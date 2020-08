A robotok már felkészültek az új világra, de az emberek még nem

Szinte minden iparágba betört a digitális transzformáció, azonban a technológia alkalmazásának gyorsasága nagyban függ a szabályozástól. A technológia exponenciálisan fejlődik, ami gyorsabb, mint ahogy a szervezetek és a munkavállalók változnának, alkalmazkodnának ehhez. Fülöp Andrást, a Deloitte Magyarország elnök-vezérigazgatóját és Csépai Martint, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának igazgatóját kérdeztük a munka világának jövőjéről, akik arról is beszéltek, hogy a koronavírus-válság olyan volt, mint egy időgép.

Magyarországon milyen gyorsan haladnak a vállalatok a fejlett technológia alkalmazásával európai összevetésben?

Fülöp András: Ahol a technológia alkalmazása kifejezetten fejlett, az jelenleg nem Európa, hanem Ázsia. Magyarország a régióhoz és Nyugat-Európához képest nincs lemaradva, viszont Európa a világ más részeihez képest igen. Persze nagy különbségek vannak az egyes iparágak között. Miután hazánk szerves része az európai gazdaságnak, így ahol a hatékonyságot gyorsan lehet növelni, azok a szolgáltatóközpontok.

Csépai Martin: Ahol a szolgáltatásnyújtás platformja technológiai alapú, ott lehet gyorsan növekedni. Ami az internethez kapcsolódik, az erősödni fog, gondoljunk csak az előfizetésekre, a felhasználóbarát technológiákra, az adatelemzés lehetőségére és a mesterséges intelligenciára. A leggyorsabban növekvő vállalatok ezeket ötvözik működésük során, amelynek a végeredménye, hogy egyre többen előfizetnek a szolgáltatásukra vagy megveszik a termékeiket. Ezen a téren Magyarország valóban le van maradva.

Fülöp András: Az biztos, hogy ebben a versenyben az erősen szabályozott iparágaknak nincsenek jó esélyeik. Azok az iparágak törnek előre, ahol alacsony a szabályozottság, így pl. a bankok, biztosítók nincsenek könnyű helyzetben.

Fülöp András, a Deloitte Magyarország elnök-vezérigazgatója

Mennyire kell tartanunk attól, hogy a 2020-as években teljesen másképp működnek majd a vállalatok a korábbiakhoz képest, az új és változó elvárások miatt pedig a feje tetejére áll a dolgozók élete is?

Csépai Martin: Szinte minden iparágban digitális transzformációról beszélnek. A többség azért teszi ezt, hogy hatékonyabb legyen a munkavégzés, csökkentse a költségeket és a hibákat. Olyan tevékenységeket automatizálnak, amelyek könnyen kiválthatóak ezek segítségével. Ha pedig piacot és bevételt tud nyerni ezzel egy vállalat, akkor új területeken jelenhet meg. Természetesen az emberek szerepe is megmarad a jövőben a vállalatoknál, de a munkavégzés átalakulása elkerülhetetlen, más folyamatokat kell csinálni más környezetben. Munkahelyek nem szűnnek meg, csak a vállalatok fognak másképp működni. A munkafolyamatokba intenzíven beépül a technológia, kiváltva a rutinfeladatokat, így az ember azzal foglalkozhat, amiben a legjobb.

Fülöp András: A robotika Magyarországon is egyre jobban átveszi a repetitív, manuális feladatokat az emberektől, de ez alapvetően nem a költségek csökkentése vagy a hatékonyság növelése miatt van így. Sokkal prózaibb tényező miatt gyorsult fel a digitális technológia előretörése, mégpedig azért, mert elfogyott a munkaerő. Miután nem volt elegendő dolgozó, így más megoldás után kellett nézni, ez pedig az egyszerűbb feladatok technológiával való kiváltásával történik.

