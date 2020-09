Koronavírus: Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-on azt írta, hogy hamarosan ismerteti a kormánydöntéseket, amelyeket a koronavírussal kapcsolatban hoztak.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

"Hamarosan a kormánydöntésekről" - írta ki Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-ra.

Orbán Viktor hétvégi interjújában azt közölte, hogy ha kell, hoznak korlátozó intézkedéseket. Felmerült, hogy például 23 óra után bezárják-e a bárokat, szórakozóhelyeket, szankcionálják-e a maszkviselés hiányát. A mai kormányülésen bizonyára az intézkedések irányáról döntött a kormány. A miniszterelnök azt mondta, hogy a halálozások száma fogja meghatározni, hogy mit lépnek. Ami a koronavírus-járvány alakulását illeti, magas fertőzésszám mellett elkezdett emelkedni az elhunytak száma is.

A kormány azonban arra is készül, hogy a magyar gazdaság talpra állításával kapcsolatban is meghozzon bizonyos intézkedéseket, így a gazdaságvédelmi csomag egyes részleteiről is beszélhet a miniszterelnök.