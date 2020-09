Eldőlt: hétfőtől szükségállapot lesz Csehországban

Csehországban hétfőn harmincnapos szükségállapot lép érvénybe - döntött szerda délután a kormány.

A szlovákok 45 napos vészhelyzeti bjelentése után most Csehországban is szükségállapotot jelentettek, már korábban is szó volt az intézkedésről, végleges döntést azonban most hozott a kormány. A miniszter a képviselőház délelőtti vitájában a szükségállapot bevezetését azzal indokolta, hogy csak így lehet gyorsan és hatékonyan olyan központi intézkedéseket bevezetni, amelyek megakadályozzák a járvány további terjedését.

"A szükségállapot bevezetése nélkül október végére annyira megnőhetne a betegek száma, hogy az veszélyeztetné az egészségügyi intézetek, elsősorban a kórházak kapacitását" - szögezte le Prymula.

A koronavírus-járvány miatt tavasszal március 12-től május 17-ig volt szükségállapot Csehországban. A szükségállapot bevezetése mellett hétfőn további óvintézkedések is életbe lépnek Csehországban. A leginkább veszélyeztetett régiókban két hétre bezárják a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra. A sportrendezvényeket ezentúl csak nézők nélkül lehet megtartani. A gazdasági életet az új óvintézkedések nem korlátozzák.

A cseh kórházakban jelenleg 976 beteget kezelnek, közülük 173-an intenzív osztályon vannak, 111 ember lélegeztetőgépre van kapcsolva.

A miniszter szerint a cél az, hogy a járvány terjedési mutatóját a jelenlegi 1,2-ről leszorítsák 0,8-0,9-re, ami kedvező tendencia lenne. Ez a mutató azt jelenti, hogy egy fertőzött személytől hányan fertőződnek meg. Ha a mutató egy alatt van, akkor a fertőzöttek száma csökkenni kezd. Az érvényes szabályok szerint a cseh kormány jogköre a harminc napos szükségállapot kihirdetése, de döntését a parlamenti alsóház vagy jóváhagyja, vagy hatályon kívül helyezi. A szükségállapot esetleges meghosszabbításáról már a képviselőháznak kell döntenie.

