Brexit: a britek is kirakták a fegyverüket a tárgyalóasztalra - Most akkor mi lesz?

Weinhardt Attila

A jelentős túlerőben lévő ellenféllel szemben nekünk is tennünk kell valamit, hogy megijedjenek tőlünk és komolyan vegyék a kéréseinket a kereskedelmi tárgyalásokon, azaz nekünk is ki kell tennünk a fegyverünket az asztalra, mert az EU már kitette – gyakorlatilag ezzel indokolta hétfő esti parlamenti alsóházi beszédében Boris Johnson kormányfő azt, hogy miért kéri a képviselők támogatását ahhoz a belső piaci törvényjavaslathoz, ami nyíltan megsértené a januárban ratifikált uniós kilépési megállapodást. Az első parlamenti akadályt egyébként komolyabb gond nélkül vette is a törvényjavaslat, de az igazi teszt majd jövő kedden lesz. Összességében az látszik, hogy a britek az asztalra kitett brit fegyver mellett is törekszenek a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére az EU-val. Erre nagyjából egyetlen hónap maradt, utána már a megállapodás nélküli januári kizuhanásra készülhetnek a felek.