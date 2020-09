Orbán Viktor: felszálló ágban van a járvány

Egyre közelebb vagyunk a vakcinához, folyamatosan tárgyalunk az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal és az oroszokkal is. Most azt mondják, hogy legkésőbb a jövő év közepére lehet vakcina, de az amerikaiak már azzal számolnak, hogy az idei év végére is lehet. Az orosz vakcinát mág a WHO sem fogadta el, azzal óvatosak vagyunk, a kínaiak is biztatóan haladnak - mondja Orbán.