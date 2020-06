Három amerikai tagállam is karanténba küldi a fertőzöttebb tagállamokból érkezőket

Az Egyesült Államok három északnyugati tagállama karanténkötelezettséget rendelt el a déli és nyugati államokra, ahol gyorsan terjed a koronavírus-járvány. Az országban változatos a helyzet - az északnyugati tagállamokban kifutó szakaszában van a járvány, délen és nyugaton viszont meredek az emelkedés, ezzel együtt pedig az országos esetszámok is erőteljesen nőnek.

New York, New Jersey és Connecticut is szigorít a járványügyi szabályokon: a koronavírussal leginkább sújtott államokból érkezőknek 14 napos karanténba kell vonulniuk – írja a BBC. Phil Murphy, New Jersey kormányzója úgy nyilatkozott, hogy ez a három állam már túl van a poklon, és nem akarják ezt még egyszer megtapasztalni.

Az érintett tagállamok Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Texas és Utah. Aki megszegi a karanténkötelezettséget, annak 1000 és 5000 dollár közötti büntetésre kell számítania.

A Washingtoni Egyetem októberre 180 ezer halálesetet prognosztizál az Egyesült Államokban, amely 146 ezerre csökkenhet, ha az amerikaiak 95% maszkot viselne. A mai napig 121 ezren veszítették életüket a járványban.

Az utóbbi napokban sok déli és nyugati államban is gyorsan terjedt a járvány. Dr. Anthony Fauci vezető infektológus arra szólította fel az embereket, hogy kerüljék a tömeget, de ha ezt nem tudják megtenni, akkor viseljenek maszkot.

A lap saját ábráján szemléletesen látható, hogy az Egyesült Államokban nem egyenletesen terjed a járvány – míg Északnyugat már nagyrészt túl van rajta, délen és nyugaton aggasztó a helyzet.

Ezzel együtt az amerikai esetszámok országos szinten is nőttek az elmúlt időszakban, az emelkedés kifejezetten meredek. Az EU a külső határok újranyitásával kapcsolatban jelezte, hogy az amerikai beutazásokat korlátozni fogja.

A járvány terjedésének az amerikai elnökválasztásra is nagy hatása lehet. Eddig a járvány elkerülte a jellemzően republikánus déli tagállamokat, ahol Trump támogatottsága magasabb, mint Bidené. Ezekben az államokban (Alabama, Texas) most gyorsan terjed a járvány, valamint Florida helyzete is érdekes, mert ott a két elnökjelölt támogatottsága hasonló. A felmérések szerint azokban a városokban, ahol a koronavírus sok áldozatot követelt, az elnök támogatottsága alacsony, míg az eddig szerencsésebb államokban fordított a helyzet. A jelenlegi elnök támogatottsága az utóbbi hetekben folyamatosan esett, demokrata ellenfele már két számjegyű előnnyel bír az országos pollokon.

