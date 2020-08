Másfél héttel az iskolakezdés előtt több mint ezer pedagógus hiányzik – Súlyos a helyzet

Alig másfél héttel a tanévkezdés előtt több mint ezer tanári és több mint négyszáz tanítói állást hirdetnek a Belügyminisztérium által üzemeltetett kozigallas.hu oldalon. A pedagógusok érdekvédelmi szervezetei szerint a helyzet tragikus, és ha a kormány nem dönt béremelésről, néhány év múlva nem lesz pedagógus, aki tanítsa a gyerekeket, hiszen nagyon sokan mennek majd nyugdíjba, miközben fogyatkoznak a pályakezdők.

Több mint ezer tanár és közel 450 tanító hiányzik a közoktatásból mindössze másfél héttel az iskolakezdés előtt a Belügyminisztérium által üzemeltetett kozigallas.hu oldal adatai alapján. Beszédes az is, hogy 257 találatot kapunk a "bármely szakos” kifejezésre, 45 közoktatási intézményben keresnek például matematika-bármely szakos tanárt, 27 iskolában testnevelés-bármely szakos tanárt, és nagy az igény az angol tanárok iránt is.

A betöltetlen állások alapján leginkább matematika, kémia és fizika szakos pedagógusokra lenne szükség, de sok intézmény venne fel azonnal testnevelő tanárt is. Korántsem csak az állami oktatás küzd tanárhiánnyal, a magániskolák is rengeteg embert keresnek: a Profession.hu álláskereső oldalon közel száz tanári állást hirdetnek magánintézmények országszerte.

Ha nem lesz béremelés, nem lesz, aki tanítsa a gyerekeket

Ameddig nem növelik a pedagógusok bérét, nem emelik a pálya presztízsét, nem csökkentik a terhelést, az óraszámokat, ez a pálya nem lesz vonzó

– mondta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a Portfolio-nak. Hozzátette, a pedagógusok "kizsigereltek", óriási munkaterhek mellett rendkívül keveset keresnek, ami a presztízsük zuhanásához vezet. Szerinte megalázó, hogy a pedagógusok fizetésének vetítési alapja még mindig a 2014-es minimálbér. Jelentős béremelkedés lehetne, ha ez megváltozna, és a mindenkori, aktuális minimálbérhez igazítanák a tanárok fizetését.

"Immár hatodik éve, hogy a minimálbér és a vetítési alap elvált egymástól. Utóbbi maradt a 2014-es 101 500 forintos szinten, míg a minimálbér 2020-ban 161 ezer forintra nőtt. Ennek hátrányos következményeként egy gyakornok most havi bruttó 210 600 forintot keres, míg főiskolai végzettséggel és 3-5 év szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok 219 240 forintot, az egyetemi végzettségű szakemberek pedig 243 600 forintot kapnak.

Látható, hogy ennél az akár nyolc általánost végzett, leendő iskolaőrök is többet keresnek, hiszen vidéken a bér ebben a munkakörben bruttó 220 ezer, Pest megyében és a fővárosban pedig 230 ezer lesz

– mondta az elnök, hozzátéve, az iskolaőrök még cafeteriát is kapnak, miközben a pedagógusok jó része kénytelen volt például az előző félévben saját magának finanszírozni a digitális tanításhoz szükséges digitális eszközöket, az internetes előfizetést. Ez is jól mutatja, mennyire nincs megbecsülve Magyarországon a tanulás, a tudás. Hozzátette, a minőségi oktatáshoz az iskolákban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak béremelése is szükséges.

Ha a béremelésről nem dönt a kormány, néhány év múlva nem lesz pedagógus, aki tanítsa a gyerekeket, hiszen nagyon sokan mennek majd nyugdíjba, fogyatkoznak a pályakezdők, aki pedig el is kezdi a munkát, néhány év múlva lemorzsolódik, amin a jelenlegi bérek alapján nem is lehet csodálkozni

– tette hozzá a PSZ elnöke.

Jól jelzi, mennyire problémás az utánpótlás, hogy idén mintegy 35 százalékkal kevesebb hallgatót (6418 fő) vettek fel pedagógusképzésre, mint 2010-ben, a jelentkezők száma is jóval kevesebb volt, mint akár tavaly. A PSZ számításai szerint 2025-ben több mint 6000 pedagógus tölti be a 65. életévét, kérdés, hogy lesz-e, aki a helyükbe lépjen.

Autonómia nélkül nem megy

Nagy Erzsébet, a PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) országos választmányi tagja a Portfolio-nak szintén a bérrendezést hangsúlyozta, véleménye szerint ahhoz, hogy a pálya vonzó legyen a friss diplomások számára,

az illetményalapot a mindenkori minimálbérhez kellene kötni, ezáltal versenyképesek és értékállóak lennének a pedagógusilletmények.

"Az intézmények és az egyes pedagógusok számára meg kellene adni azt az autonómiát, amely a felelős értelmiségi munkához elengedhetetlen, és ami inspiráló. Ha ez nincs meg, nincs meg az a motiváció és elhivatottság, ami a minőségi pedagógusmunkához nélkülözhetetlen” – írta. A PDSZ az EMMI által augusztus 17-én, este a közoktatási intézmények vezetői számára kiküldött járványügyi protokollal kapcsolatban megjegyezte, megdöbbentőnek tartják azt az "optimizmust, amivel az EMMI az egész helyzet humánerőforrás-igényét kezeli”.

"A megnövekedett feladatokat nem tudják a humánerőforráshiányos intézmények ellátni! Nem látjuk az igyekezetet, hogy nevelést-oktatást segítő munkakörökben, így a pedagógiai asszisztens munkakörben is minél több embert próbálnának bevonni a feladatok ellátására. De nem találkoztunk például a meghirdetett takarítói állások százaival sem – pedig önök is tisztában vannak vele, hogy eddig rendkívül alacsony volt a létszám e munkakörben, a helyzetben pedig kulcsfontosságú, hogy az intézményrendszer el legyen látva ilyen személyzettel” – írták.

A Közigálláson egyébként az augusztus 19-i adatok szerint mindössze 25 közoktatási intézménybe keresnek most takarítókat, több embert keres például a Kazincbarcikai Tankerületi Központ, a Külső-Pesti Tankerületi Központ vagy a Monori Tankerületi Központ.

