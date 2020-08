Most tényleg mindenki megrohanja a magánegészségügyi cégeket?

Miután bemutattuk, hogy a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók milyen évet zártak 2019-ben, megkértük azok vezetőit, részletezzék nekünk, a koronavírus-járvány miatti korlátozások után mit tapasztalnak és mi várható a szektorban. A válaszokból kiderül: a magánszolgáltatások iránti kereslet szépen kezd helyreállni, és a bizalom is erőteljesebb lehet a járvány lecsengése alatti időszakban a privát szolgáltatók iránt, ám a szépnek ígérkező történetnek lehet egy óriási akadálya.

Összességében egymással ellentétes tényezők határozzák meg a magánegészségügyi szektor kilábalását a cégek vezetőinek elmondása szerint. Ezeket a véleményeket így lehetne összefoglalni:

A magánszolgáltatások iránti kereslet sok esetben már a járvány előttit meghaladó szintre emelkedett.

A koronavírus-járvány miatt sokakban felértékelődött az egészség, a javuló egészségtudatosság pedig a szűrőcsomagok iránti keresletet növeli.

A járvány állami kórházakban történő terjedése is a magánszektor felé tereli a betegeket, erősödhet a bizalom a privátcégek iránt. (És elképzelhető, hogy jelenleg van egy második hullámtól való félelem is a betegekben, ami előrehozott keresletet generál.)

Továbbá az állami egészségügy lassabb és fokozatos újraindulása miatt lesznek, akik később jutnának ellátáshoz a közfinanszírozott rendszerben, ami szintén a magánszolgáltatók felé hajtja az embereket.

Minderre a magáncégek a szolgáltatási paletta szélesítésével reagáltak.

Közben viszont az általános recessziós gazdasági környezet és a válság miatti óvatossági megfontolások összességében nem tesznek jót a fizetős magánszolgáltatásoknak.

Az sem mindegy, hogy ebben a helyzetben hogyan dönt a szakképzett munkaerő: fenntartja a több lábon állást (állami pozíció mellett több magánrendelés), vagy véget vet annak.

A magánegészségügyi szolgáltatókról szóló körképünk második részében (az első ide kattintva olvasható) azt kérdeztük a cégvezetőktől, hogy mit tapasztalnak az ellátás újraindulása utáni időszakban a keresleti és a kínálati oldalon. A körképünk harmadik, hamarosan megjelenő részében arra keressük a választ, hogy mi lehet a koronavírus-járvány legfőbb tanulsága és hogy milyen digitális megoldások maradhatnak velünk ezen a téren tartósan.

Visszatért a kereslet?

Leitner György, Affidea

A visszapattanás a közfinanszírozott oldalon láthatóan erősebb és gyorsabban lezajlott: már a járvány előtti szinten van, azaz elértük a 100%-ot. A magánellátásban ez a folyamat határozottan lassabb, jelenleg a járvány előtti szinteknek körülbelül a 70-80%-ánál vagyunk – összehasonlításképpen ez a járvány mélypontján körülbelül 30% volt. Májusban és június első felében lassabb növekedést tapasztaltunk, június végétől viszont már dinamikusabb a keresletbővülés. A tendencia alapján arra számítunk, hogy szeptemberre térünk vissza a járvány előtti szintekre.

A magánszolgáltatói piac alakulása szempontjából fontos kérdés, hogy a közellátásban gyorsan növekvő kereslet miatt hogyan alakulnak majd a várólisták. Arra számítunk ugyanis, hogy azoknak a pácienseknek egy része, akik belátható időn belül nem jutnak közfinanszírozott ellátáshoz, megjelennek majd a magánszolgáltatóknál. Azt még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan és milyen volumenben, de arra számítunk, hogy ez már az ősz folyamán érezhető lesz. Ebben szerepet játszik az is, hogy a COVID-19 utóhatásaként – a nagy állami intézmények általános érintettsége miatt – egyfajta bizalomnövekedést érzékelünk a magánszolgáltatók irányába.

Bár a kisebb lakásrendelőket, praxisközösségeket – a kitettségük miatt – jobban megviselte a járvány, azokat a nagy szolgáltatókat is rosszul érintette, akik az elmúlt 1-2 évben beruháztak és üzleti nyomás alatt vannak, hogy az invesztíció összegét kitermeljék. Az Affidea esetében például az új és régiós szinten kiemelkedő felszereltségű gasztroenterológiai endoszkópos központ megnyitását akadályozta meg a COVID-19-járvány. Azóta már elindult a központ a Bank Centerben, de három értékes hónapot veszítettünk el ebből az évből.

