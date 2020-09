Ez Magyarország koronavírus-hőtérképe, ami alapján a járványhelyzetünk hasonlít a szomorú jelenségre

A hazai járványmatematikai kutatócsoport látványos ábrával támasztja alá, hogy a sok esetben Florida-jelenségnek nevezett járványlefutás Magyarországon is megjelent a koronavírus mostani második hullámában.

Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora, a járványügyi matematikuscsapat vezetője osztotta meg velünk a csoport által készített hőtérképet, amely a hazai járvány első és második hulláma közötti alapvető különbségre világít rá nagyon látványosan. Sokak számára ismerős lehet a lenti hőtérkép, ugyanis a Portfolio a floridai járványügyi folyamatokat részletesen bemutató írásában már megjelentette azokat a hőtérképeket az amerikai államra vonatkozóan, amelyek azt mutatták, hogy a kezdetben fiatalok körében terjedő vírus fokozatosan hogyan terjed át az idősebb, veszélyeztetettebb korosztályra.

Az országos koronavíruskutatás Facebook-oldalára is felkerült képről leolvasható, hogy magyarországi COVID-19 járvány tavasszal elsősorban az idősebb korosztályt érintette, részben azért, mert az iskolák, egyetemek zárva voltak. A második hullám ellenben a sok kontaktussal rendelkezőfiatalabb generációk körében kezdett terjedni. "A Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport már augusztusban felhívta a figyelmet, hogy a fiatalok körében megfigyelt fokozódóterjedés egyik nagy kockázata, hogy idővel más korosztályokra is átterjed a vírus. Erre egy nevezetes példa Florida, de hasonló folyamatok zajlanak többek között Spanyolországban és Franciaországban is" - olvasható a szakértői csapat képhez kapcsolódó magyarázatában. A kutatók felteszik azt a kérdést, hogy

vajon Magyarországon is így történik-e? A válasz sajnos igen, mint a mellékelt hőtérkép látványosan bemutatja.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján készített ábrán az első és a második hullámközötti markáns különbség is jól látható.