Csépai Martin: Mindeközben a fogyasztói szokások megváltozása is segíti a technológia előretörését. Kevésbé szeretnek például bankba járni az emberek, amit lehet, szívesen elintéznek az interneten, ehhez pedig fejlett digitális technológia kell, és nem bankfiókok.

Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának igazgatója

A Deloitte tanulmánya szerint a szupercsapatok lehetnek azok, akik megteremtik az összhangot a digitális technológia és a dolgozók között. Magyarországon is vannak már ilyen szupercsapatok?

Csépai Martin: A Telekom büszke a Vanda nevű mesterséges intelligenciára épülő telefonos ügyfélszolgálatára. Most ott tartanak, hogy ez a szoftver 70 ügyfelet tud kiszolgálni egyszerre. Vanda vagy megérti a problémát, és segít eligazodni, vagy a telefonos ügyintézőhöz vezet. Vagyis a mesterséges intelligencia a call center szerves részévé vált, folyamatosan fejlesztik, egyben új feladatok jönnek létre általa. Ez is azt mutatja, hogy a munkafeladatok jelentős része valamilyen technológiai megoldásra épül, amelyeket egyre intenzívebben kell használni.

Fülöp András: A munkahelyek és a feladatok változásának a sebessége felgyorsult az elmúlt időszakban, és most tovább gyorsul. A technológia exponenciálisan fejlődik, már nincs olyan, hogy valaki öt éven keresztül pontosan ugyanazt a feladatot végzi. Azonban a technológia változásának a sebessége gyorsabb, mint ahogy a szervezetek, az emberek és a szervezeti kultúra változnának, szerintünk ez ma nagyobb kihívás, mint maga a technológia fejlesztése, ezt kell megugraniuk a cégeknek.

A Deloitte kutatása szerint a munkavállalók sokszor nem elég felkészültek az új technológia alkalmazására. Ennek mi az oka, és mennyire veti vissza ez a jelenség a hatékonyság javulását?

Csépai Martin: Az biztos, hogy a vállatok nem foglalkoznak elég sokat és elég intenzíven ezzel a kérdéssel. A változás elfogadtatása a szervezeteken belül mind a felkészülés, a készség, valamint a kompetencia oldaláról is elmaradt.

Fülöp András: A digitális transzformáció költsége nem csak magának az eszköznek, vagy az új technológiának beszerzése, hanem az emberek oktatása, képzése, extrémebb esetben minőségi cseréje is, amire nem mindig van meg az elegendő nyitottság, és ez nem csak pénz kérdése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jelentősebb digitális transzformáció során a vezetés egy része is kicserélődik. Azonban nem lehet elég korán kezdeni a munkatársak bevonását, a digitális kultúrát már a projektek elindulása előtt meg kell honosítani, sőt már akkor is érdemes ezt a folyamatot elkezdeni, amikor még nincs a projekt a láthatáron.

Csépai Martin: Nem lehet a technológiát és a humán kérdéseket külön kezelni. Összhangban, integráltan kell megragadni ezt a kérdést. A technológiai transzformáció ugyanis nem fog működni, ha az emberekkel nem foglalkozunk.

Fülöp András: Nos, éppen ezt mutatja, hogy ma már sokszor nem is a HR osztály, hanem az IT keres meg minket HR feladatokkal. A digitalizáció és az emberek együttműködése csak a technológiára alapozva nem megy, az emberek is kellenek hozzá.

Gondolom, a koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta a vállalatok jövőbeli terveit, akár a digitalizáció kapcsán is. Lehet, hogy hosszú távon is alacsonyabb költségek mellett, kevesebb dolgozóval igyekeznek majd megoldani a termelést és felpörgetik az embereket kiváltó technológiákat?

Csépai Martin: Olyan volt ez a helyzet, mint egy időgép, pár hét alatt évtizednyi változás történt. Senki sem merte volna bevállalni a járvány előtt, hogy a szervezetek tagjai otthonról dolgozzanak heteken, hónapokon keresztük, most viszont nem volt más választás, de végül egy pozitív kimenetelű kísérlet volt. A következő lépés a hibrid munkavégzés intézményesítése, ami az otthoni és az irodai munkát ötvözi. Ki kell találni a szabályokat az új rendszerben, amelyek nem vezetnek szociális eltávolodáshoz, szétválasztják a munkát és a magánéletet, és elkerülik a kiégést, a túlterhelődést. Az tehát biztos, hogy nem lesz olyan a jövő, mint a múlt volt, de a folyamatok eredményeképp a költséghatékonyság oldalán nyerni is lehet ebből.

Fülöp András: Még a leginkább elmaradott vállalatok is aránylag gyorsan át tudtak térni az otthoni munkavégzésre a vírus időszakában. Az erősebb cégek 1-2 nap alatt, a matuzsálemek kicsit több idő alatt, de nekik sem okozott gondot ez a feladat. Jelentős előrelépés történt, olyan feladatokat végeztek el a vállalatok 1-2 hét alatt, amelyekről korábban hónapokat, esetleg éveket gondolkodtak. Talán a legfontosabb tapasztalat, hogy gyorsabban és bátrabban lehet változtatni. Mielőtt nagyon elbizakodnánk, ez még messze nem digitális transzformáció, az esetek jelentős részében csak a munka helyszíne és a kommunikációs csatornák változtak, a folyamatok nem, viszont megindult a változás, ami remek lehetőségeket teremt a továbblépésre.

Csépai Martin: Úgy gondolom, néhány szegmensben, mint pl. a kiskereskedelem, lökést is adhat a fejlődésnek a járvány. A személyes kiszolgálás helyett az online megoldások kerülhetnek előtérbe. Az iparágak nagy részében azonban nem lesz óriási változás. Az még nagyon távoli, hogy a gyárban csak robotok dolgozzanak az emberek helyett.

A végére maradt a „legegyszerűbb” kérdés. Akik most mennének egyetemre, azok milyen szakot válasszanak, milyen irányba tanuljanak tovább? Melyik lesz az a tudás, ami évtizedek múlva is hasznos lesz a fiatalok számára?

Fülöp András: Aki most jár egyetemre, és még ha a legjobb tárgyi oktatást kapja, annak a jelenlegi friss tudása is el fog halványulni, mire nyugdíjba vonul, sőt, már sokkal korábban. A nagy kérdés az, hogy az állandó tanulást, fejlődést miképp lehet megoldani, és ebben milyen felelősségük van a vállalatoknak. Nem is a fiatalok számára lesz ez a legnagyobb kihívás a következő években, hiszen ők a digitális korba születtek bele, hanem inkább a középkorúaknak, nekünk. Számunkra nagyon fontos lesz, hogy miképp tudunk alkalmazkodni.

Csépai Martin: A fiataloknak nem is az egyetemen megtanult tananyag, hanem az alapkompetenciák, a rugalmasság, valamint a szociális készséges válnak a legfontosabbakká. Tíz év múlva olyan munkák lesznek, amelyeknek az 50%-a ma még nem is létezik, így nem lehet megmondani, hogy milyen szakterület lesz a befutó, de az biztos, hogy jó alapkészségekkel akár 3-4 karriert is el lehet majd indítani a következő évtizedekben. A kérdés csak az, hogy erre hogyan tudunk majd felkészülni, ami az egyén és a vállalatok felelőssége is egyben.

Fülöp András: És az állam és a társadalom felelőssége egyaránt. Az önismeret elengedhetetlen. Az is fontos kérdés, hogy milyen előadásokat hallgatunk meg, amelyek új dolgokkal ismertetnek meg bennünket, nem is az egyetemen, hanem pályánk során folyamatosan. Ilyen pl. a Brain Bar, amelynek elsődleges célja, hogy ötleteket, inspirációt adjon az embereknek, és bemutassa, hogy milyen fejlődés várható a világban. Rádöbbentsen arra, hogy a technológiai fejlődés tényleg exponenciális.

Címlapkép: Shutterstock