A krízis arra is rámutatott, hogy a több helyen dolgozó orvosok egy ilyen helyzetben hátrányba kerülnek azokkal szemben, akik főállásban elköteleződnek egy-egy magánszolgáltató mellett. A cégek ugyanis az alkalmazotti státuszban lévő dolgozóik megtartását tartották szem előtt a járvány alatt.

Kovács Antal, Da Vinci Magánklinika

A koronavírus - mint minden szektort, így - a magánegészségügyet is nagy kihívás elé állította, állítja. Több fázis volt az elmúlt időszakban: a túlélés, felkészülés és újraindulás fázisai. A Da Vinci Magánklinikán a műtéti tevékenység szünetelt, de a járóbetegellátás keretében a nem halasztható vizsgálatokat elvégeztük, így nem beszélhetünk teljes leállásról. Május 18-án kezdtük újra a fekvőbeteg ellátást, nyilván nagyon szűk spektrummal és kiemelt óvintézkedések mellett. Jelenleg is magas készültségi fok mellett, rendkívüli szabályrendszerek keretei közt folyatjuk a tevékenységeinket.

Mivel az állami ellátás a sürgősségi beavatkozásokat leszámítva gyakorlatilag megszűnt a vészhelyzet alatt, így a kereslet a magánegészségügyi ellátások iránt nem csökkent, inkább emelkedett. Természetesen a bonyolult, állandóan változó jogszabályi környezet nem segítette a működésünket a vészhelyzet ideje alatt, így a megnövekedett keresleti igény nem tudtuk kielégíteni, ezáltal az egészségügy újraindulásánál mind az állami és magán szektorban jelentősen megnőtt az ellátásra várók száma.

Lancz Róbert, Doktor24 Csoport

A Doktor24 egészségügyi intézményeit tekintve az ellátások iránti kereslet - a rendkívüli körülmények után - az általunk prognosztizáltak szerint alakult. A leggyorsosabban a kisgyermekes szülők reagáltak az újranyitásra és szinte napok alatt tele lettek azok a rendelések, ahol az orvos-beteg találkozók a gyermekorvosok visszatérésének ütemében megnyíltak. Egyes szakterületeken június elejére már volt, hogy kisebb várólista alakult ki (pl. ultrahang, ortopédia). Mivel intézetünkben a krónikus beteg gyermekek ellátása a koronavírus-járvány ideje alatt is folyamatos volt az online rendelések ugyancsak szülők által kifejezetten igényelt lehetőségével (pl. allergia, asztma gondokkal küzdő gyermekek esetében), ezért az újranyitás után folyamatos volt a visszatérés a rendelőben zajló laborvizsgálatokhoz, orvos-beteg találkozókhoz.

A Doktor24 felnőtt rendelései iránt is fokozatosan emelkedő ütemben mutatkozott igény a magánellátásra a karantén feloldása után. Még április, májusban, a karantén ideje alatt az allergológiai, szemészeti, bőrgyógyászati, ortopédiai online távkonzultációs tanácsadás is a legkeresettebb rendelésein közé tartoztak. Azokon a szakterületeken azonban, ahol a fizikális vizsgálatokat részben sem válthatta ki az online távkonzultáció, így tolódott az orvos-beteg találkozó, nagyon gyorsan beteltek a rendeléseink a karantén feloldása után (pl. nőgyógyászat, neurológia). Kifejezetten fokozott igény mutatkozott ugyanakkor a laboratóriumi vizsgálatokra, a szemészetre, a bőrgyógyászatra is.

Ami ennél is érdekesebb következmény, hogy a Doktor24 felnőtt rendelésein azok iránt a menedzserszűrési csomagok iránt is jelentősen erősödött a kereslet, amelyek magánszemélyek részére készültek, s a betegség megelőzést szolgáló szűrőprogramokat tartalmazzák. Mi azt a következtetést vontuk le ebből, hogy a járvány hatására változóban van az értékrend, felerősödött annak a jelentősége, hogy tudatosan figyeljünk az egészségünk megőrzésére.

A betegszám június hónapban egyébként hétről hétre dinamikusan emelkedő tendenciát mutatott, júliusra pedig már elértük a vírus előtti időszak forgalmát.

