Visszatérhetnek a katonák a magyar cégekhez, ha eldurvul a koronavírus második hulláma

Huszák Dániel

A koronavírus második hulláma esetén lehet, hogy ismét megjelennek a magyar vállalatoknál a Honvédelmi Irányító Törzsek, de a járvány mostani intenzitása ezt még nem indokolja – mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy kedd esti sajtóeseményen. A miniszter beszélt arról is, hogy jövőre a Honvédség rekord összegből gazdálkodhat, így jut majd pénz a haderő korszerűsítésére is. A német Leopardok és H145M helikopterek beszerzése mellett folyamatban vannak tárgyalások török harcjárművek beszerzéséről is, erről hamarosan több információ várható.