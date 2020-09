Minek vesz ennyi fegyvert Magyarország? Több súlyos indok is meghúzódik a háttérben

Bár a magyar honvédelmi képesség korszerűsítése 2014 óta zajlik, az elmúlt néhány hónapban igencsak felgyorsultak a dolgok: a kormány sorra jelenti be a rekordösszegű, több milliárd eurós, dolláros fegyverbeszerzéseket. Az ügy kapcsán sokszor kapunk a beszerzések szükségességét firtató kérdéseket, gyakran találkozunk kifejezetten azzal a kérdéssel, hogy „mégis kivel akar háborúzni Magyarország?” A rövid válasz az, hogy senkivel, a magyar védelmi képesség fejlesztése zajlik, melyre az eszközök elavultsága és a gyorsan változó európai biztonsági helyzet miatt égető szükség van. Ennél azért persze egy kicsit komplikáltabb a helyzet, megpróbáljuk röviden összeszedni a haderőfejlesztés főbb indokait.

Nem járhatunk úgy, mint Ukrajna

Ukrán katona egy háborús elesetteknek állított emlékfal előtt. Fotó: Getty Images

A berlini fal leomlása után nagyjából az volt az európai vezetők általános elképzelése, hogy végre vége az ideológiai vonalak mentén húzódó területszerző háborúknak, a hadseregre maximum valami távoli országban történő békefenntartói küldetés teljesítésére van szükség. A Szovjetunió bukása után sok országban úgy látták, már nincs szükség a haderő átfogó, rendszeres fejlesztésére, sőt, az se baj, ha a meglévő eszközpark ápolására is kevesebb figyelmet fordítanak, netán még le is építik azt. Éppen ezért még a nagy európai haderőkben, mint az Egyesült Királyság, Németország vagy Franciaország is, jelentős eszközminőség-romlás volt tapasztalható a 2010-es évek közepéig, de hasonló volt a helyzet Magyarországon is.

Aztán 2014-ben elcsatolta Oroszország a Krímet és polgárháború robbant ki Ukrajnában. Mire a 30-40 éves ex-szovjet gépparkkal rendelkező ukrán hadsereg vezetése észbe kapott, hogy igenis szükséges lenne a haderőfejlesztés, már késő volt.

Az orosz-ukrán konfliktus a legtöbb európai vezetőnek kijózanító pofonként szolgált, már csak azért is, mert Ukrajnától éppen az egyik legfőbb szövetségese és gazdasági partnere csatolt el területeket és izzított felkelést, szinte egyik napról a másikra.

Összességében tehát nem arról van szó, hogy bárki – ide értve Magyarországot – háborúra készülne Európában, de nyilvánvalóvá vált, hogy bármikor adódhat olyan helyzet még a fejlett világban is, hogy egy országnak meg kell védenie magát nem várt külföldi agresszióval szemben.

Előtérbe került a NATO 2%-os elvárása

A NATO tisztségviselői egy sajtótájékoztatón válaszolnak a legutóbb bejelentett, Németországból való amerikai csapatkivonással kapcsolatos kérdésekre. Fotó: Getty Images

Bár a NATO alapelképzelése a hidegháború alatt a közös védelmi képesség fejlesztése és fenntartása volt - egyfajta "közös halmaz", amelybe mindenki betesz egy kicsit, - a ’90-es évek és a ’2000-es évek elején egyre inkább az az elképzelés vált dominánssá a tagállamok részéről, hogy "Amerika majd megvéd" és hogy "amíg Amerika a szövetségesem, addig úgyse mer senki megtámadni."

Aztán Donald Trump elnök lett, aki közölte, hogy Amerika többé nem a világ csendőre, ideje újra beletennie mindenkinek a NATO alapszerződésében foglalt, GDP-arányos 2%-os haderőfejlesztési büdzsét a „közösbe.”

Az ukrán helyzet miatt a legtöbb NATO-tagállam belátta, hogy a 2%-os elvárásnak tényleg van létjogosultsága, egy szuverén államnak képesnek kell arra lennie, hogy megvédje magát, nem támaszkodhat tisztán a szövetségeseire.

A magyar kormány részéről a HADERŐFEJLESZTÉS KEZDETE ÓTA nyíltan kimondott, fontos prioritás az, hogy a 2%-os célértéket teljesítsük, úgy fest, hogy ez 2024-re teljesülni is fog.

Ezzel kapcsolatosan azért annyit fontos megjegyezni, hogy hiába tűnik nagynak egy-egy több százmilliárdos, ezermilliárdos eszközbeszerzés, ezekkel még mindig nem érjük el az elvárt 2%-ot.

