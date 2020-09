Orbán Viktor: működnie kell az országnak, de szigorító intézkedések vannak az asztalon

Számos szabályt hoztak, ezeket be kell tartani. Új szankció az üzletek három csapása:

ha valaki nem visel maszkot egy boltban, a boltos figyelmeztetést kap, a vásárló pedig bírságot. Ha másodszor is előfordul egy ilyen eset, akkor bírságot fizet a bolt, és ha harmadszor is, akkor a boltot be is zárhatják.