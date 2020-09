Ritkán látott ábrákon mutatjuk be a koronavírus magyarországi berobbanását

A koronavírus-járvány itthoni második hullámának augusztus végi berobbanásával az elvégzett tesztek napi száma közel egyharmaddal ugrott a tavaszi csúcs fölé és az elvégzett tesztek sorozatban ötödik napja 5% feletti pozitív eredményt hoznak, ami a WHO-nál már az egyik fontos küszöbérték átlépését jelenti – derül ki a Portfolio vizsgálataiból. Az egyre több pozitív teszteredmény pedig nyilván egyre több kontaktszemélyt is jelent, akik jelentős része hatósági házi karanténba kerül, így az ő számuk a tavaszi csúcspontnál már szintén egyharmaddal több.

A koronavírus-járvány itthoni berobbanása miatt újabb ábrákat készítettünk az adatbázisunkból, amelyek a napi fertőzési adatokról szóló cikkeinknél talán még jobban megragadják, hogy mi is történik most és mennyire gyors a terjedés. Érdemes először is a nagy képpel kezdenünk, miszerint idehaza az újabb 341 fertőzöttel már az összes igazolt fertőzött száma átlépte a 9 ezer főt (9304 fő), és közülük most úgy néz ki a megoszlás, hogy 3972-en már meggyógyultak (narancssárga terület), sajnos 626-an már elhunytak és így az aktív fertőzöttek száma 4706 fő. Azt, hogy ezzel a berobbanással nemzetközi összevetésben hova jutott Magyarország, egy párhuzamos cikkben látványos térképpel kollégám foglalta össze:

Ez azt jelenti, hogy a nyers halálozási ráta (az összes elhunyt viszonyítása az összes igazolt fertőzötthöz) még mindig 6,7%-os, ami továbbra is arra utal, hogy az itthoni járványügyi rendszer nem kellő hatékonysággal találja meg a fertőzötteket. Ezt a minap Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is elmondta, sőt rá is erősített erre az üzenetre, mert szerinte míg tavasszal csak minden 10-15. tényleges koronavírus-fertőzöttet talált meg a rendszer, addig most ez már csak minden 20. lehet. Így ha napi 500 fertőzöttről érkezik hivatalos jelentés, ez azt jelenti, hogy valójában napi nagyjából 10 ezer új fertőzöttről beszélünk. Ezekről részletesebben is írtunk a napokban:

Szláviknak sok közvetlen tapasztalata lehet az aktív fertőzöttekkel, akiknek a 4706 fős táborából jelenleg 192 szorul kórházi kezelésre és közülük 12-en vannak lélegeztető gépen.

Ha a két utóbbi kategóriát külön is megvizsgáljuk, akkor az látszik, hogy

a kórházban ápolt fertőzöttek száma (192 fő) az utóbbi két hétben több, mint háromszorosára ugrott,

amellyel párhuzamosan a lélegeztetésre szorulóké 7-ről 12-re nőtt. Tavasszal ezeknél jóval magasabb számokat láthattunk, de sajnos a következő hetekben ezekhez a számokhoz gyors ütemben közelíthet a rendszer, ahogy a mostani fiatal korosztály után sajnos egyre inkább az idősök körében is felerősödhet a fertőzöttség és a velük járó panaszok.

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora, a döntéshozókat rendszeresen szakértői jelentésekkel tájékoztató járványügyi matematikuscsapat vezetője múlt héten először a Portfolio-nak adott interjúban hívta fel a figyelmet az ún. Kalifornia-jelenségre, miszerint ott a nyáron úgy robbant be a fiatalok körében a fertőzés, hogy 4-5 hétig még nem követte azt a halálozások megugrása, de aztán ahogy az idősebbek is megfertőződtek, ez is bekövetkezett:

Egyelőre a fokozatosság jegyében az EMMI a kórházi ágyak 10%-a helyett már 20%-ot különített el a koronavírus-fertőzötteknek, így egyelőre ez a kvóta bőséges és szerencsére nem is jár még kórházban ápolt betegek hazaküldésével, mint ahogy az megtörtént.