Széljegyzeten egyébként azt is érdemes megjegyezni, hogy a NATO-n belül is aggasztóan megnőtt az esély a konfliktusra, most éppen Törökország és Görögország között bontakozik ki egyre súlyosabb ellentét. A NATO-n belüli konfliktus esetén aligha számíthat bármely tagállam az Egyesült Államok katonai segítségére.

Ezek az eszközök tényleg nagyon régiek

A Honvédség régi T-72-esei Tatán. Fotó: Portfolio

A 2014-ben indult haderőfejlesztési program előtt szinte semmilyen érdemi korszerűsítés nem történt Magyarországon a logisztikai járművek, a Mistral légvédelmi rakétarendszerek, a Gripenek, pár aknavető és néhány gyalogsági felszerelési elem beszerzésén kívül.

A Honvédség a mostani fejlesztés megkezdése előtt jelentős részben a Varsói szerződés idejéről származó, szovjet eszközökkel volt felszerelve, melyek fölött többnyire már rég eljárt az idő. Csak hogy néhány példát említsünk:

a Honvédség T-72-esei 40 éve vannak rendszerben , érdemi korszerűsítésre nem igazán került sor szolgálati idejük alatt, az állomány nagy része ráadásul konzervált állapotban, a raktárban pihen,

, érdemi korszerűsítésre nem igazán került sor szolgálati idejük alatt, az állomány nagy része ráadásul konzervált állapotban, a raktárban pihen, a Honvédség nehéztüzérségi állományát jelenleg 12 darab, D-20-as vontatott tarack alkotja , ezek az eszközök konkrétan az 1950-es évek technológiai színvonalát képviselik,

, ezek az eszközök konkrétan az a gyalogság páncéltörő eszközei , mint a Konkursz, Fagot, Metyisz irányított rakéták és az RPG-7-es rakétagránátvetők a ’70-es évek technológiája , szerencsére ezek felváltása modern, Carl Gustaf M4-es páncéltörő fegyverekkel már megkezdődött ,

, mint a Konkursz, Fagot, Metyisz irányított rakéták és az RPG-7-es rakétagránátvetők a , szerencsére ezek felváltása modern, Carl Gustaf M4-es páncéltörő fegyverekkel már megkezdődött , hasonló a helyzet az AK-63-as gépkarabélyokkal : a FÉG szovjet AKMSz alapján készülő eszközei utoljára 50 éve számítottak modernnek és bár szokás mondani, hogy az „AK örök és elpusztíthatatlan”, sajnos a FÉG leállásával az eszközök karbantartása, lőszerellátása körülményessé vált,

: a FÉG szovjet AKMSz alapján készülő eszközei és bár szokás mondani, hogy az „AK örök és elpusztíthatatlan”, sajnos a FÉG leállásával az bár a gyalogsági harcjárművek és páncélozott szállító harcjárművek feladatkörét jobb híján egyszerre ellátó BTR-80-asokat folyamatosan modernizálták, ezek fölött is kezd eljárni az idő.

Most tehát arról van szó, hogy

a Honvédség 30-40 éves eszközállományát cserélik le olyan eszközökre, melyek segítségével Magyarország honvédelmi képessége végre belép a XXI. századba.

Olyan képességeket is építünk, melyek eddig konkrétan nem léteztek

A korszerűsítés mellett persze olyan védelmi képességek kialakítása is megkezdődött, melyek régóta vagy soha nem léteztek például Magyarországon:

a Lynxek rendszeresítésével újra lesznek gyalogsági harcjárművek Magyarországon . A BMP-1-esek 2000-es évek elején való leselejtezése, értékesítése óta jobb híján ezt a szerepkört BTR-80-asok látták el. A harcjárművek rendszeresítésével egy nehézdandár is feláll Magyarországon.

. A BMP-1-esek 2000-es évek elején való leselejtezése, értékesítése óta jobb híján ezt a szerepkört BTR-80-asok látták el. A harcjárművek rendszeresítésével egy nehézdandár is feláll Magyarországon. A Panzerhaubitze 2000-esek beszerzésével ismét lesznek önjáró tüzérségi eszközök Magyarországon, ilyen sem volt, mióta a 2Sz3-asok és 2Sz1-esek kivonása megtörtént a ’90-es, majd a ’2000-es években.

Magyarországon, ilyen sem volt, mióta a 2Sz3-asok és 2Sz1-esek kivonása megtörtént a ’90-es, majd a ’2000-es években. A hibrid háborúk során egyre fontosabb szempont a digitális tér védelme, ennek jegyében 2019-ben kibervédelmi központot adtak át a Honvédségnek.

A nemrég bejelentett 1 milliárd dolláros amerikai AMRAAM-rakétavásárlás összefüggésben áll egy olyan rakétavédelmi rendszer kialakításával, amely korábban nem létezett Magyarországon.

Mindezek a képességek szükségesek egy ország védelméhez a XXI. században, Magyarország ezekkel eddig egész egyszerűen nem rendelkezett.

