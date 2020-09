Csodát tett két európai ország: de miért úszták meg ilyen olcsón a koronavírus-válságot?

Litvánia és Finnország lényegesen kisebb GDP-visszaesést szenvedett el, mint az EU átlaga. Az elemzők szerint ennek egyik oka a járvány gyors visszaszorítása a szigorú intézkedésekkel, hiszen így a gazdasági aktivitás hamarabb normalizálódhatott. Ha csak a járványügyi intézkedések sikere lenne az alacsonyabb visszaesés oka, akkor a mi régiónknak is alacsonyabb visszaesést kellett volna elszenvednie, de nem így történt. A magyarázat a gazdaság szerkezetében, azon belül is főleg a feldolgozóipar összetételében keresendő.

Ha vetünk egy pillantást az első féléves európai GDP-adatokra, a meredek visszaesések között szemet üthet két ország, ahol a kontinens átlagához képest sokkal alacsonyabb volt a gazdasági visszaesés. Finnországban a visszaesés 5,1%-os volt az első félévben, Litvániában 5,4%. Az Unió átlaga -14,9% volt.

A litván és a finn visszaesés természetesen így is jelentős, de látva a legsúlyosabban érintett országokat (például Spanyolországot, ahol a kibocsátás majdnem negyede elveszett fél év alatt) felvetődik a kérdés, hogy mit csináltak máshogy a litvánok és finnek, hogy el tudták kerülni a meredek zuhanást abban a két félévben, amikor a járvány a legnagyobb pánikot okozta a gazdaságban?

A korlátozó intézkedéseknek is nagy szerepe volt – de nem úgy, ahogy gondoljuk

A fenti ábrán látszik, hogy Svédországban is alacsony volt a visszaesés, Spanyolországban és Olaszországban pedig nagy, így akár arra a téves következtetésre is juthatnánk, hogy a korlátozások szigorúsága arányban van a gazdasági visszaeséssel. Már a svéd példa kapcsán is leírtuk, hogy ez csak kis részben tűnik igaznak, a litván és finn példát látva pedig még kevésbé van így. A finneknél még akár találhatnánk is összefüggést, mert európai összevetésben ők a kevésbé szigorú országok közé tartoztak. Csakhogy a járvány tetőpontján még így is szigorúbbak voltak a svédeknél, a gazdasági visszaesésük mégis sokkal kisebb. Litvánia pedig európai szinten is a legszigorúbb országok között volt, a tetőzéskor az olasz helyzethez hasonló erejű korlátozások voltak érvényben – mégsem estek akkorát.

A fenti ábra az Oxfordi Egyetem a koronavírus elleni kormányzati intézkedések szigorúsági indexét mutatja. A finn ábra azt mutatja, hogy nem voltak annyira szigorúak, ez azonban kissé torz - az intézkedések ereje valóban nem mérhető a litván szinthez, de a járványügyi éberség jelentős volt, a finnek például kiemelkedően jól kezelték a lokális gócpontokat. A svéd modell - bár az Oxfordi Egyetem mérése szerint csak kisebb mértékben volt lazább a finnél - ezzel szemben a lokális gócpontokkal sem igazán foglalkozott.

Elemzők a litván és finn „csoda” kapcsán az intézkedésekkel kapcsolatban inkább ellentétes hatásokat emelnek ki, és a két ország kormányfői is a szigorú intézkedésekre az alacsony visszaesés egyik okaként hivatkoznak (persze az egyenletből le kell vonni a politika önreflexiós igényeit is). Vélhetően a szigorú intézkedéseknek tudható be ugyanis, hogy a járvány mindkét országban rendkívül alacsony esetszámot okozott, a finneknél a korai elfojtás után nem is volt szükség további szigorításra.

A terjedés lassúságában közrejátszhatott az intézkedések mellett az is, hogy mindkét ország kifejezetten ritkán lakott. Ennek hatását nem szabad lebecsülni, hiszen egy ritkán lakott országban a járvány nehezen éri el a távoli helyeket, és a népes városok hiányában egy-egy gócpont is eleve kisebb. Ennek gazdaságilag is óriási a jelentősége, hiszen egy ritkán lakott országban a lakosság magasabb mobilitása (és az ezzel járó jelentősebb költési hajlandósága) mellett is alacsonyabb a terjedés, mint egy sűrűn lakott helyen.

Azt már a svéd modellel kapcsolatban is kiemeltük, hogy ideje leszámolnunk azzal a fals felfogással, hogy magának a korlátozás bevezetésének van jelentős hatása a gazdasági aktivitásra. A pontos megfogalmazás úgy hangzik, hogy a visszaesés mértéke a lakosság félelmétől, és az ebből eredő önkorlátozástól, illetve az elrendelt intézkedések betartásától függ. A kormány és az elemzők interpretációja szerint a járvány gyors elfojtása a szigorú intézkedésekkel csökkentette a lakosság félelmét, és emiatt a gazdasági aktivitás hamarabb kezdte meg a visszarendeződést, mint például az elnyújtottabb lefolyású Svédországban.