Egyébként ha még jobban megnézzük, hogy a kórházi ellátó rendszer terhelése hogyan fokozódik, akkor azt látjuk, hogy a naponta kórházba kerülő igazolt fertőzöttek száma már elkezdett emelkedni, de a lélegeztető gépre kapcsoltaké még csak minimálisan emelkedett. Egyébként a kormány tavasszal több, mint 20 ezer lélegeztető gépet szerzett be gyors ütemben és ha azok nem is mindegyike használható műszaki, vagy humánkapacitási korlátok miatt (vagy mert már odaajándékozott belőlük például a kazahoknak, vagy a kárpátaljaiaknak), akkor is bőségesnek tűnik a lélegeztető gépekkel való ellátottságunk, főleg annak tükrében, hogy már magyar gyártói kapacitás is kiépült.

Nagyon fontos a járvány elleni küzdelemben az elvégzett teszteknek a száma és az is, hogy ezek között milyen arányban bukkannak fel pozitív (a vírusfertőzés meglétét igazoló) tesztek. Fontos újra cáfolnunk azt a közkeletű tévhitet, hogy azért nőtt meg az utóbbi napokban a kimutatott koronavírus-fertőzöttek száma, mert nagyobb ütemben kezdte el őket tesztelni a rendszer.

Amíg a tesztelés főként kontaktkutatáson alapul, addig

AZ ÖSSZEFÜGGÉS ÉPPEN FORDÍTOTT: AZÉRT UGRIK MEG AZ ELVÉGZETT TESZTEK SZÁMA, MERT EGYRE TÖBBEN FORDULNAK GYANÚJUKKAL, TÜNETEIKKEL AZ ELLÁTÓRENDSZERHEZ, AMELY ELVÉGZI A TESZTELÉST RAJTUK ÉS A VELÜK KAPCSOLATBA KERÜLŐKÖN, ÉS EZEKBŐL KIJÖN AZ ÚJ ESETEK MEGUGRÓ SZÁMA.

Mára már más okokból is történik tesztelés, de azt így sem állíthatjuk, hogy a fertőzöttek száma azért emelkedik, mert többet tesztelünk. Erre utal az is, hogy a szakértők egységesen a felderítési arány romlásáról beszélnek.

Amint az alábbi ábrán mutatjuk: a koronavírus-mintavételek itthoni száma tegnap új csúcsra, 11424 darabra ugrott, és már a 7 napos mozgóátlag is 8 ezer felett jár, ami a tavaszi hullám tetőfokán végzett tesztek duplája. Az tehát látszik, hogy a tesztelési kapacitás megnőtt az országban, igaz a volt tisztifőorvos azt sürgeti, hogy ezt még tovább kell emelni napi 15 ezerre és még több ingyenes tesztelési lehetőségre is szükség van.

Ahogy említettük: nagyon fontos járványügyi adat az, hogy a naponta elvégzett teszteknek hány százaléka bizonyul pozitívnak. Amint az alábbi ábrán látjuk: az utóbbi napokban még a megugró tesztszámok mellett is már sorozatban az ötödik egymást követő napja 5-6% közé ugrott ez a ráta és ez azért fontos, mert a WHO májusi ajánlása szerint

ha 5% fölé nő ez a ráta (és két hétig ott marad), az arra utal, hogy nincs igazán kontroll alatt a járvány, és még többet kellene tesztelni.

A WHO szerint ha két hétig 5% alatti az arány, akkor lehet hatékony védekezésről, kellően kontroll alatt tartott járványról beszélni.

Nyilván minél több az újonnan igazolt fertőzött, úgy merül fel az is, hogy a kontaktkutatás során többeknek kötelező házi karanténba kell vonulnia (ezt a külföldről hazaérkezés is indokolja, amíg nincs két igazolt negatív vírusteszt). E két hatás eredőjeként mára új csúcsra, 23318 főre ugrott a hatósági házi karanténban lévő személyek száma, amely a tavaszi tetőpontnál csaknem egyharmaddal több. Amint látjuk: az utóbbi napokban már ezres nagyságrendben kerültek idehaza kötelező karanténba emberek, ami szintén sokaknál tudatosíthatja, hogy itt bizony nagyon gyorsan terjed a járvány.

