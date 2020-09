Ébresztő: attól, hogy a koronavírus tavasszal nem tarolta le Magyarországot, ősszel még megteheti

Még el sem érkezett az ősz, és a koronavírus második hulláma sokkal erőteljesebben indult el Magyarországon, mint amit az első hullám idején bármikor láttuk. Ha megnézünk egy átlagos utcaképet, beszélünk néhány ismerősünkkel, vagy az épp aktuális járványügyi szabályok betart(at)ását nézzük, akkor ez egyáltalán nem meglepő. Az viszont elszomorító, hogy pont most, a járvány felfutásának újrakezdődő, kritikus szakaszában érett meg az a gondolat a lakosság többségében, hogy a járványt nem kell komolyan venni. A minden ténnyel és józan gondolkodással ellentmondó felfogást vélhetően érzelmek, a bezárástól való félelem és a mikrokörnyezetünk alakulásának szubjektív képe táplálja. Persze nem várható el mindenkitől, hogy a járvány terjedésének sajátosságaival tisztában legyen, az viszont mélységesen csalódást keltő, hogy sokan pont most nem hallgatnak a szakemberekre, és a médiával együtt társadalomellenes összeesküvéssel vádolják meg őket, miközben azok minden erejükkel csak a tényeket védik. Azokat a tényeket, amelyeket hatalmas hiba lenne félreérteni vagy figyelmen kívül hagyni, mert az ilyen struccpolitika az, ami végül lezáráshoz, mozgásunk korlátozásához, a szeretteink és ismerőink házi karanténba zárásához, rosszabb esetben kórházi ellátásához vezethet. Jobb lenne ezt elkerülni. Ideje tehát leszámolni a néha egészen (nem lehet szebben mondani) ostoba tévhitekkel.

Senki nem örül neki, és a média sem a tenyerét dörzsölve számol be róla nap mint nap, de attól még igaz: a járvány az előző hetekhez képest veszélyesen gyorsan terjed Magyarországon. Én a saját szűk ismerősi körömből az elmúlt 3 napban 2 pozitív esetről tudok, és további 4 személyről, akik szoros kontaktus miatt házi karanténban vannak. Ha a járványügyi számokat nézzük, ez vélhetően egyre gyakoribb lesz: ismerősök kerülhetnek házi karanténba, barátokról, családtagokról derülhet ki, hogy pozitívak, és bizony megeshet, hogy mi is megbetegszünk. Szokatlan helyzet ez, hiszen tavasszal egészen olcsón megúsztuk a járványhelyzetet, a nyár pedig szerencsére nagyon kedvezően alakult, de a most kibontakozó második hullám meglepően gyors felfutást mutat, a dolgok szerencsétlen együttállása, hogy pont most kérdőjelezik meg sokan a szakemberek hitelességét, most kezdik elbagatellizálni a járványt, és most lazult a fegyelem a járványügyi intézkedések betartására vonatkozóan – és lássuk be, azok betartatása érdekében sem töri össze magát az állam.

Persze a laza hozzáállást a lakosság érvekkel támasztja alá, és bizony sok esetben el kell ismerni, hogy az ő nézőpontjukból sokszor ezek nem is tűnnek irracionálisnak. Csak pár érvet emelnék ki, amelyeket általában a vírust övező vitákban a járványt bagatellizáló emberek előszeretettel elsütnek:

„Tavasszal is lezártuk az egész országot, kijárási korlátozásokat rendeltünk el, átszerveztük az egészségügyet, mindezt feleslegesen, hiszen végül nagyon enyhe volt a járvány Magyarországon.”

„Ez a vírus alig veszélyesebb, mint egy influenza. Ha elkapom, a legnagyobb esély arra van, hogy észre sem veszem, hogy beteg vagyok. Ráadásul a vírus enyhült is, már nem olyan halálos. Ezért felesleges visszafognom magam.”

„Ha korlátozzuk magunkat, akkor a gazdaság visszaesése sokkal több emberéletbe kerül, mint az eddig pár száz halált okozó vírus”.

„A svédek sem hoztak intézkedéseket, mégsem tarolta le a járvány az országot, és még a gazdasági visszaesésük is kisebb” – gondolják egyesek, teljesen tévesen.

„Csak azért futottak fel az esetek, mert elkezdtünk többet tesztelni, és azért tesztelünk többet, hogy lehessen szigorítani. Ha nem tesztelnénk, sokkal kevesebb beteg lenne.”

„Meg amúgy is, a 300 eset naponta egy tízmilliós országban elhanyagolható.”

