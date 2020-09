Zavaros kilátások a koronavírus-válságban: üzleti tervezés a járvány alatt és után

Az őszi időszak a legtöbb vállalat életében az üzleti tervezés kezdetét szokta jelenteni. Az általános gazdasági és különösen a konkrét vállalati kilátások számokra való lefordítása „békeidőben” is komoly kihívást jelent az üzleti terv készítőinek. A jelenlegi krízisben pedig a korábbinál sokkal összetettebb, makrogazdasági szempontból is megalapozott forgatókönyvekre van szükségünk a tervezés során.

A koronavírus válság előtt a hazai gazdasággal kapcsolatos kilátások viszonylag egyszerűen értelmezhetők és prognosztizálhatók voltak. A hazai gazdaság egészét a gépi és humán kapacitások maximális kihasználtság jellemezte. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy a legtöbb vállalat esetében a rendelkezésre aló géppark közel maximális kihasználtság mellett működött és a munkaerő-felvétel már a komolyabb szakképzettséget nem igénylő pozícióknál is korlátokba ütközött. Ebben a környezetben egyértelműen arra lehetett számítani, hogy a hazai gazdasági növekedés fokozatosan lassul és a mértéket majd leginkább a termelékenység javulása határozza meg. Mondhatni a külső körülmények adottak voltak. Tehát az üzleti tervezés során csak arra kellett koncentrálni, hogy a következő évre tervezett vállalati projektek, intézkedések milyen eredményeket hoznak majd ebben a környezetben.

Ezt a relatíve egyszerű világképet váltotta fel a koronavírus okozata bizonytalanság, amely hatására legalább két-három forgatókönyv szükséges az általános gazdasági kilátások előrejelzésére. Az előbbieket jól illusztrálja, hogy számításink alapján egy visszafogottabb válság esetén az idei 5,1 százalékos gazdasági visszaesés után jövőre már 5,4 százalékos növekedés következhet. Tehát 2021-re a gazdasági aktivitás újra a 2019-es szinteken lenne.

Ugyanakkor ezt a relatíve kedvező kilátást csak akkor tekinthetjük reálisnak, ha a karanténintézkedések hatására a keresletben nem történt érdemi változás, csak a korlátozások miatt részben kielégítetlen maradt. Ennél jóval borúsabb kilátásokra számíthatunk, ha a karantén intézkedések feloldása után azt tapasztaljuk, hogy az általános kereslet is visszaesett és még a gazdaság termelőképessége is tartós károkat szenvedett. Ekkor az idei évben már 8,5 százalékos visszaeséssel érdemes kalkulálni, amelyet jövőre csak egy 4 százalékos növekedés követne. Ebben a szcenárióban csak 2023 környékén számíthatunk a 2019-es évhez hasonló gazdasági aktivitásra.

Az inflációban is jelentősebb bizonytalanságot lehet tapasztalni. Egyfelől a gazdasági visszaesés és a nyomott olajárak kifejezetten alacsony inflációt vetítenek előre. Ugyanakkor a jegybankok extrém „pénznyomtatási” intézkedései miatt már jóval nagyobb inflációval érdemes számolni. Különösen annak fényében, hogy a 2008 utáni programokhoz képest a jelenlegi intézkedések hatására nagyobb eséllyel kerül a frissen teremtett pénz a reálgazdaságba és nem az eszközosztályokba „csapódik ki”. Másképpen fogalmazva nem csak a befektetési eszközök (ingatlanok, részvények stb.) ára emelkedik majd, hanem a fogyasztói árak is. Ráadásul azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az olajárak is szépen lassan visszatérhetnek magasabb szintekre. Ezek alapján az ide évben 3,5-3,9 százalék között lehet a fogyasztói árak növekedése. 2021-ben viszont a szokásosnál jóval nagyobb bizonytalanság övezi az infláció alakulását, előrejelzésünk alapján 2,4-4,3 százalék között mozoghat.

A fentiek pedig komoly fejtörést jelenthetnek majd a monetáris politikai döntéshozóknak. Különösen egy olyan forgatókönyv okozna gazdaságpolitikai dilemmát, ahol az elhúzódó vírushelyzet hatására a gazdaság termelőképessége, azaz a hosszútávú kínálat, érdemben sérülne. Azonban az extrémen laza gazdaságpolitika hatására a kereslet kevésbé esne vissza. Ekkor alacsony növekedés és magas infláció várható.

A hazai jegybank elsődleges célja az infláció kordában tartása, amely az előbbi helyzetben feltehetően kamatemeléseket eredményezne egy válságos gazdasági környezeteben. Tehát a jegybanki alapkamat és így a legfontosabb referencia hozam, a három havi BUBOR, alakulása is széles sávban mozoghat a következő években. Számításaink alapján 2025 végére 0,4 és 2,8 százalék közötti hozamszintek alakulhatnak ki, ami a változó kamatozású hitelekkel rendelkező cégeknek komoly fejtörést jelenthet a tervezés során. Ráadásul ez a forint árfolyamára is jelentős hatással lehet, hiszen kalkulációink alapján az EURHUF árfolyam 380-at is elérheti 2025-ig, amely szintén érdemben módosíthatja az üzleti terveket.

Noha jelenleg elég bizonytalan környezetben mozgunk, ahogy haladunk előre a negyedévekben várhatóan egyre inkább szűkül majd a lehetséges forgatókönyvek pályája. Addig viszont a szokásosnál is nagyobb jelentősége van, hogy olyan naprakész üzleti terveket készítsünk, amelyek makrogazdasági értelemben is megalapozottnak számítanak és minden jelen tudásunk szerint lehetséges forgatókönyvet figyelembe vesznek.

A cikk szerzője Maróti Ádám, az Indexio vezető közgazdásza.

