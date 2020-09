A legjobbkor jön a segítség, ezzel kordában tartható itthon a koronavírus-járvány

Hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett és talán a lehető legjobbkor - a koronavírus újabb hazai felfutását látva - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért Felelős Államtitkársága. A járványmatematikai modellező és epidemiológiai csapat - többek között sorában Röst Gergely matematikussal és Oroszi Beatrix járványügyi szakértővel - ugyanis 40 oldalon át ad gyakorlati útmutatót a hazai vállalatoknak a járványhelyzetre való felkészüléshez. Ha ennek egy része megvalósulna több hazai vállalatnál és a dolgozók együtt is élnének vele, már az segítene a járványhelyzet kezelésében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Minden apró lépés számít, ami csökkenti a fertőzések kockázatát

Az őszi, téli időszakban az esetszámok további emelkedésére lehet számítani, ezért különösen fontos a járványügyi felkészülés és védekezés - olvasható a Vállalati fehér könyv nevű dokumentum bevezetőjében. Hangsúlyozzák, hogy a társadalom és a nemzetgazdaság működése szempontjából az volna kívánatos,hogy ne legyen szükség a tavaszihoz hasonló, hosszan tartó, szigorú központi korlátozásokra.

A központi korlátozások elkerülése azonban csak akkor lehetséges, ha mindenki a saját eszközeivel járul hozzá a védekezéshez - vallják a szakértők.

Kiemelik azt is, hogy "ha megfelelő óvintézkedéssekkel a fertőzések átvitelének legalább a felét sikerülne megakadályozni, akkor elkerülhető lenne a nagyobb járvány. De ha minden tíz fertőzésből csak egyet is sikerül elkerülni, már az is jelentősen kisebb járványhoz vezetne" - írták.

A most megjelent anyag célja, hogy segítséget nyújtson a nem egészségügyi ellátást nyújtó vállalkozások, szervezetek számára a következő COVID-19 járványhullámra való felkészülésben. Az útmutató felhívja a gazdálkodó szervezetek figyelmét arra, hogy a COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló helyzet várhatóan túllépi a vállalati krízishelyzetek kezelésére vonatkozó, illetve a működési folytonosság biztosítására irányuló jelenlegi terveik kereteit, ezért specifikus pandémiás felkészülési tervek elkészítése javasolt. Jelenútmutatónak azonban nem célja közvetlenül a gazdálkodási és pénzügyi stabilitás fenntartásának módszertani támogatása, kizárólag a járványügyi szempontok tárgyalására fókuszál - fogalmaz a 13 szakértő által készített dokumentum.

A szakemberek úgy vélik, hogy a koronavírus-járvány kontroll alatt tartható Magyarországon, ha

összehangoltan tervezzük meg a védekező intézkedéseket,

az egyéni és közösségi lépéseket időben meghozzuk,

az intézkedéseket megfelelően kombináljuk, fegyelmezetten végre is hajtjuk,

a munkavállalók és a társadalom további csoportjai pedig megfelelően együttműködnek.

Az útmutató segítséget nyújt abban minden hazai kis-, közép- és nagyvállalatnak, hogy a folyamatos és biztonságos működés biztosított legyen még a koronavírus idején is.

György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint elmondta, a könyvben példákkal alátámasztva ismertetik, hogy a koronavírus-járvány második fázisában milyen intézkedéseket hozhatnak a vállalkozások annak érdekében, hogy működésüket folyamatosan fenntarthassák. Hozzátette, a kormány legfontosabb célkitűzése a magyarok egészségének megóvása, amely elengedhetetlen a gazdaság működéséhez is.

A mostani fázis, amiben vagyunk legalább 1 évig tarthat

A dokumentum a Covid-19 világjárvány lefutását is bemutatja, miszerint a pandémiának 4 fázisát különböztetjük meg. A fehér könyv pedig a jelenleg tartó II. fázisra vonatkozik, amely - mint írják -

mostani tudásunk szerint legalább egy évig tart majd.

Ebből a II. fázisból csak úgy lehet továbblépni, ha van vakcina tömeges oltásra elegendő mennyiségben vagy elérhető már a gyógyszeres terápia.

Mit tanultunk eddig?

Az elemzés sorra veszi, hogy milyen tanulságokat lehet megállapítani az első járványhullám során azonosított munkahelyi járványokból. Ehhez az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ júliusban végzett felmérését hivatkozzák: a kutatásban 17 ország vett részt a megkeresett 30 országból. Az első járványhullám során a felmérésben résztvevő 17 országban összesen 1377 foglalkozási halmozódást/járványt jelentettek, melyekben 18 198 fő volt érintett.

