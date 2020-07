A külföldi egyetemekre induló középiskolásokkal is számol a Corvinus

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) a 2020/2021-es tanévre összesen 2809 hallgatót vett fel. Alapképzésen 2116-an, mesterképzésen 632-en, osztatlan képzésen 61-en kezdhetik meg ősszel a tanulmányaikat. A diákok az új tanévben 13 alapszakon, egy osztatlan képzésen és 21 mesterszakon kezdhetik meg tanulmányaikat - hangzott el az egyetem pénteki sajtó-háttérbeszélgetésén.

Lánczi András, az egyetem rektora elmondta, idén 100 éves a felsőfokú közgazdasági képzés Magyarországon, a Corvinus pedig 72. tanévét kezdi, és a célja továbbra is az, hogy a hazai közgazdaság-és társadalomtudomány vezető intézménye legyen.

Az idei eredmények is erősítik ezt a hagyományt

- tette hozzá.

A Corvinus a magyar egyetemek közül elsőként, egy évvel ezelőtt alakult át, az állami fenntartásból alapítványi fenntartású intézménnyé. Lánczi András szerint a felelősség óriási, úgy fogalmazott, hogy az egyetem sorsa egy "nemzeti vállalkozás".

A külföldi továbbtanulás alternatívája

A rektor úgy látja, nem kell evidenciaként elfogadni, hogy a legtehetségesebb középiskolások egyre inkább külföldre mennének továbbtanulni. "Puszta sznobizmusból ne menjen külföldre tanulni senki" - tette hozzá.

Szerinte az nem lehet ok, hogy itthon nincs megfelelő felsőoktatási kínálat: "az egyik motorja annak, hogy jó itthon tanulni, hogy a hallgató megkapja azt a minőséget, amit külföldön remél" - mondta.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 07. 23. 2806 hallgatót vett fel a Corvinus: mutatjuk az idei ponthatárokat

Lánczi arról is beszélt, hogy a Corvinus az ország legjobb középiskolásait célozza, az alapítványi működés egyik legfontosabb különbsége az állami fenntartáshoz képest épp ebben mutatkozik meg: nem szorulnak be a fejkvóta rendszerébe, azaz nem kell minél több hallgatót felvenni, mivel nem ezen múlik a finanszírozási háttér. Ez pedig azt jelenti, hogy a ponthatárokat úgy kell megállapítani, hogy a legjobb középiskolásokat vegyék fel, viszont akár meg is duplázhatják a felvettek számát.

Alacsony értékű munka helyett ösztöndíj

Idén kevesebb hallgató kezdi meg a tanulmányait az egyetemen: ez az intézmény vezetése részéről tudatos döntés volt. A színvonal növelése érdekében minden szakon igyekeztek emelni a ponthatárokat, ennek eredménye, hogy 20%-kal kevesebb hallgatót vettek fel a tavalyi évhez képest. Ez ugyanakkor a rektor szerint nem függ össze az országos adatokkal (idén 25%-kal kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly): országosan a kevés jelentkezés egyik oka a kötelező emelt szintű érettségi volt, a Corvinuson viszont már tavaly is 90% felett volt azon hallgatók aránya, akik ilyen bizonyítvánnyal jelentkeztek az egyetemre.

A rektor beszélt az új képzésekről is: ősztől indul a Nemzetközi adózás szak, de data science és politikai gazdaságtan képzéseket is terveznek. Megújult formával és tartalommal, több oktatásmódszertani újítás bevezetésével indul az alkalmazott közgazdaságtan (magyar és angol nyelven) és a nemzetközi gazdálkodás alapszak angol nyelven, illetve a vezetőképzés legfelső kategóriáját jelentő angol nyelvű Executive MBA programját is újragondolta az egyetem. Megújul továbbá a közgazdasági elemző mesterszak is, ami magyarul és angolul is tanulható.

Az országban egyedülálló Nemzetközi adózás szak elindítását kiemelkedő eredménynek tekinti Hernádi Zsolt, az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriumának elnöke is, aki szerint ez jó példa a gazdasági szereplők és az egyetem együttműködésére. Kimondottan a Corvinus vállalati partnereinek kezdeményezése volt ugyanis, hogy egy ilyen szakot elindítsanak.

A kuratórium elnöke kiemelte, hogy alapképzésen a felvett hallgatók 80, míg mesterképzésen 85 százaléka tanulhat térítésmentesen a Corvinus Ösztöndíjprogram keretében, az ösztöndíjak összege is jelentősen emelkedik. A cél az, hogy a hallgatók a tanulmányokra, és ne az egyetem mellett végzett munkára koncentráljanak, hogy szervezett formában történjen a szakmai gyakorlat, és ne alacsony értékű munkát végezzenek az egyetemisták.

Hernádi szerint fontos szempont, hogy azok, akik kikerülnek az egyetemről, hol és milyen fizetésért tudnak elhelyezkedni: a statisztikák szerint a BCE-ről kikerülő végzősök ma is többet keresnek a piaci átlagnál, de ez is tovább növelhető.

Anthony Radev, az egyetem elnöke a finanszírozási háttérről elmondta, hogy tavaly 16-17 milliárd forintból gazdálkodtak, az idei tanévben pedig 21-22 milliárd forint a költségvetésük. Ebben benne vannak a béremelések is: a dolgozói összkereset 25%-kal nőtt. Fontos cél, hogy magasan jegyzett külföldi oktatók jöjjenek az egyetemre dolgozni, főállásban.

Kérdés, hogy ki tud Budapesten lenni szeptemberben

Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes a Portfolio kérdésére elmondta, hogy a márciusban bevezetett távoktatás komoly kihívást jelentett minden oktatási intézmény, így a Corvinus számára is. Az egyetemen sztenderdizált rendszereket vezettek be: e-learningen keresztül oktattak, vizsgáztattak, Microsoft Teams-en keresztül működött mind a háromezer kurzus, a külföldi hallgatókat érintő időeltolódások miatt bizonyos előadásokat előre rögzítve adtak ki.

Az idei nemzetközi jelentkezéseket ugyanakkor nem befolyásolta a vírushelyzet: ugyanannyi külföldi hallgató jelentkezett az egyetemre, mint tavaly.

A rektorhelyettes szerint a kérdés inkább az, hogy melyik országból érkező hallgatók tudnak Budapesten lenni szeptemberben.

Az is elképzelhető, hogy az angol nyelvű szakokon két szemináriumi csoportot indítanak, online és offline változatban is.

Címlapkép: Szekeres Máté/Portfolio