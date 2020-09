Nagyon sokba kerülhet Európának a német-orosz konfliktus

Első ránézésre sem egyszerű, a mélyebb áttekintés nyomán pedig bonyolult összefüggések látszódnak az Északi Áramlat 2 gázvezeték körüli konfliktus hátterében, melyek messze túlmutatnak a puszta energiapolitikai megfontolásokon. Ahogyan a Deutsche Welle is fogalmaz, annak ellenére, hogy Angela Merkel német kancellár régóta azt állítja, hogy a Nord Stream 2 "tisztán kereskedelmi" projekt, a gázvezeték építésének ügye mindig is több volt ennél. Cikkünkben igyekszünk összefoglalni az Európa, Oroszország és az Egyesült Államok között is feszültséget okozó ügy főbb vonatkozásait.