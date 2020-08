Sikerült megmenteni a svédeknek a gazdaságot, vagy fatális hiba volt elengedni a járványt?

Svédország a második negyedévben 8,5%-os visszaesést szenvedett el, azaz a korlátozások nélkül sem tudta megakadályozni a gazdaság mély zuhanását. Ezzel együtt a svédek még mindig Európa élmezőnyében vannak a növekedés terén - de mennyire köszönhető ez a járvány elengedésének? Vélhetően csak kis mértékben, hiszen voltak olyan országok, amelyek szigorú intézkedés közepette is kisebb, vagy hasonló mértékű visszaesést szenvedtek el, mint a svédek. Megvizsgáltuk, mi állhat a háttérben.

Svédország járványkezelési modellje jelentősen eltért a legtöbb országban bevezetett intézkedésektől. A "svéd modellként" elhíresült megoldás jegyében a svéd járványügyi hatóságok javára a kormány nem vezetett be szigorú korlátozásokat, a társadalom tagjai szabadon érintkezhettek, és nagyrészt folytathatták a megszokott életvitelüket. A svéd modellt sokan üdvözölték, mert az akkori érvelések szerint a járvány nem lehet megállítani a korlátozásokkal, és a nyájimmunitás mihamarabbi elérése jelenthet tartós megoldást. A járvány európai kitörése után fél évvel érdemes mérleget vonni, hogy valóban sikeres volt-e a svéd modell a járványkezelés és a gazdasági visszaesés elkerülése szempontjából.

Az elengedés sok halálesettel járt, de nem hozott poklot Svédországra

A svéd járványügy első ember, Andres Tegnell volt az, aki a svéd modellt megálmodta. A szakember egyébként saját elmondása szerint nem a nyájimmunitás elérésére vagy a gazdasági károk mérséklésére játszott, egyszerűen csak úgy gondolta, hogy a sikeres járványkezelés alapja nem a korlátozásokban, hanem a vírussal való együtt élésben rejlik. Mindezek mellett persze több jel is arra utalt, hogy a svédek valójában a nyájimmunitást, azaz a társadalom 60-70%-ának átfertőződését tűzték ki célul, de a sok halálesettel járó megoldás okaként ezt lehetetlen nyíltan felvállalni.

Nem meglepő, hogy azokhoz az országokhoz képest, ahol Svédországgal egyidőben jelent meg a járvány, de arra szigorú és gyors válaszokat adtak a döntéshozók, Svédországban gyorsabban terjedt a járvány. A járvány első heteiben Svédországban voltak olyan napok, amikor a svéd egészségügyi ellátást a túlterheltség veszélye fenyegette.

Dánia volt az egyik legszigorúbb európai ország az intézkedések terén, de a finn és norvég szabályozás is jelentősebb mértékben korlátozta a lakosság mozgását, mint a svéd megoldás. Ha összehasonlítjuk a svéd lakosságarányos megbetegedéseket az előbbi országok adataival, akkor egyértelmű különbségeket látunk.

A halálozásoknál szintén szembetűnő a különbség. Az elengedéssel ugyanis a járvány utat talált az idősotthonokba, az első hetekben látott kimagasló halálozási ráta ennek volt betudható.

Ha csak járványügyi szempontból nézzük, akkor a svéd modell nem tűnik sikeresnek. Fontos elmondani, hogy a modell megalkotóinak nem volt kimondott célja a nyájimmunitás elérése, de mintegy pozitív mellékhatásként azért bíztak benne. Ehhez képest a különböző felmérések szerint az országban nagyjából 6 és 10% között lehet az átfertőzöttségi ráta, a legújabb kimutatások szerint pedig a fertőzéssel szerzett immunitás csak néhány hónapig tart. A korán megugró esetszámokat látva a lakosság bizalma is elveszett, a modell korábbi magas támogatottsága 50% alá esett vissza a júliusi felmérések szerint (csak összehasonlításképp említendő, hogy a szomszédos Norvégiában az ország járványkezelését pozitívnak tartók aránya bőven 60% felett van).