A fentiekben azokat a véleményeket emeltem ki, amelyeknél az érvelők a tényekre, adatokra alapozzák az állításukat, csak egészen rosszul értelmezik azokat, és ez a félreértelmezés veszélyes viselkedési mintákat eredményez. Vannak persze azok, akik a vírus létezésében sem hisznek, és azt valamiféle nemzeteken-kontinenseken átívelő, az összes kormányzatot és a világ minden országának egészségügyi intézményeit, egyetemeit egyesítő összefogás lakosságot manipuláló hazugságának tekintik. Nos, a tények részletes értelmezésére és az okok feltárására alapuló megközelítést alkalmazó egyének számára sértés ezekkel az alternatív dimenzióban élő emberekkel vitázni, meg egyébként lehetetlen is: nekünk csak a kevés empirikus adat és tudományos tény áll rendelkezésre állításunk igazolására, nekik meg a széles fantáziájuk. Egyenlőtlen játszma.

Ne keverjük az okot az okozattal

A fent felsorolt érvekre viszont vannak értelmes válaszok, és a félreértelmezés könnyen megfordítható. Sokakban él az a felfogás, hogy teljesen felesleges volt a március közepétől május elejéig fenntartott intézkedés-sorozat, amely szigorúan korlátozta a lakosság mozgását, hiszen végül alig pár ezren betegedtek meg, a járvány nem okozott tömeges megbetegedéseket, cserébe az intézkedésekkel földhöz vágtuk a gazdaságot. Ez a felfogás ordítóan téves, ezt nagyon könnyű belátni. OIyan ez, mintha azt mondanánk, hogy feleslegesen gyakoroltam a maratonra hosszú hónapokig, mert végül simán lefutottam. A járvány ugyanis nem a véletlen miatt volt ilyen enyhe, hanem pont a lakosság mobilitásának korlátozása miatt.

Semmi garancia nincs arra, hogy intézkedések és azok betartásának hiányában nem lett volna tömeges megbetegedés és halálozás, a kórházak túltelítettsége – és arra sincs garancia, hogy most nem lesz így.

Aztán vannak azok, akik a járványmatematikusokat, infektológusokat szidalmazzák, hogy ők kiszámolták, mekkora pusztítást végezhet a járvány, ehhez képest mennyire nem lett igazuk. Ez az érvelés a fenti okfejtés miatt szintén értelmezhetetlen – ha a világszintű adatokra nézek, akkor bizony nem látom, hogy a járványmatematikusoknak miért is nem volt igazuk. Őket dicséri a sikeres magyar tavaszi első hullám is: azt állították ugyanis, hogy a társadalom normál mobilitási állapotában gyorsan terjed a járvány, és akkor szorítjuk vissza azt, ha a társadalmi interakciókat minimalizáljuk – így lett. Ebből azt a következtetést levonni, hogy nem lett igazuk, mert a járvány gyors terjedését vizionálták, egészen különös logikára vall. A járványmatematikusok igazát támasztja alá az is, hogy most, amikor nem vesszük komolyan azt, gyorsan terjed a kór (sőt, ott terjedt gyorsan, ahol nem vették komolyan: Brazíliában, az Egyesült Államokban, és Olaszországban a járvány elején).

A koronavírus-járvány kifejezetten könnyen terjed. Légúti megbetegedésről van szó, egy ember tüsszentéssel, köhögéssel annyi embert tud megfertőzni, amennyi épp a tüsszentés útjában áll. Ha sokan vannak egy helyen, nagyobb az esélye a fertőzésnek. Tavasszal minimálisra csökkent a lakossági interakció – hát ezért volt alacsony a járvány átfertőzöttségi rátája, nem a csoda meg a szerencse miatt. A magyar szervezetet ugyanúgy nem kíméli a járvány, mint az olaszt vagy az amerikait. Ha nem figyelünk oda, nem tartjuk be az aktuális szabályokat, akkor fertőzésveszélynek tesszük ki magunkat. A jó hír, hogy ez rajtunk múlik.

"A svédekre sem jött apokalipszis, nekünk sem kellett volna korlátozni" - mondják

A korlátozások és az óvatosság ellen érvelők a svéd modellt hozzák fel pozitív példának: elmondásuk szerint a svédek nem korlátozták a lakosság mozgását, mégis lecsengett náluk a járvány. Ez az érv több szempontból is sántít – kezdjük a szigorú tényekkel. Először is a svéd járvány-elengedési modell viszonylag korán megbukott, a halálozások felfutásával a döntéshozóknak szigorítaniuk kellett. Bezárták az iskolákat bizonyos kor felett, látogatási tilalmat rendeltek el, korlátozták a tömegrendezvényeket. Teljes elengedésről tehát szó sincs. Másrészt az országban az egyik legmagasabb volt a halálozási ráta, több mint 5 ezren veszítették életüket, és 84 ezernél többen betegedtek meg. Ez sokkal több, mint a környező országokban, vagy mint eddig nálunk. Azt pedig mindenki döntse el magában, hogy mennyire mindegy neki, hogy ötezren vagy ötszázan halnak meg (a svéd modellt széles körben elutasító svéd közvéleménynek és értelmiségi rétegnek például nem volt mindegy, azóta is a lakosságáról gondoskodó, svéd szociális mintaállam mítoszának megdőlését gyászolják).

