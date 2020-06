Külföldi tőkebefektetők segítségével válna országos szolgáltatóvá az egyik legnagyobb magyar magánegészségügyi cég

Még márciusban, a koronavírus hazai megjelenése előtt zárták azt a tranzakciót, melynek keretében 10 millió eurós befektetéshez jutott a Doktor24 Csoport Európa legnagyobb impakt befektetési csoportjától, az Ananda Impact Ventures-től és a luxemburgi székhelyű, régiós befektetésre fókuszáló V4C tőkebefektetési alaptól. A friss befektetésnek köszönhetően a magánegészségügyi cégcsoport az egyik legnagyobb hazai magánszolgáltatóvá válik és felvásárlásokat, valamint beruházásokat hajt végre - hangzott el a tranzakció részleteit bemutató keddi sajtóeseményen. A cél, hogy a magánegészségügyi szolgáltató országos jelenléttel rendelkezzen.

Komoly üzletet kötöttek a hazai egészségügyben

Különleges év az idei a Doktor24 életében - kezdte a sajtótájékoztatót Lancz Róbert, a Doktor24 vezérigazgatója, arra utalva, hogy a hazai magánszemély tulajdonosok mellett két befektetési alap csatlakozott 10 millió euró értékben a tulajdonosi körhöz egy márciusban megkötött megállapodás értelmében.

A sajtóeseményen a két külföldi befektetőről és terveikről is megtudtunk részleteket.

Az Ananda Impact Ventures Európa egyik legnagyobb impakt befektetési alapja, a megtérülésen túl azt is figyeli a befektetési döntések meghozatalakor, hogy az társadalmi hasznossággal is bírjon. Kelet-Európában elsőként a Doktor24-ben látta meg a lehetőséget.

A másik konzorciumi tag V4C befektetési alap, amelynek a Doktor24 az első magyarországi befektetése.

Új tervek a friss tőkével

A cégcsoport vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a bevont friss tőkét mire fordítja a társaság. Ennek köszönhetően részben infrastruktúrális beruházást hajt végre: 3000 négyzetméteres magánkórházat nyit a Budapest One irodakomplexumban. Valamint az organikus növekedés mellett lehetősége volt akvizíciókra is a piacon. A forrásbevonásnak köszönhetően két akvizíciót hajtott végre a csoport a közelmúltban:

A Doktor24-hez tartozik most már a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet. A csoportban tulajdonosként megjelent a gyermekgyógyintézet alapítója, Skorán Ottó is.

Valamint a csoport megvásárolta a Kastélypart Klinikát.

Mindezek következtében Lancz Róbert elmondása szerint

Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatójává vált a Doktor24.

430 közreműködő kolléga dolgozik a csoportnál és az ő munkájukat segíti 160 asszisztens és szakdolgozó. A cégcsoport a mostani felvásárlásokkal összesen éves szinten 300 ezret meghaladó vizsgálatot végez. A felnőtt járóbeteg ellátás területén 120 ezer, a foglalkozás egészségügyi ellátás területén 130 ezer betegtalálkozót bonyolították le - ismertette a részleteket a vezérigazgató, aki a koronavírus hatásairól is elárult néhány részletet. Eredetileg az idei évre 5 milliárd forintos árbevétellel kalkuláltak a tavalyi 3,5 milliárdos árbevétel után, ám az idei tényadat 4,5 milliárd forint lehet, a koronavírus hatására ugyanis több százmillió forinttal csökkent az idei árbevétel. Lancz Róbert azonban később hangsúlyozta, hogy így is nyereséges lesz idén a társaság. Megvalósult idén egy költségcsökkentés a járvány okozta helyzet miatt, de ez nem érintette semmilyen szinten a HR csapatot - tette hozzá.

A 2,5 milliárd forint értékű idei beruházási terv változatlanul megmarad köszönhetően a cégcsoport stabil működésének, a nyereséges működésnek, a friss tőkének, valamint a 300 millió forintos kormányzati beruházási támogatásnak - sorolta Lancz Róbert.

A Budapest One irodaházban megvalósuló 3000 négyzetméteres magánklinikai központban 2 szinten valósul meg 1500 négyzetméteres tevékenységbővítés. Ennek keretében 4 műtővel és 35 kórházi ággyal indul el a fekvőbeteg ellátás, valamint 25 rendelő áll majd a járóbeteg ellátás és a regenerációs, rehabilitációs központ rendelkezésére.

Mindezek mellett terveznek még további szakmai fejlesztéseket, rendelő kapacitások kiépítését - fűzte hozzá Lancz Róbert.

Kik az új befektetők?