De az is tény, hogy a szabadelvű svéd megoldás nem vezetett a járvány megfékezhetetlen terjedéséhez, és nem eredményezett olyan állapotokat, mint az Egyesült Államokban, vagy a déli államokban a járvány kezdeti szakaszán.

Ez elsőre meglepőnek tűnhet, pedig több tényező is állhat mögötte - mi csak néhány lehetséges okot említünk meg, ezen felül számtalan egyéb olyan tényező is meghúzódhat a dolog mögött, amelyet nem ismerünk.

Svédország rendkívül ritkán lakott ország, így a járvány is gócpontról-gócpontra terjed. A nagy távolságok és az alacsony lélekszámú települések a vírus számára kedvezőtlenebb terepet jelentenek, mint a sűrűn lakott területek (például Észak-Olaszország).

Szigorú korlátozások nem voltak érvényben, de a kormány távolságtartásra kérte a lakosságot, amely be is tartotta azt. A lakosság mozgását mutató különféle aktivitási indexek (például telefonok cellainformációi) mind-mind azt mutatták, hogy a lakosság mozgása a tavaszi hónapokban messze a járványt megelőző szint alatt van, és csak kis mértékben magasabb, mint a szigorú korlátozásokat hozó országokban.

És fontos tudni azt is, hogy Svédországban voltak korlátozások, csak nem olyan szigorúak, mint a többi helyen: az egyetemeket például bezárták, és az 50 főnél nagyobb rendezvényeket megtiltották, valamint látogatási moratóriumot vezettek be az idősotthonokban.

Svédországot tehát nem tarolta le megállíthatatlanul a koronavírus-járvány, de a szigorúbb országokhoz képest több emberélettel fizettek a laza szabályozásért. A fő kérdés az: vajon sikerült ezzel mérsékelni a gazdasági károkat?

Nem tudták elkerülni a mély gazdasági visszaesést

Az első negyedévet Svédország visszaesés nélkül megúszta, tavaly év végéhez képest 0,1%-ot növekedett a gazdaság, ezzel a ritka kivételek közé tartozott Európában. A második negyedéves előzetes mutatók is azt mutatták, hogy az ország olcsón megússza a koronavírus-válság. A szolgáltatószetkor beszerzésimenedszer-indexe például messze nem mutatott akkora visszaesést, mint az eurózóna BMI (bár a BMI-t fenntartásokkal kell kezelnünk, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az ilyen szintű különbségekre mindenképp érdemes odafigyelni).

A két hete napvilágot látott második negyedéves GDP-adat viszont már mély visszaesést mutatott, éves szinten 8,3%-ot esett a svéd gazdaság, ilyenre pedig 40 éve nem volt példa - de csak azért 40, mert azóta állnak rendelkezésre összehasonlító adatok, ekkorát alighanem a 40-es évek óta nem esett a svéd gazdaság.

Ha ezt összevetjük az első negyedéves adatokkal, akkor azt látjuk, hogy az első félévben a svéd gazdaság 8,5%-ot zuhant, azaz korlátozások nélkül is majdnem a tizedét elveszítette a gazdasági kibocsátásának az ország.

Az adatokat kétféleképp szokás értelmezni: egyrészt azt szokták mondani, hogy a svédek az elengedéssel jól jártak, hiszen elkerülték a spanyol, a brit vagy az olaszhoz hasonló, 20% körüli féléves visszaesést. Ez kétségkívül igaz. Másrészt így is vannak olyan országok, amelyek a svédeknél jobban teljesítettek az első félévben, pedig szigorú korlátozások voltak érvényben: Litvánia például az esetszámok arányában elsőként rendelt el kijárási korlátozást Európában, és a járvány vasszigorral kezelő dánok is kevesebb, mint 1 százalékpontos visszaesést könyveltek el. Az okokért érdemes részletesebben az adatok mögé nézni.

Miért zuhant ekkorát a gazdaság, ha nem voltak korlátozások?

