra. A dohánypiaci trendeke jól lehet szemléltetni a dohányfogyasztási számokkal, vagyis, hogy hány szálat szívnak el a magyarok egy évben összesen. 2012 és 2014 között az intézkedések hatására 24%-os csökkenés valósult meg, és azóta gyakorlatilag stagnál a fogyasztás.

Forrás: Joó Tamás prezentációja.

A nemzetközi példák és a WHO ajánlása is azt támasztják alá, hogy a legköltséghatékonyabb eszköz a dohányzás visszaszorítása érdekében a jövedéki adó emelésen keresztül megvalósuló áremelkedés. Az Egészségügyi Világszervezet kimutatásai szerint, ha a dohánytermékek árát 10%-kal emelik, akkor az a fejlett országokban 4%-os fogyasztáscsökkenést, a fejlődő országokban pedig 5%-os visszaesést fog eredményezni - foglalta össze.

Látványos ábrán szemléltette az egészségügyi közgazdász, hogy az elmúlt években a jövedéki adóemelések milyen mértékben drágították a dohánytermékeket, ha azokat a nettó jövedelmekhez viszonyítjuk. A nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy akkor ideális egy ország dohányzással kapcsolatos adópolitikája, ha a megfizethetőség mutatója stagnál, vagy inkább csökken. Ebben az esetben az adópolitikai intézkedések népegészségügyi célokat is kiszolgálnak - magyarázta a szakember. A grafikon kapcsán kiemelte, hogy a korábbi hatásos lépéseknek köszönhetően a cigaretta megfizethetősége látványosan romlott, 2015 óta azonban romlik a trend.

Forrás: Joó Tamás prezentációja.

Az új termékek

Joó Tamás szerint amikor a dohányzás elleni küzdelemről beszélünk, akkor a fiatalok védelmét is hangsúlyosan kell kezelni. Ismertetése szerint a mai dohányosok 95%-a 25 éves kora előtt gyújtott rá életében először, vagyis ez az addikció kialakulásának a kora, ezért a fiatalok a dohányipar elsődleges célpontjai. A közgazdász a gyermekvédelem szempontjából ezért három beavatkozást igénylő területet sorolt fel:

fogyasztási dohány, kézzel sodort cigaretta (25 év alattiak körében: 2009-ben 1% vs. 2017-ben 44%)

e-cigaretta

hevített, égés nélküli dohánytermék

Ez utóbbiról részletesen beszélt előadásában Joó Tamás, előtte azonban felidézte, hogy a dohányipar több, mint fél évszázada kísérletezik olyan alternatív dohánytermékek kifejlesztésével, amelyekkel ellensúlyozhatja a cigarettafogyasztás visszaesését. Az 1980-as évek vége óta többféle hevített dohánytermékkel igyekezett fenntartani a keresletet. Arra is kitért, hogy már 50-60 év óta tudjuk bizonyítottan, hogy a dohányzás milyen megbetegedésekért felelős. Akkoriban az ipar szereplői minden erejükkel azon voltak, hogy bizonyítsák, hogy ez nem káros. Amikor viszont ez nem sikerült, akkor arra helyezték a hangsúlyt, hogy a nikotin nem addiktív. A harmadik lépcsőfok pedig az új típusú termékek kommunikációja, melynek kapcsán azt hangoztatják a gyártók, hogy ezek "úgy tűnik" kevésbé károsak.

Az új típusú termékeken belül a szakember részletesen szólt a hevített dohánytermékek piacáról, amelyek kapcsán hangsúlyozta, hogy

ez a termékkör kevésbé szabályozott (jelenleg sokkal kedvezőbb feltételek a hagyományos dohánytermékekhez képest), ezért óriási ütemben terjednek.

Forrás: Joó Tamás prezentációja.

Beszédében kiemelte, hogy a hevített dohánytermékek esetében a dohánytöltetekre nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint a hagyományos cigarettára: így például a rögzített kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árrés, kötelező jelleggel megjelenített nagykereskedői ár.

A jövedéki adó mértéke közötti látványos különbségével kapcsolatban külön elmondta: tavaly egy cigarettának a fogyasztással súlyozott átlagára 1295 forint volt. Eközben a saját 300 trafikot érintő felmérésének eredménye azt mutatta, hogy a hevített dohánytöltet átlagára tavaly szintén 1295 forint volt (egy csomag ára). Lényeges eltérés ugyanakkor, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adó mértéke kb. 56%, addig a hevített termék esetén 15%.

Ezt részletezve áttért az egyes termékek árát meghatározó tényezőkre. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a cigaretta és a vágott dohány esetében szabályozva van, hogy a kiskereskedelmi árrés maximum 15% lehet. Ezzel szemben a hevített dohánytöltet esetében az elemző saját számításai 25%-os kiskereskedelmi árrést feltételeznek és egy ilyen esetben 38%-os nagykereskedelmi árréstömeg marad a dohány nagykereskedőnél. Ez közel hétszerese a normál dohánytermékekéhez viszonyítva.

Forrás: Joó Tamás prezentációja.

Átlagosan 15%-os havi növekedéssel számolva a hevített dohánytöltet eladások elérhetik az évi 1,1 milliárd szálat, amelynek így a becsült jövedéki adóbevétele 11,1 milliárd forint, miközben a becsült nagyker árréstömeg a 27 milliárd forintot is elérheti.

Ezáltal az állam jelentős adóbevételtől esik el a hevített dohánytöltet piacának növekedése és a hagyományos dohánytermékekhez viszonyított óriási ”adóelőnye” miatt

- hangoztatta Joó Tamás, aki szerint ebből következően a javaslata nyilvánvaló:

a cigarettával azonos vagy közelítő adómértéket kell alkalmazni a hevített dohánytermékek esetében is.

Később azt is hozzátette, hogy a javaslatai között szerepel az is, hogy

az új típusú dohánytermékek szabályozása legalább a hagyományos dohánytermékekkel azonos módon valósuljon meg, valamint korlátozni kell a hevített dohánytermékek reklámozását, promócióját és szponzorálását, mivel ez a dohányzás társadalmi elfogadását támogathatja. A hevített dohánytermékek elterjedése fiatalok körében alááshatja azt a küzdelmet, amely az elmúlt évtizedekben a dohányzás társadalmi elutasításáért és a fiatalok dohányzása ellen folyt.

A szigorító intézkedések kapcsán idézte a WHO ajánlását, miszerint a hevített dohánytermékek dohányt tartalmaznak és dohánytermékekként is kell szabályozni őket. A hagyományos, a hevített és a füst nélküli dohánytermékek (rágódohány, orron, vagy szájon át fogyasztható dohánytermékek) egyaránt függőséget okoznak és rákkeltők. A dohányzás visszaszorításában és a leszokás támogatásban csak a bizonyított módszerek alkalmazásának van létjogosultsága - hangoztatta a szakmai kollégium állásfoglalása alapján.

