Nincs megállás, közel kétéves csúcson a forint
Nincs megállás, közel kétéves csúcson a forint

Portfolio
A forint egészen 381,12-ig erősödött az euróval szemben, amire közel két éve nem volt példa. A hazai devizát továbbra is több tényező támogatja: egyelőre nem látszik a kamatcsökkentés esélye, így a 6,5%-os alapkamat hónapokig változatlan maradhat. Ezt Banai Péter Benő mai parlamenti meghallgatása is megerősítette. A nemzetközi befektetői hangulatot közben az ukrajnai háború lehetséges rendezésével kapcsolatos várakozások is javítják, ami a régiós devizáknak kedvez.
330 közelében a dollár

A forint a dollárral szemben 330,3-ig erősödött, amely 1,6 egység (0,5 százalék).

Mi történik megint a forinttal?

Több tényező is támogatja a forint további erősödését:

  • Továbbra sem látszik a közeljövőben a kamatcsökkentés lehetősége, így a 6,5%-os alapkamat maradhat még hónapokig. Erre utalt Banai Péter Benő mai parlamenti meghallgatása is, az MNB alelnökjelöltje megerősítette, hogy a fegyelmezett monetáris politikában hisz a jegybank, illetve szigorú kondíciókra van szükség.
  • A nemzetközi hangulatot elsősorban az ukrajnai háború esetleges lezárásával kapcsolatos várakozások fűtik, melyek a régiós devizákra is kedvező hatással vannak.

Kedden egyébként inkább a nemzetközi hírek dominálhatnak az árfolyammozgásban, a cseh korona és a lengyel zloty is a forinthoz hasonló, 0,2-0,3%-os erősödést mutatnak.

Itt az új csúcs

Az elmúlt percekben 381,12-nél is járt a forint az euróval szemben, ami

2024 januárja óta, vagyis közel két éve nem látott szint.

Banai Péter Benő: "A negatív reálkamatok kora lejárt"

Banai Péter Benőt hallgatta meg kedden az Országgyűlés illetékes Gazdasági Bizottsága, aki a múlt pénteken lemondott Virág Barnabás helyét veszi át az MNB új alelnökeként. Banai Péter a szervezet elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lesz, amennyiben jelölését a parlament később jóváhagyja. Banai Péter elmondta, hogy a tartós gazdasági növekedés alapja az árstabilitás, amely a jelenlegi helyzetben fegyelmezett, stabilitásorientált monetáris politikával valósítható meg.

Banai Péter Benő:
331-332 között a dollár

A dollárral szemben a forint 0,5 egységgel erősödött eddig, ez 331,4-es árfolyamot jelent. Nagy mozgások nincsenek ezen a piacon sem.

382 körül az euró

Az euró 381,6 és 382,7 között ingadozott ma, de alapvetően a 382-es szint körül mozog.

Nincsenek nagy mozgások a piacon, a forint enyhe pluszban

Az euró árfolyama továbbra is a 382-es szint körül mozog, míg a dollárért 331,2 forintot kell fizetni.

A forint enyhe erősödésben van a főbb devizákkal szemben, de nagy mozgások nincsenek ma a piacon.

382 körül az euró

Az euró a 382-es szint alatt mozog délelőtt, a tegnapi nap végéhez képest ez 0,5 egységnyi forinterősödés.

Tovább erősödik a forint

Az euró árfolyam 381,7 körül jár, amely már kora reggel egy 0,8 egységnyi (0,2 százalékos) erősödést jelent.

Az euró közel kétéves csúcsa körül jár.

Stagnált a német gazdaság

A német gazdaság stagnált 2025 harmadik negyedévében, miközben az export gyengélkedése fékezte a gazdasági aktivitást, a tőkeképzés viszont enyhén növekedett - írta a Destatis.

Stagnált a német gazdaság
Tovább megy a forint a 380-as szint felé?

Kedd reggel az euró árfolyama 382 forint fölött nyitott,

míg az amerikai dollár nagyjából 331,5 forint körül mozgott.

A mai nap fontos makrogazdasági üzeneteket is hozott:

a német gazdaság a 2025-ös harmadik negyedévben stagnált a második becslés szerint.

Nem mutatott bővülést az előző negyedévhez képest.

Az Európai Bizottság ma értékeli a Magyarországgal szemben folyamatban lévő túlzottdeficit-eljárás aktuális helyzetét. A befektetők figyelme továbbá a francia gazdasági bizalmi index friss számaira, valamint több, az Egyesült Államokból érkező makroadatra is irányul.

