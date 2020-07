Nagyot ugrott az infláció az üzemanyagok drágulása miatt - Mi várható év végéig?

A májusi 2,2%-ról júniusban kereken 3%-ra ugorhatott az éves alapú infláció Magyarországon a Portfolio által készített elemzői konszenzus szerint, döntően az üzemanyagok jókora drágulása miatt. A tényadatot szerdán reggel 9-kor közli a KSH. A felmérésünkből az is kiderült, hogy az idén decemberre várt éves infláció konszenzusa a májusi 2,65%-ról mostanra 3,1%-ra ugrott, ebben a koronavírus-válságból való várt helyreállásnak lényeges szerepe van, jövő év végén viszont 3,1% helyett most 3%-os inflációt vár az elemzői konszenzus, így tehát közép távon továbbra is teljesülhet a jegybank 3%-os inflációs célja.

Több tényező rángathatta júniusban az árindexet

Az elemzők szerint elsősorban az üzemanyagok árának jelentős, akár 9-10%-os havi szintű áremelkedése húzhatta felfelé júniusban az éves alapú inflációs adatot, hiszen a vírusválság enyhülésével a nemzetközi olajárak jócskán emelkedtek. Több más tényező viszont egymással ellentétes hatásokat gyakorolhatott az árindexre.

Ezeket úgy foglalta össze Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, hogy „Az üdülési szolgáltatások, lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése értelemszerűen lefékeződött, de ezenkívül sok más tényező is ellentétesen mozgatja az átlagos inflációt. A forint gyengülése emeli, csakúgy, mint az újautó árak növekedése, ez azonban csak kisebb részben a forint, nagyobb részben az új modellek lényegesen magasabb műszaki tartalma miatt történik. Ellentétesen alakulnak az élelmiszerárak is, a sertés, és általában a húsárak az utóbbi néhány hónapban elkezdtek csökkenni, ami jórészt a koronavírus hatása (döntően a HORECA visszaesése miatt), ezzel szemben a katasztrofális gyümölcstermés miatt elszálltak a gyümölcsárak, ennek viszont semmi köze a koronavírushoz. A szolgáltatások árait lehúzta a parkolási díjak átmeneti eltörlése, ami azonban júliustól visszaállt.”

Összességében úgy látja, hogy

A legjelentősebben az üzemanyagárak rángatják az inflációt, az idei áprilisi mélypont miatt annyira alacsony lesz a bázis, hogy jövő áprilisban átmenetileg akár 5%-ig felpattanhat az infláció, de innen gyorsan visszaereszkedhet. Viszont bázishatások miatt jövőre magasabb lehet az infláció az ideinél.

Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője szintén az üzemanyagárak meglódulását és a tavalyi alacsony bázist emelte ki, mint a júniusban 3,4%-ra ugró éves inflációs mutatót leginkább rángató tényező. Ő azzal számol, hogy „az üzemanyagok árdinamikája 9,2 százalékos növekedést mutatott idén májusról júniusra a világpiaci olajárak emelkedése miatt, amiben a gazdaságok helyreállása és az üzemanyagok miatti magasabb kereslet is szerepet játszott. Júniusban emellett az élelmiszerárak növekedése is nyomást gyakorolhatott az inflációra, ám várakozásunk szerint a májusihoz képest alacsonyabb mértékű lehetett az élelmiszerár-emelkedés.”

Kommentárjában rámutatott arra is, hogy

Az inflációs pályát tekintve a jelenleg ismert információk, adatok alapján 2020 harmadik negyedévében átlépheti a 4% körüli szintet a headline infláció.

Ezek alapján hozzátette: „Előretekintve, várakozásunk szerint a hazai infláció 2020-ban átlagosan 2,9%-on alakul alappályánk esetében. Előrejelzéseink felülvizsgálata folyamatban van, jelenleg felfelé mutató kockázatok láthatók az inflációs előrejelzésünkben.”

Vághat még egyet az MNB

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője kommentárjában rámutatott arra, hogy „bár júniusban az üzletek jó része már újranyitott, a koronavírus vélhetően így is nyomot hagyhatott az inflációs folyamatokon.” Ő úgy kalkulál, hogy „a szolgáltatószektor egy jelentős része árcsökkentéssel reagálhatott, hogy ezzel is visszatérésre biztassa a vevőket. Mindez azt jelenti, hogy a szolgáltatások inflációja havi alapon nulla százalék körül maradhatott. Az élelmiszerek esetében is csökkenő ütemű inflációval kalkulálunk az élelmiszer-ellátási láncok helyreállása nyomán.”

