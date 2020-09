Megvan a rendelet, így lesz hatósági áras a koronavírus-teszt

A pénteki Magyar Közlönyben a korábban ismertetett korlátozó intézkedések mellett megjelent a kormány rendelete a koronavírus-tesztek hatósági árának szabályozásáról.

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája. Részletek itt:

A rendelet első pontja kimondja, hogy "az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető".

Emellett az a szabály lép életbe szeptember 21-én, hogy "az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető".

A mellékletben pedig az szerepel, hogy a vizsgálat díja 17 ezer forint, a mintavétel díja pedig 2500 forint, vagyis a maximális ár 19500 forint.



Nagyon úgy tűnik, hogy a mintavételt kínáló magánszolgáltatók mozgásterét rendkívüli mértékben korlátozta a kormány (2500 forint / darab áron), ezért borítékolható, hogy több szolgáltató cég kivonul erről a piacról, hacsak nem tud tárgyalni a laborral egy alacsonyabb vizsgálati ár érdekében. Kérdés, hogy a labor ekkora kereslet és ilyen szűkös laborkapacitások mellett hajlandó-e lejjebb vinni saját árát. Mert ha nem, akkor szeptember 21. után kevesebb mintavételi helyszín lesz az önköltséges PCR-tesztek igénybevételére. Pont egy olyan időszakban, amikor a járvány második hulláma még tombol, és a magáncélú önköltséges tesztelésre jelentős az igény (cégek, dolgozók részéről például), és ezek a tömegével végzett privát tesztek is hozzájárultak ahhoz, hogy valósabb képet kapjunk a magyarországi járványhelyzetről. A Portfolio-nak nyilatkozó magánegészségügyi szolgáltatók már tegnap a 19500 forintos ár ismeretében jelezték, hogy a részletszabályok fényében döntenek arról, hogy továbbra is kínálják-e a PCR-tesztelést. Ha a megjelent szabályozást úgy értelmezzük, hogy a szolgáltató maximum 2500 forintot tehet rá a labor bekerülési költségére, és ebből kell kigazdálkodnia a személyzet, a védőfelszerelés, az esetleges kiszállás, a logisztika, és az adminisztráció költségét, akkor várhatóan szűkül a mintavételi helyek száma. Ez pedig közvetlenül is érinti az embereket: mert lehet, hogy olcsóbban jutnak hozzá majd az önköltséges teszteléshez, de elképzelhető, hogy kevesebb helyen, és hosszabb várakozási idő mellett.

Részlet a szeptember 18-i Magyar Közlönyből.

Azt is kimondja a kormánydöntés, hogy nem alkalmazható ez a hatósági ár abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 18. Döntött a kormány, hétfőtől lépnek életbe az újabb védelmi intézkedések

Címlapkép forrása: MTI/EPA/C. J. Gunther