A svéd visszaesés mértéke nem meglepetés, az ország döntéshozói sem remélték, hogy visszaesés nélkül megússzák az évet. Svédország nyitott gazdaság, a külkereskedelem 2018-ban a GDP 89%-ának megfelelő összeget ért el, így erőteljesen függnek az exporttól. Ha Svédországban nincsenek is lezárások, termelési korlátozások, a külpiacok leállása keresleti és kínálati sokkot okoz a svédeknek, és ez rányomja a bélyegét a kibocsátásra is. Az ipari teljesítmény volumene láthatóan visszaesett a tavaszi hónapokban.

A visszaesés itt sem volt akkora mértékű, mint az EU-ban, de ez nem magyarázható teljes egészében a korlátozásokkal, mert a dán adat még kedvezőbben is alakult, mint a svéd (a norvég adat torz, mert ott a tavalyi évben jelentős mínuszban volt az ipari termelés, így van ebben egy adag bázishatás is). Itt alighanem olyan tényezők húzódnak meg a háttérben, amelyet nem lehet száraz számokból megérteni: nem mindegy, konkrétan milyen terméket állít elő az ország ipara, hol vannak a felvevői, a beszállítói, de az sem utolsó szempont, hogy épp egy-egy gyárban volt-e tömeges fertőzés. Ezek legalább olyan fontos magyarázóerővel bírnak, mint a korlátozások léte vagy nem léte.

További fontos tényező a kiskereskedelem alakulása is, és itt is az látszik, hogy Svédországban kevesebbet vásárolt a lakosság, mint a járvány előtt. Ez sem véletlen, hiszen hiába nincsenek korlátozások, ha a lakosság egyébként saját félelme okán korlátozza a mobilitását és a költéseit.

A márciusi és áprilisi kiskereskedelmi eladások adatán viszont látszik a különbség - az EU-hoz képest különösen, de még Dániához képest is. Talán ez az a szektor, ahol a leginkább kimutatható a korlátozások hatása, de csak rövid távon - amint az látszik, a dán visszapattanás sokkal nagyobb volt, mint a svéd, így a dánok összességében nem költöttek kevesebbet az elmúlt hónapokban a svédeknél.

Harmadrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy a turizmus kiesését Svédország is megszenvedi. Hiába vannak nyitva a svéd hotelek, ha a legtöbb ország határai zárva vannak. Mindez látszik a vendégéjszakák alakulásán is.

Svédországban a turizmus nem olyan jelentős ágazat, mint a déli országokban, a közvetlen súlya a GDP-ből 1,7% volt (Olaszországban ez 4,4%). Az áprilisi 65%-os visszaesés már önmagában is kimutathatóan visszaveti a GDP-t a szektor közvetett súlya miatt, ez az ágazat ráadásul tartós ütést szenved el a járvány miatt.

A svéd gazdaságnak tehát korlátozások nélkül sem volt esélye elkerülni a mély visszaesést, az előrejelzések átlagosan nagyjából 5%-os visszaesést várnak az idei év egészére, hasonló mértékűt, mint Dániában.

A korlátozások hiánya miatt lett kisebb a visszaesés?

Az alcímben szereplő kérdésre nehéz válaszolni. A száraz GDP-adatokat látva nyilván hajlamosak lehetünk arra, hogy a visszaesés szempontjából a legjobban (vagyis inkább legkevésbé rosszul) teljesítő országok közé tartozó Svédország eredményét a korlátozások hiányának tudjuk be. Az okfejtés fordítva is igaz: a szigorú intézkedéseket hozó Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban jelentősen nagyobb volt a visszaesés.

De akkor mi a helyzet azokkal az országokkal, ahol alacsonyabb volt a visszaesés a svédeknél, miközben szigorú intézkedések voltak érvényben?