A végtagsebészeti fekvőbeteg ellátásunk 95%-ban közfeladatot látott el, ezért a májusi újraindulás után az átlag finanszírozás és a várólista csökkentő program adott lehetőséget arra, hogy továbbra is nagyszámban fogadjunk NEAK finanszírozott betegeket. De emellet továbbra is jelentős számban veszik igénybe ügyfeleink a fekvőbeteg infrastruktúrát magánellátást keretében is.”

Papik Kornél, Dr. Rose

A Dr. Rose nagyon gyorsan reagált a változásokra, így a nyitás lehetőségére is. A járvány alatti időszakban rengeteg fejlesztést végeztünk, hogy a megszokottnál is magasabb minőségben szolgálhassuk ki pácienseinket. A forgalom jelenleg jóval meghaladja az egy évvel ezelőttit, mind a fekvő-, mind a járóbetegellátásban és az elégedettségmérési eredményeink is kimagaslóak. A munkatársaink is pozitívan értékelték, hogy a járvány alatt is maximálisan odafigyeltünk rájuk, így a kb. 300 fős összeszokott csapatunk együtt maradt.

Gurney Anita, Duna Medical Center

A hosszú távú hatásról még nagyon korai lenne beszélni: szigorítások feloldása az utóbbi hetekben a járvány alatti forgalomhoz képest jelentős növekedést eredményezett. Örülünk a jó eredményeknek, ám tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy átmeneti állapot, hiszen a korábban elhalasztott, most elvégzett elektív műtétek, vizsgálatok miatt magasabb esetszám nem a piac vagy az egyes szolgáltatók fejlődésének azonnal jelentkező eredménye. Számolunk azzal is, hogy egy következő járvány-hullámtól való félelem előrehozott keresletet is generálhat a tervezett vizsgálatok és beavatkozások területén.

Börzsei-Knoll Veronika, Emineo

Picit mindig kénytelen vagyok javítani az újraindulás szón, nálunk nem volt leállás, mi egy napra sem zártunk be, folyamatos volt a járóbeteg ellátás, a trauma ügyelet, és a covid tesztelés. Az újrainduláson mi azt értjük, hogy visszatért a kórház normál és teljes tevékenysége. A kereslet nem szimplán visszatért, hanem meg is növekedett a covid előttihez képest, mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátás terén.

Hegyes Gábor, Maternity

A Maternity Magánklinikán szakterületünk miatt a forgalomban csak kisebb visszaesést tapasztaltunk. Márciusban éreztünk némi forgalomcsökkenést a járóbetegellátásban, illetve elektív műtéteket halasztottunk el. Április-május hónapban az állami kórházakban kialakult helyzet miatt erős érdeklődést tapasztaltunk szolgáltatásaink iránt. Klinikánk valamennyi dolgozója részéről nagyobb odafigyelést és több munkát igényelt, hogy a járvány miatt meghozott intézkedéseink betartása mellett is folyamatosan magas szinten láthassuk el pácienseinket.

Csermely Gyula, Rózsakert Medical Center

Az RMC-ben a járvány alatt szerencsére a vártnál kisebb volt a visszaesés, ezért leállásról nem beszélhetünk. Intézetünk számos szakrendelésének forgalma a rendkívüli időszakban is magas volt. A járványgörbe laposodásával, június elejétől pedig a legtöbb területen visszaálltunk a normál üzletmenetre. Pácienseink azóta is nagy számban keresnek fel minket. Magzati Medicina Központunkban, gyermekrendelésünkön, szűrővizsgálataink esetén napok alatt megteltek az előjegyzések. Az elhalasztott vizsgálatok, kezelések - például a gasztroenterológia, a belgyógyászat, a szemészet, vagy a fogászat területén - miatt nyár elején szintén sokan kerestek fel minket. Örömteli számunkra, hogy a - rendelőnkben már évek óta elérhető - online konzultáció mellett a páciensek számára továbbra is elsőbbséget élvez a személyes konzultáció. Rendelőnkben a vírushelyzet csillapodásával is maximális biztonsági előírások betartásával fogadjuk pácienseinket. Érezzük, hogy a szigorú protokoll fenntartása megnyugtatólag hat rájuk. Júliusban már kiemelkedően nagy forgalmat bonyolítottunk. Idén nyáron eddig elmaradt az uborkaszezon.