A valódi ok a gazdaság szerkezetében keresendő

Ha csak a járványhelyzet alakulásán múlt volna a gazdaság első féléves teljesítménye, akkor a mi régiónk országaiban sem lett volna két számjegyű visszaesés, hiszen a tavaszt járványügyi szempontból egészen olcsón megúsztuk. Ehhez képest Magyarországon az első és második negyedévben összesen 14,9%-os volt a visszaesés 2019 utolsó negyedévéhez képest, de Szlovákiában is 13,5%-os volt a visszaesés. Az persze érthető, hogy Spanyolországban és Olaszországban a lakosság is óvatosabb volt az első hullám idején, hiszen ott tavasszal rendkívüli méreteket öltött a járvány, de a visszaesés oka nem szűkíthető le mindössze erre.

Nem lebecsülve a járványhelyzet okozta lakossági hozzáállást, a visszaesés mértékét magyarázó okokat sokkal inkább a gazdaság szerkezetében kell keresni.

A nagy visszaesést mutató országokban, Olaszországban és Spanyolországban a turizmusnak jelentős súlya van a gazdaságban, a második negyedévben pedig gyakorlatilag teljesen elmaradtak a külföldi turisták. Mindkét mediterrán országban a gazdasági kibocsátás több mint egytizede köthető közvetve a turistákhoz, így érthető, ha nagyobb ütést szenvedtek ezek az országok. A finnek és a litvánok ezzel szemben sokkal kisebb mértékben támaszkodnak a szektorra, a 2019-es adatok szerint mindkét országban 1,8% volt a közvetlen turizmus súlya a gazdaságban, Spanyolországban ezzel szemben 6,23, de az EU átlag is 2,91%.

A gazdasági szerkezetet vizsgálva egyéb tényezők is magyarázhatják a relatíve jó litván és finn GDP-adatot. Finnországban például erős az infokommunikációs ágazat és a közszféra gazdasági súlya is – ezek mind olyan ágazatok, amelyek nem szenvedtek el jelentős ütést a válság alatt.

Az ipari teljesítményben ragadható meg a kis visszaesés legfőbb oka

Mindkét ország legnagyobb súlyú gazdasági ágazata a feldolgozóipar, Litvániában a GDP 18,4, Finnországban 17% a súlya (ez utóbbi megfelel az EU országok átlagának). A feldolgozóipar teljesítménye így a legfontosabb indikátora a gazdasági kibocsátásnak, és azt látjuk, hogy sem a finn, sem a litván ipar nem zuhant akkorát a válság idején, mint az az európai országokban jellemző volt. Ez magyarázza legtisztábban (az előzőekben foglaltakon túl), hogy miért volt a visszaesés kisebb ebben a két országban, mint a többi európai országban.

Míg például Olaszországban 46, Spanyolországban pedig 38% feletti volt az ipari teljesítmény visszaesése áprilisban éves alapon, addig Litvániában ez 13,4, Finnországban pedig mindössze 4,6% volt. A kérdés csak az, hogy ez minek tudható be.

Itt kell megemlíteni, hogy a válságok során (főleg a korábban egyáltalán nem látott jellegű kríziseknél) a hagyományos indikátorok nem, vagy nem úgy működnek, mint normál gazdasági ciklusok idején. A visszaesés megértéséhez pontosan, alágazati szinten tudnunk kell, hogy az adott gazdaság összetétele milyen, és hogy ezekre az alágazatokra a vírus milyen hatást gyakorol. Ezek ismerete nélkül nem tudjuk megmondani, hogy mi áll az adott teljesítmény hátterében, és még ezek birtokában sem biztosan, hiszen a pontos képhez ismerni kéne nem csak a vizsgált országok kereskedelmi partnereit (ez könnyen elérhető információ), hanem a konkrét vállalatok konkrét partnereit, és a koronavírus rájuk gyakorolt hatásait. És még így is van a rendszerben egy jó adag véletlenfaktor.

A gazdaság összetétele egészségesebb, a két ország kitettsége rövid távon enyhébb

Szerencsére Finnország esetén teljesen, Litvániánál pedig többé-kevésbé látszik a nagykép, ami a gazdasági teljesítményt magyarázza. A feldolgozóipari ágazatok közül is leginkább az autóipar volt az, amelyik nagy ütést szenvedett el (többek között ez magyarázza a mély magyar, cseh és szlovák visszaesést, és részben a kis autóiparnak tudható be a kisebb lengyel visszaesés).

