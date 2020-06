Koronavírus: megjöttek a hétfő reggeli adatok

A szombati után vasárnap is újabb 8 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést (COVID-19), és ezzel 4102 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - közölte hétfő reggel a hivatalos kormányzati oldal. Sajnos újabb két idős, krónikus beteg is elhunyt a fertőzésben, így számuk összesen 572 főre emelkedett. Közben 2590-en pedig már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 5 fővel 940 főre emlekedett.

Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 184 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

A múlt héten több napon csak 1-2 új fertőzöttet azonosítottak, aztán péntekre már 5, szombatra és vasárnapra pedig 8-8 új fertőzöttről közöltek hírt a hatóságok. Emiatt a 7 napos mozgóátlag csökkenése megállt.

Múlt csütörtökre és szombatra már nem volt szerencsére új áldozata a koronavírusnak itthon, de péntekre és vasárnapra 2-2 új elhunytról adtak számot a hatóságok.

Mivel az utóbbi napokban ismét 5-8 új fertőzött lett, így a betegség aktív fertőzöttjeinek állománya 940 főre visszaemelkedett (többen kerültek be az állományba, mint ahányan kikerültek onnan meggyógyulás, vagy elhalálozás miatt).

A hivatalos kormányzati portál emlékeztet rá, hogy "Megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van. A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt".

