Ezt hozta a határzár: jöhet az újabb tömeges hotelbezárás

A koronavírus miatti tavaszi lezárásokra a fővárosi szállodák nagy része bezárással reagált, hiszen egyszerűen nem tudtak gazdaságosan üzemelni. Nyáron újranyitottak ugyan, de – különösen a fővárosban – a belföldi turizmus nem tudta ellensúlyozni a külföldi vendégek elmaradását. A hoteleket ősszel újabb sokk sújtja a határzár bevezetésével: a lépés tulajdonképpen nullára írja a külföldi idegenforgalmat Magyarországon. Nem kell nagy jóstehetség, hogy belássuk, a szállodaipar újra le fog fagyni.

Bár a szállodák egyelőre szemérmesen hallgatnak őszi terveikről, érdekképviseletük vezetője, Flesch Tamás őszintén nyilatkozott, amikor azt mondta:

Ugyanaz a helyzet áll elő, amely áprilisban egyszer már kialakult. Budapest 90 százalékban külföldi turistákra épül, és most újra be kell zárnunk.

A külföldi turisták egész évben látványosan elmaradtak, még azokban a kiemelt nyári hónapokban is, amikor nem volt érdemi korlátozás. A július-augusztus ezen belül jobban sikerülhetett (erre még nincsen hivatalos adatunk), de az év első kétharmada még így súlyos veszteségeket mutathat.

Bár az év utolsó harmada már nem a turisztikai főszezon, tévedés azt gondolni, hogy ez egy elhanyagolható jelentőségű időszak. A kereskedelmi szálláshelyek szeptember és október között képződő külföldi szállásdíjbevételei érdemi részét képzelik az év teljes árbevételében. Különösen igaz ez a szállodákra, ahol ez az arány tavaly 24% volt. Vagyis az év végéig elhúzódó határzár a szállodaipar teljes bevételének egynegyedét nullázná le.

Mivel a szállodák igénylik a legtöbb beruházást (és így a legtöbb hitelt is) a külföldi bevételeknek való erős kitettség pont a leginkább sérülékeny területen a jellemző. Mivel már az év első fele is tragikus volt számukra, a veszteségek további növelése aligha lehet érdekük. Ilyen körülmények mellett nehéz elképzelni, hogy segítség nélkül ne ugyanúgy cselekedjenek, mint a járvány első hullámában: bezárjanak.

A szállodapiac szerkezetileg erősen főváros-domináns, ezért nem meglepő, hogy elsősorban Budapestet érinti a külföldi vendégek elmaradása. A tavalyi 4. negyedévben a Magyarországra tett külföldi többnapos utazások fele Budapestre koncentrálódott.

Egy másik megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a szállodák szállásdíj-bevételének évente mintegy kétharmada külföldi vendégektől származik. (Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az utolsó négy hónapban ez az arány inkább kicsit magasabb az éves átlagnál.) Ebben az időszakban a szállodák már arra a tompító hatásra sem számíthatnak, hogy a belföldi turizmus majd pótolja a kieső bevételek egy részét.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy ha a következő 1-2 hétben nem történik semmi a szabályozásban, a fővárosi szállodák a bevételeik jelentős részétől esnek el, és ennek mérséklésére aligha marad más megoldás, mint a bezárás és az elbocsátás. Mindez nem csak a szálláshely szolgáltatókat érinti. A külföldi utazásokhoz kötődő költések elmaradása a gazdasági szereplők jóval nagyobb részére fejt ki kedvezőtlen hatást. Nem kevés összegről van szó: a KSH becslése szerint 2019 negyedik negyedévben több mint 500 milliárd forint volt a külföldi turizmushoz kapcsolódó költés. A szeptemberi hónappal együtt ez közelíthette a 700 milliárd forintot, és mivel évről évre növekedést láthattunk, az év elején az idegenforgalmi szakma még ennél is több pénz elosztásában bízhatott.

2019 utolsó negyedévében a külföldiek költéseinek csupán egyötöde ment közvetlenül szállásra. A többi - az itt tartózkodás céljától függően – a magyar gazdaság különböző szolgáltatásaira fordítódott, a közlekedéstől a kulturális programokig, a szórakozástól az egészségügyig.

A turizmushoz kötődő szolgáltatásokban jellemzően magas a hazai hozzáadott érték aránya (magas élőmunkaigény, alacsony importhányad stb.). Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy amennyiben a külföldi turizmus az év utolsó harmadára teljes egészében lenullázódik, az a magyar GDP 1%-át is érintheti. Természetesen ez nem mind a határzár következménye, hiszen a külföldi turizmustól aligha várhattunk csodát ebben a járványhelyzetben. Így aztán az intézkedés nem is rontja ilyen mértékben a gazdasági kilátásokat a bevezetés előtti helyzethez képest, de érdemes megjegyezni, hogy a követett hatások is jelentősek lehetnek. Amennyiben a szélesebb értelemen vett idegenforgalmi ágazat elbocsátásokra kényszerül, a belső fogyasztási kereslet is visszaesik, további fékező hatást kifejtve. A kilátások miatt beruházások maradhatnak el.

Vagyis megállapíthatjuk, hogy a kormányzat a koronavírus elleni védekezés lehetséges megoldásai közül nem azt választotta, ami gazdaságilag a legkevésbé fájdalmas. Valószínű, hogy a vírus belső terjedésének fékezésének lennének olyan megoldásai (pl. ellátó intézmények látogatási tilalma, maszkviselés szigorúbb szankcionálása stb.), amelyek a járvány jelenlegi stádiumában költség és haszon oldalon is több sikerrel kecsegtettek.