Finnország ipara azonban kis mértékben támaszkodik az autóiparra (főleg kapcsolódó termékekkel), és a feldolgozóipara jelentős mértékben diverzifikált. Az ágazatban a legnagyobb súlya az elektronikai termékek gyártásának van, az informatikai szolgáltatások exportjában pedig a világelsők között van az ország. Ezeket a területeket nem érintette annyira hátrányosan a járvány.

A finn szolgáltatások exportja (forrás: finn statisztikai hivatal).

A járműgyártás területén főleg a hajók és a vasúti járművek gyártása a jellemző – ezek posztciklikus ágazatok, hiszen hosszú hónapokkal korábban leadott megrendelésekre dolgoznak, így a járvány hatásai is csak majd hosszú hónapokkal később érezteti a hatását a gazdaságban. Az országban ezen kívül mezőgazdasági gépeket is gyártanak, amelyek nem akkora késéssel ugyan, de szintén nem azonnal követik le a gazdasági visszaesést –a mezőgazdaság ráadásul nem szenvedett el nagy visszaesést.

Erős továbbá a vegyipar és a gyógyszergyártás, akiket – a biológiai válságból eredően – egészen máshogy érintett a járványhelyzet. Tradicionálisan magas a K+F beruházások aránya, a gazdaságban magas a hozzáadott-értékteremtés és a digitalizáltság foka.

Finnországban emellett alacsony a külföldi beruházások aránya, és általánosságban is kevésbé nyitott gazdaságról beszélünk (és a külkereskedelmi partnerek is nagyban diverzifikáltak), így kisebb a függőség a külpiacok felé, az ellátási láncok vagy a felvevőpiacok zavara nincs akkora hatással a termelésre, mint Magyarországon. Az országgal kapcsolatban emellett elmondható, hogy a szociális védőháló kiterjedt, így a munka nélkül maradt, vagy az állását féltő lakosságnak is nagyobb lehet a vásárlási hajlandósága (ez utóbbi tényező egyébként együttesen magyarázhatja a relatíve alacsony dán, norvég és svéd visszaesést is).

Litvániáról már nem minden mondható el a fentiek közül, de az tény, hogy az autóiparnak itt sincs jelentős súlya az iparon belül, és bár nyitott gazdaságról van szó, az exportcikkek között mégis számos olyan jószágot találunk, amelyekre a válság során nőtt a kereslet. Ilyen például a bútorgyártás (a faipar és a bútorgyártás Finnországban is erős), amely az export nagyjából 7-8%-át teszi ki, de az elektrotechnikai cikkek exportja még ennél is nagyobb részt hasít ki az exportból – pontosabban ez a legjelentősebb feldolgozóipari alág. A fertőtlenítők, gyógyszerek és vegyi anyagok exportja itt is több mint 5%-ot tesz ki az exportból, de jelentős az orvosi eszközök eladása is. Itt is fontos szerepet

A kőolaj-kitettség az exportban viszont nagyobb, mint 10%, ennek erőteljes prociklikus hatása volt, kapcsolódó iparágként pedig fontos a műanyaggyártás. A nyers olajat az ország Oroszországból importálja, és feldolgozva értékesíti azt. A szektor részaránya azonban így is messze elmarad a kelet-közép-európai országokban az autóipar súlyához képest.

Triviális, így eddig nem is tértünk ki rá, de természetesen mindkét országban jelentős gazdasági mentőcsomagot fogadtak el, a litván csomag viszont egészen nagy volt, a GDP 15%-át is elérte az összege a közvetett költségekkel együtt.

Finnországra és Litvániára emellett általánosan igaz, hogy magas a digitalizáció foka, azaz a lakosság és a vállalatok sokkal könnyebben alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, mint egy átlagos, alacsonyabban digitalizált európai országban. Ennek a hatása cseppet sem lebecsülendő, gondoljunk csak a lakossági vásárlásokra, a munkatermelékenység fennmaradására, vagy a vállalati beszerzésekre, amelyek a kiforrott megoldások miatt sokkal gördülékenyebbek voltak.

Azért így is megszenvedik

A finn és a litván gazdaság relatíve alacsony visszaesését a fenti tényezők együttesen magyarázzák. A relatíve szón nagy a hangsúly, mert Európa szintjén ugyan tényleg a szerencsésebbek között volt ez a két északi ország, az 5% körüli féléves visszaesés magában is nagyon jelentős (ráadásul a finn posztciklikus ágazatok miatt még az sem kizárt, hogy egyes hatások csak később jelentkeznek, például az elmaradó megrendelésekre a hajógyártásra vagy a vasúti gyártásra).

Az alacsony első féléves visszaesés ellenére a legtöbb közgazdász arra számít, hogy a litván és a finn gazdaság idei meredek visszaesését még a következő évben sem dolgozza le. A munkanélküliséget pedig nekik sem sikerült elkerülni, Litvániában várhatóan 10, Finnországban pedig 8% körül alakulhat a következő év folyamán a munkanélküliségi ráta.

Címlapkép: Getty Images