Meg egyébként is, felejtsük el magunkat – meg bárkit – a svédekhez hasonlítani. Svédország Európa egyik legritkábban lakott országa, és a népsűrűségnek jelenlegi ismereteink szerint hatalmas a szerepe abban, hogy a járvány milyen gyorsan terjed. A sűrűn lakott Nagy-Britanniában is megpróbálkoztak az elengedéssel, de ott olyan hamar felfutott a fertőzésszám, hogy a szigorítások útjára léptek - a kezdeti vonakodás pedig hosszú első hullámot és kimagasló halálozási számot eredményezett. A svédek szerencsére megúszták ezt, de ez alighanem az alacsony népsűrűségnek köszönhető.

Rosszul értelmezzük a járvány és a gazdasági teljesítmény kapcsolatát

Az első féléves GDP-adatokat látva sokan ismét az elengedésre mutogatnak: „lám, a svédek csak 8% körül estek a tavalyi utolsó negyedévhez képest, mi meg bőven 10% fölött. Nem kellett volna bezárni az országot, és megússzuk!” A mai ismereteink szerint az intézkedésnek önmagában szinte semmi köze nincs ahhoz, hogy mekkora lesz a gazdasági visszaesés. A svédek hiába szabályoztak szabadelvűen, a 8% feletti visszaesés így is történelmi. Az ipari termelésük visszaesett, mert kiestek a szállítóik és nem volt külföldi megrendelésük, a turisták szinte teljesen elmaradtak, hiába voltak nyitva a hoteleik, a lakosság pedig saját magát korlátozta, így a kiskereskedelmi vásárlások is csökkentek.

Az pedig egészen kicsavart és teljesen légből kapott gondolatmenet, hogy a svédekre mutogatva nem tarjtuk be a jelenlegi intézkedéseket, és kezdjük el bagatellizálni a járványt.

A gazdasági okokra való hivatkozás sem áll meg a svédek kapcsán. A GDP-visszaesést a koronavírus-járványban a gazdaság szerkezete határozza meg legnagyobb mértékben. A finnek, litvánok, ahol alacsony volt a turizmus és az autóipar súlya, jelentősen kisebb visszaesést szenvedtek el, mint Európa többi országa – köztük a svédek is. Pedig mindkét ország szigorúan fellépett a járvány ellen. Ha továbbmegyek, idézhetném azokat az elemzőket, akik szerint épp a szigorú elfojtás menti meg a gazdaságot, mert akkor csökken a lakossági félelem.

És itt érünk el a kulcstényezőhöz, amely a jelenlegi helyzetben is utat kell, hogy mutasson számunkra. Ha valóban meg akarjuk menteni a gazdaságot, akkor tartsuk be a jelenlegi intézkedéseket, és vegyük komolyan a vírust. Most még valóban alacsony az esetek száma, így a lakosság zavartalanul utazik, költi a pénzét, vásárol.

De ha hirtelen beüt a több ezres esetszám, és naponta százával halnak meg emberek, akkor mindenki bepánikol, és a gazdaságunk kap egy újabb, hatalmas rúgást. Mert ez így működik.

Nem a tesztek miatt van több beteg, hanem a több beteg miatt van több teszt

Van az az érv, hogy a 300 eset naponta a 10 milliós országban nevetségesen alacsony, és egyébként is azért futott fel a szám, mert többet tesztelünk. Egészen vérlázító az ilyen érvelés, mert teljes értetlenség és megalapozatlanság áll mögötte. Először is a jelenlegi tesztelési protokoll szerint járvánnyal szemben mindig hátrányban vagyunk, hiszen mire feltárjuk azt a 300 esetet, és begyűjtjük a kontaktokat, addigra már megfertőztek további embereket. Az a szám, amit mi adott napon 300-nak látunk, már rég nem annyi. Lehetetlen pontosan megmondani, ma mennyi aktív, feltáratlan eset lehet, de alighanem csak Budapesten a számuk valahol 2000 és 8000 között van. Ez azt jelenti, hogy ha teszünk egy nagy sétát a városban, már egészen jó esélye van annak, hogy találkozunk fertőzött emberrel.

