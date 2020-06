Meddig tart ki a kincstári optimizmus? Jön az MNB friss növekedési előrejelzése

A kamat szinte biztosan változatlan marad az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése után, azonban érkezik friss inflációs és GDP-prognózis, ami a jelen helyzetben sokkal fontosabb lehet. Közben viszont a Portfolio által megkérdezett elemzők közül már ketten várnak kamatcsökkentést 2021-re.

Most szinte biztosan nem változik a kamat, de jövőre jöhet a lazítás

Komoly meglepetés lenne, ha kedden bármelyik irányban módosítana a kamatkondíciókon a Monetáris Tanács, a Portfolio által megkérdezett elemzők egyöntetűen arra számítanak, hogy a jelenlegi 0,9%-on marad az egyhetes betét kamata, és a kamatfolyosó két szélét sem mozgatja majd a jegybank, így mínusz 0,05 százalék és 1,85% marad az egynapos betét, illetve hitel kamata.

A kamatkilátásokkal kapcsolatban a legnagyobb újdonság az, hogy már ketten számítanak belátható időn belül kamatcsökkentésre.

Májusban elsőként Virovácz Péter, az ING Bank elemzője mozdult el a lazítás irányába véleményét tekintve, ráadásul akkor már 2020-ra várta a lépést. Most ő eltolta 2021-re, viszont csatlakozott hozzá Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint is jöhet 40 pontos lazítás a következő másfél évben valamikor, így 2021 végén 0,5% lehet az egyhetes betéti kamat.

Virovácz Péter szerint előretekintő iránymutatást továbbra sem kapunk majd a jegybanktól, tekintettel a rendkívül bizonytalan környezetre. Az egyedi döntéseken alapuló, ad-hoc monetáris politika várhatóan 2022-ig velünk maradhat. Ugyanakkor

az MNB egyértelműen jelezheti, amennyiben a növekedés a saját elképzeléseihez képest kedvezőtlenebbül alakul, úgy kész újabb gazdaságösztönző lépésekre az árstabilitás fenntartása érdekében.

Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője is úgy véli, hogy akár már a mostani ülésen elmozdulhat a lazább monetáris politika irányába az MNB, amit támogat a nemzetközi környezet is, hiszen a Fed és az EKB is lazított az utóbbi hónapokban, a régióban pedig a cseh és a lengyel jegybank is többször kamatot vágott már. Vagyis szerinte elképzelhető az egyhetes betét 0,9%-os kamatának csökkentése akár.

Lehet akár egy alulbecsült fegyver a jegybank kezében

Ha a kamatok nem változnak, akkor jogos a kérdés, hogy milyen egyéb eszközöket vethet be az MNB akár már a mostani ülésen. Virovácz Péter szerint szóba kerülhet akár az egyhetes betétben elhelyezhető összeg maximálása például 1000 vagy 1500 milliárd forintban. Ezzel a jegybank képes lehet többlet likviditást hagyni a bankrendszerben, támogatva a gazdaságot, valamint nagyon finoman lejjebb mozdíthatná indirekt módon a bankközi kamatokat. Egy ilyen lépés kevésbé lenne direkt, mint egy kamatvágás, így akár

úgy lehetne finoman lazítani a monetáris kondíciókon, hogy a forint továbbra is stabil maradjon.

Fontos kérdés lehet, mit mond a jegybank állampapírvásárlási programjáról, hiszen némileg meglepő volt annak leállítása az utóbbi hetekben. A kezdeti vásárlások után már zsinórban három aukciót törölt az MNB. Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője azt emelte ki, hogy a hozamgörbe hosszú vége mindegy 30 bázisponttal került feljebb a legutóbbi kamatdöntéshez képest, ami teljes egészében nem indokolható a német hozam emelkedésével, a QE-program leállításával is összefüggésben lehet.

A CIB Bank szakembere szerint van még egy utolsó kérdés a piacon, amire talán választ kapunk: az ülés utáni közleményből esetleg kaphat a piac valamilyen iránymutatást arra vonatkozóan, hogy Nagy Márton alelnök májusi váratlan távozásának van-e bármilyen hatása a monetáris politika irányvonalára.

A legfontosabb kérdés: bízik-e még az idei növekedésben az MNB?

A fentiek mellett a keddi ülés legfontosabb része a jegybank friss inflációs és GDP-előrejelzése lehet. Márciusban sokakat meglepve még 2-3%-os gazdasági növekedést valószínűsített 2020-ra az MNB, miközben a legtöbb elemző már recesszióval számolt. Most a friss inflációs jelentés elkészültével ezt felülvizsgálja majd a Monetáris Tanács. A fő számok már a keddi kamatdöntés után megjelenhetnek, majd a teljes jelentés csütörtök délelőtt lehet publikus.

Jobbágy Sándor azt emelte ki, hogy a májusi közlemény már árnyaltabban fogalmazott, és már csak az euróövezethez viszonyított 2-3%-os növekedési többletről beszélt a jegybank. Az EKB júniusi alap előrejelzése 8,7%-os visszaesést mutat, a piaci konszenzus -8%, és a Reuters júniusi felmérésében szereplő legoptimistább prognózis is -6,1%.

Ez utóbbit figyelembe véve is 3% körüli recesszió adódna hazánkra.

Suppan Gergely szerint is várhatóan romlik majd az MNB előrejelzése, az a kérdés, hogy visszaesésre módosul-e, vagy még fennmarad a bizalom a minimális gazdasági növekedésben vagy stagnálásban.

A legfrissebb információk szerint az MNB továbbra is kitart majd az idei pozitív növekedési pálya mellett. Mindez könnyedén jelentheti azt, hogy a jegybank nem érzi úgy, hogy bármilyen addicionális lökésre lenne szüksége a magyar gazdaságnak jelen pillanatban – válaszolta a Portfolio körkérdésére Virovácz Pézer. Az ING Bank elemzője szerint csökkentheti ugyan az előrejelzését az MNB, de fél százalék körüli növekedéssel továbbra is számolhat 2020-ban.

Hasonlóan vélekedik Regős Gábor is, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzője szerint 0,5-1,5 százalékos sávba lőheti be friss növekedési előrejelzését a jegybank, majd 2021-re 5-6 százalékos visszapattanást vetíthetnek előre.

