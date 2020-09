A világ egyik legmodernebb harcjárműgyára épül Magyarországon - kiderültek a részletek

Zalaegerszegen, a Zala Zone mellett épül meg az a német-magyar harcjárműgyár, ahol a világ egyik legkorszerűbb harcjárművét, a KF41 Lynxet gyártják majd – mondta el Maróth Gáspár védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak. A projekt mintegy 2 milliárd euróból valósul majd meg, az üzem számos rendkívül korszerű, Ipar 4.0-hoz köthető technológiát használ majd.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A legmodernebb harcjármű a legmodernebb gyárból

A Rheinmetall és a magyar állam által alapított vegyesvállalat közös harcjárműgyára a legkorszerűbb ilyen üzem lesz a világon, számos magas fokon digitalizált, automatizált és mesterséges intelligencián alapuló technológiát alkalmaznak majd a Lynxek gyártásához – mondta el a kormánybiztos.

A gyár körülbelül 500 munkahelyet teremt majd a régióban első körben, a későbbiekben pedig tovább bővülhet ez a szám. Az első 50-60 mérnököt, aki részt vesz a gyártásban, már most Németországba viszik, hogy az üzemeltetéshez szükséges tudást elsajátítsák.

Az üzem tervei már megvannak, Maróth Gáspár elmondta, hogy azzal számolnak, hogy 2022-re már üzemképes lesz a gyár. A szükséges tesztelési procedúra lefolytatása után a gyártás 2023-ban indulna meg.

A kormánybiztos kérdésünkre elmondta: 45 harcjármű gördülne majd le a futószalagokról évente.

A Honvédség összesen 218 Lynx harcjárművet tervez rendszeresíteni, ebből 172-t Magyarországon gyártanának le.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 09. 218 darabot kap a Honvédség a világ egyik legkorszerűbb harcjárművéből

Az elmúlt évek fegyverbeszerzései kapcsán egyértelművé vált, hogy fontos szempont a hazai viszonyoknak megfelelő személyre szabottság, ez elmondható a Lynx-ek kapcsán is.

A HONVÉDSÉG ÚJ GYALOGSÁGI HARCJÁRMŰVEINEK FEGYVERRENDSZEREI, ELEKTRONIKAI RENDSZEREI ÉS VEZÉRLÉSI MEGOLDÁSAI IS A HAZAI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN LESZNEK KIALAKÍTVA

- mondta el Maróth Gáspár kérdésünkre.

Tegnap egy képet is közzétett a kormánybiztos irodája, melyen a Lynx magyar álcafestéssel látható, valószínűleg hasonlóan néznek majd ki azok a harcjárművek is, melyek majd a Honvédség kötelékébe kerülnek:

Katonai és üzleti fejlesztés

A Lynxek egyébként nem kizárólag hazai használatra készülnek majd, Maróth Gáspár úgy fogalmazott, hogy az üzem létrehozásával Magyarország a Rheinmetall nemzetközi hálózatába kapcsolódik majd be.

Legalább 10-15 ország felé exportképes a termék jelen fázisában, a német vállalat széles felhasználói körben gondolkodik.

Lynxek beszerzését fontolgatja többek közt az Egyesült Államok, Ausztrália, Katar és Csehország is. A cseh védelmi iparral egyébként a kézifegyvergyártásnak köszönhetően már erős az együttműködés, ők a Lynxek kapcsán is komoly üzleti potenciált jelentenek.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 18. A világ egyik legütősebb harcjárművét gyártja majd Magyarország - Benéztünk a páncélzat mögé

Több országból szállítanak majd Magyarországra alkatrészeket az üzemhez, többek közt Németországból, az Egyesült Államokból, Franciaországból és Ausztriából is, ezen kívül Magyarországon is gyártanak majd olyan eszközöket, melyeket a Rheinmetall külföldi üzemeiben tudnak majd hasznosítani.

A kormánybiztos elmondta egyébként azt is, hogy a most zajló védelmi beszerzések fontos támogatást jelentettek abban, hogy ez a gyár Magyarországra kerüljön és a megvalósításban megelőztük Ausztráliát is, ahol a Rheinmetall a másik Lynx-gyárat tervezi építeni. Magyarország több történelmi jelentőségű védelmi beruházást is bejelentett 2018 vége óta, Németországtól vásárolunk többek közt Leopard 2A4 és 2A7+ általános harckocsikat, Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackokat és H145M többcélú katonai helikoptereket is:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 17. Elképesztő mennyiségű pénzt költ Magyarország a hadsereg fejlesztésére, és ez még csak a kezdet

Civil alkalmazása is lehet

A későbbiekben az üzem bővítésére, civil alkalmazásokra való kiterjesztésére is sor kerülhet, a Rheinmetall ugyanis nemcsak hadiiparral, hanem civil járműiparral, elektronikával is foglalkozik: a német cég megoldásait alkalmazzák például az 5G-hez és a hidrogéntechnológiához köthetően is.

A kormánybiztos elmondta: a gyártás mellett a Rheinmetall a K+F tevékenységének egy részét is ide akarja hozni.

Mindez a jelenleg ismert 500 fő felett még további, jelentős munkahelyteremtő hatással járhat.

Címlapkép: Rheinmetall Defense