Csökkenteni kell az orosz függést

A Magyar Honvédség egyik új Airbus H145M helikoptere, a háttérben egy felújított, szovjet gyártmányú Mi-24 helikopter látható. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Különféle haditechnikai fórumokon gyakran felmerül az érv a mostani fejlesztések ellen, hogy „az orosz technológia sokkal jobb / olcsóbb, miért nem veszünk Armatát / Szu-57-est / AK-12-est, stb.” Bár az orosz eszközök technológiai felsőbbrendűsége (vagy akár paritása) a beszerzésre kerülő európai eszközökhöz képest erősen vitatható, egy ilyen elképzelés már csak azért is lehetetlen, mert

Oroszországra 2014 óta EU-s fegyverembargó vonatkozik.

Szóba jöhetne persze a meglévő eszközök korszerűsítése is, a környező országokban, például Ukrajnában, Csehországban látványos fejlesztésekkel rakták rendbe a T-72-es harckocsik egy részét. A tény az, hogy nem biztos, hogy gazdaságilag kifizetődőbb egy 40 éves harcjármű toldozgatása-foltozgatása, mint egy teljesen új típus beszerzése.

Úgy tudjuk, az AK-63-as gépkarabélyokat is csak azért részlegesen és nem teljes egészében modernizálták, mert körülbelül annyiba került volna a régi kézifegyverek teljes korszerűsítése, mintha teljesen új fegyvereket vettünk volna. Végül éppen ezért az utóbbi mellett döntött a kormány; a beszerzésre kerülő Česká zbrojovka által tervezett kézifegyvereket ráadásul Magyarországon is elkezdtük gyártani, ami gazdaságilag és munkahelytermés szempontjából is fontos mérföldkő.

Az oroszokkal való európai viszony a Putyin-kormány manőverei miatt egyébként bármikor leromolhat annyira, hogy még a szovjet-eredetű harcjárművek karbantartásához szükséges alkatrészellátás is teljesen megbénul, már csak ezért is fontos, hogy Magyarország ne függjön az orosz technológiától. Jelenleg két olyan gyújtópont is lehet, amely az orosz-EU-s kapcsolatokat tovább rombolhatja, ilyen a fehérorosz helyzet és Navalnij mérgezése.

A gazdaság is fontos szempont

Háry András, a ZalaZone ügyvezetõ igazgatója (b) és Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke kezet fog, miután aláíták az együttmûködési megállapodást az újonnan megépülõ, Lynx-harcjármûveket gyártó üzem építésének bejelentésén Zalaegerszegen. Fotó: MTI/Varga György

A gazdaságélénkítés is fontos szempont a haderőfejlesztéssel kapcsolatosan, hiszen a Zalaegerszegen létesülő Lynx-gyár már a harmadik vadi új üzem, amelynek indulását az elmúlt években Magyarországon bejelentették.

Kiskunfélegyházán 2019-ben indult meg teljes kapacitással a kézifegyver-gyártás, az Airbus Helicopters pedig 2021-ben kezdi meg Gyulán a helikopteralkatrész-gyártást, bár az utóbbi nem feltétlen katonai célú.

Ezek a gyárak együttesen közel 2000 munkahelyet teremthetnek Magyarországon, az üzemekben készülő eszközök pedig exportra is készülnek, ami pedig a magyar állam bevételeit is gyarapítja majd.

Kezd egyértelműen kirajzolódni az is, hogy az üzemek nem települtek volna Magyarországra, ha a honvédség ilyen volumenű korszerűsítése nem kezdődik meg. Maróth Gáspár védelmi beszerzésekért felelős kormánybiztos a napokban elmondta nekünk, hogy a Rheinmetall kifejezetten a fejlesztéseket látva döntött amellett, hogy Zalába építi meg a Lynx-gyárat, valószínűleg az Airbus-üzem is azért pont Gyulára települ, mert a gyártótól nagy mennyiségben rendelt H145M és H225M helikoptereket a kormány.

A rakétabeszerzéssel és a kézifegyvergyártással pedig az amerikaiak és a csehek felé is erős gesztust tettünk, akik a Magyarországon készülő Lynxek vevőiként jöhetnek szóba. A harcjárművek exportja egyébként összesen 10-15 országba várható.

A magyar kormány egyébként még vásárolt egy osztrák aknavetőgyárat is tavaly, illetve magyar magánbefektetők egy katonai kiképző-repülőgépeket gyártó üzemet is megvettek Csehországban.

Nem elhanyagolható szempont egyébként az sem, hogy az új eszközök a szerződéses katonai szolgálatot is attraktívabbá teszik Magyarországon, ez pedig szintén jótékonyan hat a foglalkoztatási számokra és hazánk védelmi képességeire is.