Mindezekkel szemben azonban egy igen erős árfelhajtó tényező állt meglátása szerint júniusban: az üzemanyagárak alakulása. "Elsősorban a nemzetközi olajárak emelkedése következtében a korábbi áresés felét már visszadolgozta az üzemanyag, így kalkulációi szerint havi alapon igen jelentős, akár 10 százalék körüli áremelkedést is mérhetett a KSH. Mindez azt jelenti, hogy a júniusi fő inflációs mutató igen jelentősen emelkedhetett." Úgy fogalmazott:

Az előző havi 2,2-ről 2,8 százalékra emelkedő inflációval számolunk és a gyorsulás szinte egészéért az üzemanyagok inflációja lehet a felelős.

Az elemző rámutatott: „Összességében tehát a maginflációs folyamatok érdemben nem változnak, sőt talán némi tovább enyhülést is mutathatnak.

Mindez megteremti a lehetőséges az MNB számára, hogy a már előzetesen lebegtetett újabb 15 bázispontos kamatvágást végrehajtsák a júliusi kamatdöntő ülésen.”

A jegybanki cél körül alakulhat az infláció

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági részlegének vezetője az üzemanyagok árindexet felhajtó hatása mellett arra is kitért, hogy várakozása szerint felfelé húzza az inflációt a gyenge forintárfolyam, illetve a vírushelyzet nyomán megnövekvő költségek is. A kilátások kapcsán úgy fogalmazott: „A következő időszakban az infláció alakulásában szintén jelentős szerepe lesz az olajár változásának. A világgazdaság fokozatos újraindulásával az olaj ára emelkedhet, ami az inflációt is felfelé hajtja."

Várakozásaink szerint az év egészében az infláció a jegybanki cél körül alakulhat, míg 2021-ben meghaladhatja azt. Ebben szintén szerepe lesz az idei alacsony olajárnak, hiszen az a bázisba kerülve emeli az inflációt -

fogalmazott.

Amint fenti két grafikonunkon már érzékeltettük, a májusi 2,2%-ról júniusban 3%-ra ugorhatott az infláció, aztán év végén ez 3,1%-os lehet, jövő év végén pedig 3%-os. Amennyiben idősorosan vizsgáljuk, hogy hogyan alakul az idei és jövő év végére várt infláció a konszenzus szerint, az alábbi kép tárul elénk: két hónapja még 2,4%-os, egy hónapja pedig még azzal kalkulált az elemzői közösség, hogy 2,65%-os lesz a decemberi év/év infláció a koronavírus-válság árakat lenyomó hatása miatt. Ehhez képest viszont a gazdaságok újranyitásával és az olajárak meglódulásával már 3,1%-os a mostani várakozás, azaz

jókora ívet írt le az elmúlt hónapokban ugyanazon időpontra vonatkoztatva a konszenzusunk.

A 2021 decemberére vonatkozó konszenzusunk stabilabb volt: ott a válság kezdetén magasabb éves inflációt várt az elemzői közösség (az idei alacsonyabb bázis nyomán), míg mostanra ez 3%-ra visszasüllyedt. A középtávú inflációs célt tehát összességében továbbra sem látják veszélyben lévőnek az elemzők és ez az, ami az MNB-t is arra sarkallhatja, hogy vágjon még kicsit az irányadó rátából júliusban.

A nyersanyagárakra kell figyelni

Arra is rákérdeztünk a felmérésünkben, hogy az elemzők szerint milyen hatása van az előrejelzésre a koronavírus járványnak. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője az alábbiakat rögzítette: „Jelen pillanatban az előrejelzéseket nem elsősorban a koronavírus járvány, sokkal inkább a nyersanyagárak alakulása befolyásolja. A globális helyreállással, vagy éppen az abban való töretlen bizalommal az energiahordozók ára is jelentős emelkedésnek indult, ami a maginfláción kívüli tételekben, Magyarországon elsősorban az üzemanyagárak alakulásában jelentkezik. Emellett a helyreállás az ipari nyersanyagok, alapanyagok árát is újból emelheti, amelyet a megtépázott profitú iparvállalatok várhatóan nem vállalják át emelkedő költségként, hanem az ipari termelői árakban érvényesítik azokat."

Mindez azt jelenti, hogy hosszabb távon ez a folyamat a fogyasztói árak emelkedését is magával hozhatja.

"Jelenleg tehát rövid távon az energiahordozók, hosszabb távon az egyéb ipari nyersanyagok várható árváltozása jelentős felfelé mutató kockázatokkal bír az infláció tekintetében" - rögzítette.

Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági részlegének vezetője ugyanerre a kérdésre az alábbiakat jegyezte meg: „Az olajár bezuhanása jelentősen csökkenti az inflációs mutatót, a gyenge forint és a szállítási, beszerzési, gyártási nehézségek (külföldi munkaerő hiánya a mezőgazdaságban Európa-szerte) növeli.”

