Kevésbé függ Magyarország a szomszéd országok erőműveitől, de így sem teljesült a kormány célja

2012 óta a legalacsonyabb szintre süllyedhet idén Magyarország villamosenergia-ellátásban az import aránya, legalább is 2020 eddig eltelt hónapjainak adatai alapján. Az idei január-júliusi időszakban az ország villamosenergia-felhasználásának valamivel több, mint 25 százalékát fedezte a környező országokból származó importból (jellemzően Ukrajna, Szlovákia és Ausztria irányából). Bár ez az arány az év végéig jelentősen módosulhat, az mindenesetre megállapítható, hogy amennyiben e szint körül is alakul majd az egész éves adat, az importarány akkor is közel háromszorosan múlja felül a 2012-ben kijelölt kormányzati célt.