A másik közkeletű tévedés, hogy azért futott fel az esetszám, mert többet tesztelünk. Nos, azt állítom, bárcsak így lenne. Ha ez így lenne, az azt jelentené, hogy preventív jelleggel végzünk teszteket, márpedig ez nem így van. Az elvégzett tesztek nagy része ma még mindig a kontaktszemélyekhez kötődik, kontaktszemélyből pedig annál több van, minél több a pozitív eset. Azaz a több megbetegedés generálja a több tesztet, és nem fordítva. Egyébként a tömeges teszteléstől nem várhatunk csodákat – ki lehet vele venni a társadalomból a fertőzötteket, de megalapozatlanul tesztelni gyanútlan egyéneket nagyjából annyira lenne hatékony, mintha vakon lőnénk egy repülő vadlúdra. Ettől függetlenül a kicsit is gyanús eseteket, az egészségügyi rendszerbe bekerülőket, az idősotthonok gondozóit, és eleve a veszélyeztetett emberekkel foglalkozókat gyakran kéne tesztelni, megelőző jelleggel. Ebben le vagyunk kicsit maradva (mennyi olyan történetet hallottunk már, amikor az orvos hazaküldte a kicsit lázas, kicsit köhögő beteget, aki utána bement a munkahelyére?), mint ahogy a kontaktuskutatás hatékonyságában és gyorsaságában is nagyot kellene még előre lépnünk.

Rettegünk? A nagy francokat!

Gyakran tapasztalom, hogy amikor egyesek az intézkedések betartására vagy a vírushelyzet komolyan vételére buzdítanak másokat, azt kapják válaszul, hogy „rettegnek” a vírustól. Mi, akik a tények alapos ismeretére alapozzuk a vírushoz való hozzáállásukat, nem rettegünk. Magam tisztában vagyok vele, hogy ha megkapom a vírust, akkor fiatal felnőttként 99,9%-os valószínűséggel nem halok bele, és 90% valószínűséggel még a munkából sem kell kiesnem miatta, nem leszek olyan állapotban ugyanis, hogy ne tudjak otthonról dolgozni. De azt is tudom, hogy a 70 felé baktató szüleim 5% feletti valószínűséggel halnak bele. Azzal is tisztában vagyok, hogy az ismeretlen vírussal kapcsolatban még azt sem tudjuk, hogy nem okoz-e maradandó egészségkárosodást. Nem legyintek a tavaszhoz képest kevesebb halottat látva, mert tudom, hogy ez azért van, mert ma többnyire fiatalok kapják el, akkor pedig időseket fertőzött inkább.

Mi, akik rendszeresen olvasunk a vírusról, és munkánk egyik fontos eleme, hogy kiszűrjük a valós információt, bevallottan félünk attól, hogy a tömeges megbetegedések esetén újabb korlátozó intézkedéseket kell bevezetni, vagy csak a tömeges megbetegedések és halálozások miatti lakossági félelem okoz ismét keresleti sokkot a gazdaságban.

Paradoxnak tűnik, de ha a korlátozások gondolatát elutasítva semmilyen járványügyi előírást nem tartunk be, akkor mi magunk lehetünk azok, akik előidézik a korlátozások szükségességét.

Legyünk tehát körültekintőek. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek a szobában kell ülnie, hiszen pont ez az, amit el akarunk kerülni. Senki nem akar szigorításokat, mindenki el akarja kerülni azokat. Ezért vegyük komolyan a maszkhasználati szabályokat – nem szégyen ott is felvenni, ahol nem előírás. Nem akarunk lemondani a szociális életről, de a boltokban, soroknál tartsuk meg a távolságot, és kerüljük azokat a tömegrendezvényeket, ahol nem érezzük fontosnak a jelenlétet, vagy nincs számunkra gazdasági, szellemi, kulturális haszna, az online is megtartható értekezleteknél pedig ne legyen kérdés, hogy nem elvárt a személyes részvétel. Tartsuk be a higiénés előírásokat – mossunk kezet és fertőtlenítsünk gyakran, és ha betegnek érezzük magunkat, semmiképp ne menjünk emberek közelébe (érthetetlen, hogy képes ma valaki betegen tömegbe menni, de sajnos sok ilyen van). Szűrjük ki a téves információt, meggyőző és hiteles forrásokból tájékozódjunk, és ne féljünk másokat is erre, valamint az előírások betartására buzdítani. Nem tudjuk, hogy ha ezeket az egyébként laza szabályokat megtartjuk, meg tudjuk-e fékezni a megbetegedések felfutását, de az biztos, hogy a költségük sokkal kisebb annál, mint amennyire nagy a hasznuk.

