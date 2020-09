Brexit: a színpadon mosolyognak, a függöny mögött rugdosnak a felek

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A belső piaci törvény két ponton, a kereskedelem és az állami támogatási szabályok terén is egyoldalúan felülírná az EU-val januárban aláírt kilépési megállapodást azzal, hogy brit miniszterek kezébe adná a felmentést a kilépési egyezményben rögzített feltételek alól. Hivatalosan azért csinálja ezt a brit kormány, hogy a nemzetközösség négy tagja között a januártól beálló no-deal Brexit esetén is akadálymentesen folyhasson a kereskedelem, csakhogy ez megsértené a kilépési megállapodást, és a nyitott határok miatt akár ellenőrizetlenül is áru kerülhetne be Észak-Írországon keresztül az EU belső piacára.

Többek között ezért sem érdeke egy ilyen megoldás az EU-nak, másrészt a kilépési megállapodás a no-deal Brexit esetére is megszabott kereteket. Így tehát ebből az a kép tárul az EU elé, hogy a brit kormány valójában inkább a no-deal Brexit felé halad, ezt akarja elérni és ezért készül erre a „biztonsági hálónak” mondott megoldásra.

Nem olyan könnyű azért ezt rásütni a brit kormányra, mert a belső piaci törvény parlamenti elfogadtatását nem kapkodja el, sőt. A Politico információi szerint szándékosan azt tervezik a brit kormányban, hogy csak decemberben legyen belőle törvény, amikorra már úgyis eldől, hogy kereskedelmi megállapodással, vagy anélkül ér véget az átmeneti periódus 2020 végén. A Reuters helyzetértelmező anyaga szerint ugyanis azzal, hogy kedden a brit alsóházon végülis átment egy lényeges módosítással a Boris Johnson kormányfő által szorgalmazott belső piaci törvény (előzetes parlamenti felhatalmazás kell ahhoz, hogy a fenti területeken a szakminiszterek eltérhessenek a kilépési megállapodástól), jövő héten a felsőház elé kerülhet, ahol a gyorsított tárgyalás nélkül egész októberben és novemberben elvitatkozhatnak a törvényről. A Lordok Házában módosítókat tehetnek hozzá a törvényjavaslathoz, ezután pedig még újra visszakerül majd a szöveg az alsóház elé és csak akkor lesz belőle törvény, ha mindkét ház azonos szövegben meg tud egyezni.

A törvényjavaslat alsó házi elfogadtatásával tehát a brit kormány is kitette a fegyverét az asztalra, hogy nyomást tudjon gyakorolni az EU-ra a kereskedelmi tárgyalások terén és erre a jelek szerint az EU is nyitott, mert a hírügynökségnek egy uniós diplomata úgy fogalmazott: a törvényjavaslat lassú elfogadási folyamata lehetőséget ad arra, hogy a brit kormány igényeit figyelembe tudják venni a háttérbeli tárgyalásokon. Azokon a tárgyalásokon, amelyek kapcsán a ma Londonba érkező Michel Barnier uniós Brexit-főtárgyaló azt mondta: hideg fejjel, és következetesen az uniós érdekeket figyelembe véve tárgyalnak. Az október 1-2-re halasztott EU-csúcson várhatóan ez a téma nem lesz még központi kérdés, de az október 15-16-i újabb csúcson már igen. Addig kellene a kereskedelmi megállapodás kereteit tető alá hozni.

A színpadon tehát azt látjuk, hogy a két fél tisztelettudóan, mosolyogva egyeztet, a függöny mögött azonban rugdosódnak. Tegnap ugyanis Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke például azt jelezte: a szeptember végi határidő után (addig kapott lehetőséget a brit kormány a belső piaci törvény visszavonására, de láthatóan nem tette meg) jogi eljárások elindításáról fog dönteni a testület arra hivatkozva, hogy a kilépési egyezmény megsértésének reális a veszélye. Közben ma a brit kormány arra figyelmeztette a brit cégeket, hogy vegyék tényleg komolyan a kereskedelmi megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyvét, mert egyelőre azt tapasztalják, hogy a legtöbb cég a saját bevallása szerint felkészületlen erre a logisztikai, kereskedelmi szempontból erősen problémás helyzetre.

Micheal Gove Brexitért felelős brit miniszter ma arra figyelmeztette a logisztikai és áruszállító szakmát, hogy a no-deal Brexit esetén a legrosszabb forgatókönyv szerint az EU felé tartó kamionok 70%-a nem lesz felkészülve a határellenőrzésre és szigorúbb adminisztrációra, így akár 7000 kamion is feltorlódhat majd a Csalagút bejáratainál és a várakozási idő akár 2 napba is telhet egy-egy kamionnak.

Ez egyúttal nyilván üzenet az EU felé is, hogy a brit kormány tényleg komolyan készül a no-deal Brexitre, így minél több engedményt próbál kiharcolni a háttérben, miközben csendben a háttérben ő maga is hajlandó engedményekre. A hivatalos kommunikációban persze mindkét oldalon az hangzik el, hogy érdekük a megegyezés, továbbra is törekszenek rá.