Ezek alapján fontos kockázati tényezőket azonosítottak, amelyek szerepet játszanak a munkahelyi járványok kialakulásában.

Összességében kiemelik:

A járványok 95%-a zárt terekben alakult ki (domináns terjedés: légúti cseppekkel, de az aeroszolképződésnek is van némi szerepe);

A megfelelő fizikai távolságtartás hiánya növeli a leginkább a terjedési kockázatot;

Vannak olyan munkahelyek, ahol a fizikai távolságtartás nem megoldható. Egyrészt elkerülhetetlen a fizikai jelenlét a munkahelyen, másrészt a szoros kontaktus a munkavégzés során;

Kritikus tényező egy tünetekkel rendelkező munkatárs jelenléte a munkahelyen és vele a szoros, maszkhasználat nélküli kontaktus;

A maszk mellőzése vagy nem megfelelő használata; Egy kutatás szerint még a közösségi, nem-orvosi maszkhasználat is jelentős mértékben, átlagosan 56%-kal képes csökkenteni a fertőzési kockázatot.

Mit tehetünk?

Ezt követően a kutatócsapat összeállított egy keretrendszert, ami segít a cégeknek kialakítani a saját pandémiás tervet. Ez alapvetően három szakaszból áll: felkészülés és tervezés, kockázatcsökkentés és megelőzés, valamint a folyamatos működés fenntartása. (Mi az alábbiakban ezek közül csak néhány elemet emelünk ki, a teljes terv itt olvasható.)

A felkészülési szakaszban kifejtik, hogy a munkahelyi kontaktusszám csökkentésére hatékony módszer az otthoni munkavégzés, azonban a munkavállalók legnagyobb részének nem valós lehetőség az otthoni munkavégzés. Az otthoni munkavégzés lehetővé tétele mellett tehát kiemelten fontos, hogy egyéb intézkedések is történjenek azok védelme érdekében, akik a munkahelyükön végzik a feladatukat. Ezekre is több jó gyakorlatot tartalmaz a fehér könyv.

A kockázatcsökkentés szakaszban többek között azt írják, hogy a COVID-19 terjedését az segíti elő leginkább, ha a munkavállalók nem tartják be következetesen a megelőző személyi (higiénés) védőintézkedéseket. A szakértők felállítottak egy intézkedési hierarchiát, amelyből kiderül: mindenkinek van a védekezésben feladata és felelőssége.

A higiéniás szabályokra, a munkahelyi környezet tisztaságára és a fizikai távolságtartás biztosítására is felsorolja az eszközöket a könyv. Ez utóbbira gyakorlati tanácsként megemlítik a munkaidő rugalmasabbá tételét, vagy a távmunkát, a munkaterület módosítását (növelve a dolgozók közötti fizikai teret, pl. üresen tartott irodai asztal), valamint a kontaktusbuborékokat. A kontaktusbuborék lényege, hogy csak nagyon kevés emberrel, és mindig ugyanazokkal tartunk fenn szoros kapcsolatot (pl. munkatársak állandó, kisebb csoportjával). Mindenki mással tartani kell a 1,5-2 m távolságot és következetesen viselni kell a maszkot, ha elkerülhetetlen a szoros kontaktus. Fontos a kölcsönös megállapodás a kontaktusbuborék határainak fenntartására. Az ideális kontaktusbuborék nagyságrendileg legfeljebb 10 főből áll. Ha valaki benne van egy adott kontaktusbuborékban, akkor nem léphet át egy másikba, ezzel is kontroll alatt tartható egy esetleges fertőzés terjedése; ha valaki megbetegszik, egyértelművé válnak a terjedés határai. Kontaktusbuborékok alkalmazása esetén fontos a munkavállalók műszakváltáskori érintkezésére is gondolni.

Ami viszont rendkívül hasznos a 40 oldalas dokumentumban, hogy konkrét eseteket mutat meg a világból, miként terjedt el a koronavírus egyes munkahelyeken. A tanulságos példák a 31. oldaltól kezdődnek és találhatunk pozitív példát is. Tényleg mindenkinek ajánlott belelapozni, aki munkáltatóként vagy épp munkavállalóként komolyan akarja venni a koronavírus elleni védekezést. Mert ahogy a szakértők a dokumentum elején is hangsúlyozzák:

mindenki a saját eszközeivel tud védekezni a vírus terjedése ellen.

Címlapkép: Vegyvédelmi ruhába öltözött katonák fertőtlenítenek egy buszt a járványügyi bevetési egység gyakorlatán az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjében, Budapesten 2020. augusztus 27-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán