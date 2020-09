Berobbant a járvány Magyarországon, bajban a cégek: sok teszt fals eredményt ad

A COVID-19 vírus megjelenése óta folyamatosan bővül és fejlődik a tesztpiac, a jelenlegi helyzetben a PCR teszt-vizsgálat adja a legmegbízhatóbb eredményt, ugyanakkor nagyon nem mindegy, kit, mikor és hogyan tesztelnek, ugyanis a nem megfelelő mintavétel álnegatív eredményhez vezethet - mondta Dr. Spányik András, a Doktor24 Egészségközpont orvosigazgatója, akivel többek között arról is beszélgettünk, hogyan lenne érdemes a cégeknek tesztelni a munkavállalóikat. A szakember tapasztalata szerint a járvány megjelenése óta a vállalatok nagyobb figyelmet fordítanak a foglalkozás-egészségügyre, felértékelődtek bizonyos szolgáltatások, például a krízistelefon és online pszichológia konzultáció a dolgozók számára.

Augusztus vége óta meredeken emelkedik a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon, nem meglepő, hogy a cégek életére is jelentős hatással van a járvány. Dr. Spányik András, a Doktor24 Egészségközpont orvosigazgatója szerint nehéz lenne még levonni bármilyen következtetést azzal kapcsolatban, hogyan alakította a pandémia a cégek HR-kultúráját, ugyanis még messze nem vagyunk túl a krízisen, ahogy a szakember mondja, épp a kellős közepén vagyunk.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál ugyanakkor azt tapasztalják, március óta felértékelődött az egészség szerepe a cégeknél, felismerték, hogy ha a dolgozók a megbetegedés miatt kiesnek a munkából, az a vállalat számára is jelentős kiesést jelent.

"Ami Nyugat-Európában már régóta bevett, hogy nagyon komoly testi és mentális szűrések is jelen vannak a cégek életében, ez most nálunk is hangsúlyosabban megjelent. Ez elsősorban most a munkahelyi szűrések formájában jelentkezik, de nagyon sok óvintézkedéshez kérnek tanácsot, segítséget a megelőzésre, arra, hogy hogyan lehet úgy racionálisan szervezni a munkát, hogy megőrizzék a munkavállalók egészségét, milyen védőeszközök beszerzésére van szükség, és hogy hogyan lehet racionálisan szűrni a dolgozókat.

Az irracionális, folyamatos szűrések ugyanis nem feltétlenül szolgálják a munkáltatók érdekeit, ez könnyen lehet kidobott pénz

– mondta a szakember.

Dr. Spányik András, a Doktor24 Egészségközpont orvosigazgatója

Kidolgozott protokollra van szükség

A munkavállalók adott időközönkénti szűrését nem feltétlenül javasolja a szakember, hiszen akkor csak azt az információt tudja meg a vezetőség, hogy az adott pillanatban mennyire terjedt el a koronavírus a szervezeten belül. A biztonságos munkavégzéshez ez kevés.

Dr. Spányik András hangsúlyozza, szükség van egy protokollra. Például, ha a tünetek jelentkezésekor, vagy épp ha az egyik dolgozót a házi orvosa koronavírus-fertőzöttnek minősíti, csoportos szűrés történik, és a pozitív eredményű dolgozókat, valamint a kontaktszemélyeket kiemelik, az segíthet abban, hogy a munkahelyen belül megálljon a fertőzés terjedése. A szakember hangsúlyozta, a tünetek megjelenésekor és azt egy nappal megelőzően nő meg a fertőzés kockázata, ezért fontos a maszkhasználat minél szélesebb körben való elterjesztése, mert igazoltan nagyon jelentős kockázatcsökkentő hatása van, ha zárt térben minden jelenlévő maszkot visel.

Látszik, hogy igazán berobbant a járvány Magyarországon. Sajnos Európa élvonalába kerültünk a napi megbetegedések számát tekintve. Nem szabad, hogy megtévesszen, hogy főleg a fiatalabb korosztályban terjed a betegség, mert idővel megjelennek majd az idősebb betegek is, ahogy ez a tendencia más országokban is megfigyelhető. Erre fel kell készülni

– mondta, hozzátéve, az aktuális eljárásrend értelmében a kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két negatív PCR-teszttel. Ugyanakkor a cégek dönthetnek úgy, hogy az eljárásrendnél szigorúbban lépnek fel és az irodába való visszatérést negatív PCR-teszthez kötik.

