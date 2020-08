Vedd fel a maszkot, különben újra bajba kerülünk!

Eddig álomszerűen telt a nyár Magyarországon a legtöbb európai országhoz képest, hiszen alig-alig regisztráltak új koronavírusos eseteket. Az elmúlt napokban azonban több tucat új koronavírusos beteget találtak, és már több havi csúcsot láthatunk. Éppen ezért most különösen fontos, hogy betartsuk az érvényben lévő járványügyi szabályokat, és felvegyük a maszkot!

Teljesen hülyének éreztem magamat, amikor maszkban besétáltam hétvégén egy boltba. Senki nem hordott maszkot. Konkrétan senki. Csak azért nem gondoltam, hogy egy párhuzamos univerzumba kerültem, mert a dolgozókon volt maszk, az állukra lehúzva. Sem a szájukat, sem az orrukat nem takarták el. És nem egy sarki kisboltban, hanem az egyik diszkontban jártam Hajdú-Bihar megyében, ahol legalább 30-40 ember tartózkodott egyszerre az épületben. Vissza is mentem a bejárathoz, hogy megnézzem, lemaradtam-e a maszkviselés változásáról. De nem maradtam be, nagy matricák és táblák figyelmeztettek a járványügyi szabályok betartására. Járhattam volna az ország más pontjain is, ugyanis egyre kevesebben viselik a koronavírus-járvány elleni védekezés (még ma is) legfőbb és leghatásosabb eszközét.

Pedig újra egyre fontosabb lenne visszaszorítani a betegséget, hiszen az elmúlt napokban minden nap 20-30 beteget regisztráltak, szombaton 40 feletti új esetet találtak, ami két és fél hónapos csúcsot jelentett. A vírus terjedését támasztja alá az is, hogy növekszik a koronavírus-örökítőanyag a szennyvízben. Mindeközben ismét vannak olyan napok, amikor halálos áldozatról is beszámolnak a hatóságok, tegnap 3-an hunytak el a koronavírussal összefüggésben, ami nem meglepő a vírus terjedése miatt.

Ezzel együtt is Magyarország az alacsony fertőzöttségű országok közé tartozik a járvány szempontjából, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a regisztrált esetekhez képest 10-20-szor több beteg lehet minden egyes nap. Ez pedig már eléggé magas szám ahhoz, hogy belássuk: újra a csoportos megbetegedések időszakában járunk, ezért érdemes óvatosnak lenni, mielőtt felerősödik a járvány, és szigorúbb korlátozások jönnek a jelenlegieknél.

Persze nehéz komolyan venni a maszkhasználatot és a távolságtartást, ha a rádióban naponta végtelenszer hallhatjuk, hogy legyőztük a járvány első hullámát, miközben egyre több kiskereskedelmi egység bejáratán is csak megkopott matricák figyelmeztetnek, a pénztáraknál pedig már alig lehet látni, hol volt (van) az 1,5 méteres távolságra figyelmeztető csík.

A járvány első hullámának kirobbanásakor számos bizonytalanság volt a vírus terjedésével kapcsolatban (és még most is van), és megoszlottak a vélemények arról is, hogy érdemes-e felvenni a maszkot, de mostanra egy dolgot biztosan tudtunk. Mégpedig azt, hogy hogy a maszk (és a távolságtartás) segít lelassítani a vírus terjedését. Nem csak a betegeknek kell hordaniuk, hanem az egészségesnek látszó/tűnő embereknek is, hiszen a vírus a lappangási időben is fertőzhet.

Éppen ezért egyetlen dologgal segíthetünk megfékezni a vírus terjedését: azzal, hogy megfordítjuk az elmúlt hetekben fellazuló fegyelmet, felvesszük a maszkot minden zárt helyen, ahol egyszerre viszonylag sokan vannak vagy idegenekkel találkozunk. Az intézmények, kiskereskedelmi üzletek pedig azzal segíthetik a járvány elleni védekezést, ha megkövetelik a szabályok betartását.

Az erőteljes szigorítások elkerülése érdekében az államnak is meg kell hoznia a szükséges lépéseket: súlyos pénzbüntetést kell kiszabni azokra, akik vétenek az érvényben lévő járványügyi szabályok ellen, miközben jelentősen fel kellene gyorsítani a kontaktkutatásokat és emelni kellene a tesztek számát. És még így is elkerülhetetlennek látszik bizonyos, a jelenleginél szigorúbb határkorlátozások bevezetése.

Ha nem tartjuk/tartatjuk be a mostani, enyhe korlátozásokat, nem vesszük fel a maszkot, akkor azzal azt kockáztatjuk, hogy jöhetnek az újabb, szigorúbb szabályok. Hamarabb, mint azt sokan gondolják. A korlátozásokkal pedig jönnek az újabb gazdasági nehézségek. Az első hullámban megroggyant vállalkozások egy része végleg tönkremehet, földbe állhat az ipari termelés, újra csökkenhetnek a jövedelmek és emelkedhet a munkanélküliség. Nem érdemes mindezt kockáztatni, ha van rá esély, hogy egy kis kényelmetlenség árán mindezt talán teljesen elkerülhetjük.

Címlapkép: Getty Images