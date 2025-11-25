Nincs megállás, közel kétéves csúcson a forint

Az euró árfolyama továbbra is a 382-es szint körül mozog, míg a dollárért 331,2 forintot kell fizetni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint enyhe erősödésben van a főbb devizákkal szemben, de nagy mozgások nincsenek ma a piacon.