Tömeges szűrés a megoldás, de melyik teszt megbízható?

A COVID-19 vírus megjelenése óta folyamatosan bővül és fejlődik a tesztpiac, Dr. Spányik András azt mondta, jelenleg egyik sem ad 100 százalékig megbízható eredményt, de mind közül talán a PCR teszt a legmegbízhatóbb. Ugyanakkor, a mintavétel speciális mintavételi eszközt és szaktudást igényel, vagyis

kellően képzett és gyakorlott személyhez van szükség az elvégzéséhez, és a nem megfelelő mintavétel álnegatív eredményhez vezethet.

Ugyancsak fals eredményre vezethet, ha valaki nem tartja be az előírásokat és a teszt elvégzése előtt eszik, iszik, dohányzik, rágózik vagy fogat mos.

A szerológiai vértesztekkel kapcsolatban elmondta, ezek még nincsenek standardizálva, nem lehet megítélni, mennyire megbízható az eredmény. Ráadásul van egy úgynevezett ablakperiódus, amikor a vírus már PCR-teszttel kimutatható ugyan, de a szerológiai vizsgálat még nem igazolja, mert a szervezet még nem termel antitesteket.

A szerológiai vizsgálatok egyike sem alkalmas önmagában az akut fertőzés bizonyítására

– tette hozzá. Nagy reményeket fűz a nyálmintából kimutatható antitestes vizsgálatra, ezen dolgozik jelenleg a Semmelweis Egyetem Orálbiológiai Tanszéke több egyetemi klinikával együttműködésben.

Dr. Spányik András megjegyezte, a nyálminta begyűjtése és vizsgálata sokkal egyszerűbb és gyorsabb lenne a PCR-tesztnél, amelyhez sem érintkezés, sem szakszemélyzetet nem lenne szükséges, így sokkal optimálisabb lehet széles körű szűrővizsgálatok gyors elvégzésére, ugyanakkor, míg ez megjelenik a piacon, az időbe telik.

A HIV-vírust már 99,9 százalékos biztonsággal lehet kimutatni gyorstesztekkel, itt is el fog jönni ez az idő, és az sokat fog javítani a diagnosztikai folyamatokon

– jegyezte meg. Kitért arra is, a Doktor24 a saját tapasztalatai alapján is azt látja, hogy berobbant a járvány: folyamatosan jelentős mennyiségű tesztelés zajlik náluk, a szakember szavaival élve, bőven a kapacitást meghaladó mennyiségről van szó. Elmondta azt is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendje, miszerint a háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja, azaz köhög, láza, vagy nehézlégzése van, esetleg az ízérzés hiánya vagy zavara jelentkezik, egyelőre nem eredményezte azt, hogy a cégek azonnal leállítanák a teszteléseket.

Berobbantak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok

Miután tavasszal, a járvány kirobbanása után szüneteltek a járóbeteg-ellátások, a szűrővizsgálatok, valamint a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok is, ezek mostanra jelentősen felhalmozódtak.

A foglalkoztatás-egészségügyben 150-200 ezer embert lát el a cégünk, a legtöbb vállalatnál a nyári időszakban a szabadságolások miatt kivártak, és most ősszel jelentkeztek tömegesen. Olyannyira megnőtt a vizsgálatok száma, hogy plusz orvosokat kellett beállítanunk

– mondta Dr. Spányi András, hozzátéve, idén ősszel nőtt a krízisintervenciók iránti igény is a cégek részéről. A teljes anonimitás biztosítását is figyelembe véve kétlépcsős kríziskezelő folyamatot dolgoztak ki. Első lépésként van egy havi átalánydíjas Krízis-vonal szolgáltatás, valamint második lépésként online pszichológiai konzultációt is biztosítanak a munkavállalóknak.

A szakember elmondta, nagyon sokan aggódnak a megélhetésük miatt, hogy vajon megmarad-e az állásuk, sokak számára nagyon stresszes például a home office, és sokan vannak, akik az esetleges megbetegedés miatt szoronganak. Ezekkel a kérdésekkel a vállalatvezetés vagy a HR-es nem biztos, hogy megfelelően tud foglalkozni, márpedig érezhetően nő a munkavállalók feszültsége a bizonytalan helyzetben. Számukra nagy segítséget jelenthet egy tapasztalt szakember, akivel körültekintően átbeszélhetik a problémákat.

A cikk megjelenését a Doktor24 támogatta.

Címlapkép: Getty Images