Kirschner András, Swiss Medical

A kereslet a megelőző időszak 74%-a volt júniusban és ez a legrosszabb, március 16-tól április 30-ig tartó időszak 50%-os forgalmához képest jelentős elmozdulás. Azonban ilyen kihasználtság a nagy cégek eredmény termelő képességét agyonütötte.

Fábián Lajos, Tritonlife

Mi nem újra indultunk, hanem igazán le sem álltunk, hiszen ezt nem tehettük meg. Ennek két oka volt. 1) Az állami rendszerek veszélyhelyzeti üzemmódba kapcsoltak, és elsődleges feladatukra, a járvány megállítására, és az esetleges tömeges kórházi ellátási nyomásra készültek, ami önmagában helyes lépés, így sok páciens keresett nálunk (is) segítséget, 2) működésünk jellege ezt nem tette lehetővé. Mi elsősorban a szülészeti és azzal összefüggő ellátásra, illetve a meddőségi központra koncentráltunk, és azokra a beavatkozásokra, amelyek tartós, vagy további egészségkárosodás megelőzését szolgálták más szakmákban is. Ezeken a területeken a természet irányít, nem rendelhettük el, hogy a gyermekek ne szülessenek meg, vagy a petesejtek ne érjenek be a hosszú, kockázatos, és a gyermekre vágyó nők szervezetét terhelő folyamat végén pusztán azért, mert a SARS-CoV-2 vírus pusztított. Erről a Portfolio is írt korábbi nyilatkozatom alapján. Nagyon nagy extra anyagi és szakmai terhet vállaltunk tulajdonostársaimmal és munkatársaimmal a cél érdekében a védőfelszerelések, a különleges munkakörülmények, a védett, izolált osztályok kialakításának költségei, és hasonlók kapcsán. A kereslet nagy, a járvány alatt az ebből adódóan az állami ellátórendszerre nehezedő nyomás kissé háttérbe szorította a nem akut ellátást, amire a járvány alatt is nagy igény mutatkozott. Ez az igény keresletnövekedést okozott a rendszerünkben mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátás területén, amit a járvány után is tapasztalunk. Egyebekben pedig az ország egyetlen olyan valódi magánkórháza, amely egyetlen fillér állami támogatás nélkül, csak az ügyfeleink által fizetett bevételéből él, miközben két fontos területen is szakorvosokat képezhet, 24 órás állandó ügyeleti rendszert tart fent, egyszerűen nem dőlhetett hátra ezekben a nehéz időkben. Úgy érezzük, hogy kivettük a részünket a frontvonali munkából a magunk területén és a magunk módján, a saját forrásaink és szakértelmünk segítségével.

Mári Róbert, Wáberer Medical Center

A nyár ellenére folyamatos az igények, a forgalom növekedése mind a szakorvosi konzultációknál, mind a képalkotó diagnosztikánál. Speciális részlegünket a Wáberer Walk-IN Centert közvetlenül a járvány kitörése előtt nyitottuk meg, ennek az ellátási formának a felfutásában bízunk, hiszen egyedülálló gyors orvosi ellátást igénylő, hirtelen felmerülő egészségügyi problémákra nyújtunk itt megoldást. A háztartási balesetektől a sportsérüléseken át a mellkasi fájdalomig – egy órán belül szakszerűen ellátjuk az akut betegséggel, sérüléssel érkezőket, akár már egy éves kortól. Az azonnali ellátásban sürgősségi szakorvosainkat segíti a helyben elérhető sürgősségi ultrahang, röntgen, CT és a helyben végzett sürgősségi labor is. Ez mindenképpen vonzó alternatívája lehet a zsúfolt sürgősségi osztályoknak.

Azt is tapasztaljuk, hogy az egészségtudatos emberek a rendszeres szűrést elhalasztották, most azonban már szívesen jönnek; szűrőnapjainkra rekord mennyiségű páciens jelentkezik, 3D-s tomoszintézises mammográfiiával kínált komplex emlőszűréseink is népszerűek. Mivel a Wáberer Medical Center egy fiatal, erősen növekvő lendületben lévő cég, ezért számunkra ez a dinamizmus normálisnak tekinthető. A járvány kitörése előtt kaptuk meg a fekvőbeteg engedélyt, így a két csúcstechnológiával felszerelt műtönk feltöltése is most kezdődött el. A műtétek többsége ortopédiai jellegű, de elindultak a sebészeti és a fül-orr-gégészeti beavatkozások is.