Vegyük például Litvániát, vagy Dániát, ahol hasonló volt a visszaesés. Erre az lehet a magyarázat, hogy a korlátozások megléte gyakorlatilag semmilyen hatással nincs a gazdasági teljesítményre, azt sokkal jobban befolyásolja a gazdaság szerkezete és a lakosság félelme. Nehéz megmondani, hogy melyik érvelés az igaz, de mi arra hajlunk, hogy inkább az utóbbi, mégpedig az alábbi okok miatt:

Érthető, ha Olaszországban és Spanyolországban óvatosabb volt a lakosság, mint az alacsonyabban fertőzött északi országokban.

Svédországban, Dániában, Finnországban emellett alacsonyabb súlya van a turizmusnak, míg délen a közvetett súly bőven két számjegyű, és ez már önmagában is jelentősen megüti a gazdaságot.

Az északi országokban emellett tradicionálisan magasabb a digitalizáció foka, míg délen ez nem jellemző. Ez megkönnyíti a gazdaság szokásos dinamikájának fenntartását akkor is, ha egyébként a szokásos interakciókra nincs lehetőség.

Ezekben az országokban tradicionálisan erős a szociális védőháló, így a munka nélkül maradt (vagy épp az állásvesztéstől kevésbé tartó) lakosságnak is nagyobb a vásárlóereje.

A fentieken kívül még számos olyan tényező - köztük a véletlen is - magyarázhatja, hogy az északi államokban miért volt alacsonyabb a visszaesés mértéke, amelyekről fogalmunk sincs. Kétségkívül van magyarázóereje a korlátozások szigorúságának is, de vélhetően nem annyi, mint a gazdaság szerkezetének és a lakosság óvatosságának. Ez már csak azért is igaz lehet, mert a fenti mutatókat látva a svéd gazdaság valójában úgy viselkedett, mint az intézményesült korlátozások között működő európai gazdaságok.

Mindenkinek így kellett volna csinálni?

Sokszor elhangzó érvelés, hogy a svéd modell azért nem működött, mert az ország egyedül volt az elengedéssel, és ha mindenki így járt volna el, valójában nem süllyedt volna recesszióba Európa. A külkereskedelem és a turizmus súlyát látva az érvelés logikus, de észérvekkel hamar belátható, hogy teljes egészében fals a gondolatmenet. Az olaszországi és spanyolországi esetszámok nem tűrtek halasztást márciusban, a kórházak elérték a terhelhetőségi szintjük maximumát, és ebből a helyzetből a korlátozások mozdították el az országokat. Ezt látva a korlátozások mielőbbi bevezetése tűnt a legracionálisabb megoldásnak az országok számára.

Utólag azt gondolhatjuk, hogy Magyarországon a korlátozások feleslegesek voltak, hiszen nem volt olyan mértékű fertőzöttségi szint, mint Olaszországban, és lám, Svédországban sem hozott apokalipszist az elengedés. Egyrészt Svédországban sokkal több halálos áldozata volt a járványnak, mint a szigorú országokban, másrészt az elengedés sokkal fatálisabb következményekkel járt volna eltérő adottságú helyeken.

Elég Észak-Olaszországra nézni, de említhetnénk az Egyesült Királyságot is, ahol fel kellett adniuk az elengedés stratégiáját a túl magas esetszám miatt. A sűrűn lakott országokban alighanem sokkal gyorsabban terjedt volna a járvány korlátozások nélkül, mint a ritkán lakott Svédországban, a tömeges megbetegedések, az elhúzódó járvány pedig időben eltolta volna a gazdasági kilábalást, a lakosság fokozott óvatossága és a mobilitás csökkenése miatt. Egyelőre még mindig nehéz mérleget vonni a svéd modell teljesítményéről, mindenesetre most úgy tűnik, hogy a gazdasági károkat csak kis mértékben enyhítette az elengedés, a megbetegedéseket és a halálozásokat látva viszont egyértelműen hibáztak - és vélhetően még így is szerencséjük volt, hogy az ország adottságai is a lakosság óvatossága miatt nem volt a brithez hasonló tömeges terjedés, és nem kellett a modelljüket feladni a harmadik héten.