Johannes Weber, az Ananda Impact Ventures alapítója az eseményen elárulta, hogy az egyik legnagyobb impakt befektetési alap az övék, 18 millió eurót kezelnek, 30 befektetést hajtottak eddig végre, és ezek jelentős része az egészségügyben van jelen. Az alapító egyébként Magyarországon él és saját bevallása szerint sokat látott már a magyar egészségügyből és szerinte a Doktor24-nek megfelelő válaszai vannak arra, hogy mivel lehetne kiegészíteni a magyar egészségügyet.

Hiszek a cégcsoport terjeszkedésében, új klinikák megvásárlásában és újabb területeken való megjelenésben

- hangoztatta Johannes Weber, aki azt is részletezte, hogy milyen 3 pillérre épül a Doktor24-el való impakt együttműködésük:

megfizethetőség. Nem csak a felső szűk réteg engedje meg a szolgáltatásokat

hozzáférhetőség. Országos jelenlétre törekednek.

átláthatóság.

A másik tulajdonos, a V4C képviseletében Bill Watson jelentkezett be videón keresztül. A magántőke társaságról annyit elárult, hogy korábban a régióban a romániai MedLife-ban volt befektetésük, amiből a tőzsdére lépés idején szálltak ki. Úgy vélekedett, hogy most Magyarországon olyan helyzet van kibontakozóban, mint korábban a román piacon, a magánegészségügyi piac gyors növekedésben van. Arra is emlékeztetett, hogy korábban a MedLife is csak Bukarestben volt jelen, vidéken nem, és akkoriban a stratégia központi eleme volt, hogy valós országos szolgáltatóvá váljon - húzott párhuzamot a magyar és a korábbi romániai befektetésük között. Szerinte a cégcsoport új fejlesztései arra adnak majd lehetőséget, hogy országos szintű ellátóvá váljon.

A Doktor24-ben pedig megvan a lehetőség, hogy piacvezető legyen - fogalmazott.

Watson többször is hangsúlyozta a helyi management csapat felkészültségét, szerepét, és jelentőségét, akikre a fejlődés közepette nagy mértékben számítanak. Szerinte a koronavírus-járvány egyik fontos következménye lesz, hogy az emberk jobban oda fognak figyelni az egészségükre, saját magukra, ez pedig kedvező környezetet teremt a Doktor24 számára. Arról is beszélt, hogy a régió előnye, hogy jelentős növekedési potenciállal rendelkezik, ezért a befektetők számára nagyon vonzó célpontot jelent.

A V4C befektetői között van az EBRD, az EIB, valamint a lengyel fejlesztési alap és több magánbefektető.

Kóka János, a Doktor 24 cégcsoport egyik jelenlegi tulajdonosa, korábbi gazdasági miniszter kérdésre válaszolva elárulta, hogy jelenleg 6 magyar magánbefektető van a cégcsoport mögött, akik szerény többséggel rendelkeznek a cégben, a két új külföldi alap pedig meghatározó kisebbségi tulajdonos.

Későbbi tervek

Kérdésre válaszolva a magyar magánszemély-tulajdonosok elmondták, hogy terveznek még új felvásárlásokat, akár még az idei évben, vannak olyan cégek, akik már megkeresték ez ügyben a Doktor24-et. A fejlesztési tervekről szólva Kóka János kifejtette: stratégiai területeket néznek.

A budapesti jelenléten túl szeretnénk erősíteni az országos jelenlétet: megyei jogú városokban, majd nagyvárosokban és kisvárosokban - részletezte.

Ennek egyik eszköze a telemedicina lesz, ennek keretében a fővárosi szakorvosok tudják kínálni a legmagasabb szolgáltatásokat. Ezért aktívan keressük a vidéki szolgáltatóközpontokat. Kidolgoztunk egy olyan társtulajdonosi konstrukciót, amely egyesíti az alapító tulajdonosok szempontjait és a teljes cégcsoport működésének előnyeit - mondta Kóka János, aki szerint

a komplex csoportok közötti verseny 3-4 szolgáltató között dől el a magyar magánegészségügyi piacon.

Az lesz a kérdés, hogy kik lesznek azok a szolgáltatók, akik fel tudják szívni azokat a kapacitásokat, amelyek részben a közkórházak orvosait, valamint a pici rendelők szakemberit jelentik - magyarázta.

Gravitál a kereslet, az orvos és a tőke a legnagyobb szolgáltatók felé - érzékeltette Kóka János, aki azt is kiemelte, hogy

ezek lesznek azok a centrumok, amelyek haza tudnak csábítani külföldről orvosokat.

Cél, hogy a magánellátásból származó bevétel legyen a nagyobb, de nem ugrunk el a közfinaszírozás elől sem - válaszolta Kóka János egy másik kérdésre.

Címlapkép forrása: Shutterstock