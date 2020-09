Gyorsértékelés: ki nyerte meg a kocsmai színvonalú amerikai elnökválasztási vitát?

"Putyin kiskutyája, bohóc, hazug ember" - csak néhány azok közül a jelzők közül, amelyekkel Joe Biden illette Donald Trumpot a mai elnökválasztási vitán. A republikánus elnök is válogatott szidalmakat sózott ellenfele fejére, és legszívesebben az egész vitaidőben ő beszélt volna, ha rajta múlik. A moderátornak nehéz dolga volt, nem ritkán hangja felemlésével kellett csendre bírnia a feleket. Szakpolitikai vitát szinte egyáltalán nem halottunk, így hát szomorú, de az értékelés során azt kell figyelembe vennünk, hogy melyik jelölt tudott legalább valamennyire kiemelkedni minden idők legalacsonyabb színvonalú elnökválasztási vitájából. Nem árulunk zsákbamacskát: a vitának nincs egyértelmű nyertese, vesztese viszont rengeteg van: a nézők és az amerikai választók.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Egy dolgot biztosra mondhatok: ma éjszaka az amerikai nép veszített, mert ez a vita szörnyű volt

- mondta értékelésében Jake Tapper, a CNN műsorvezetője, és alighanem pontosan leírta a helyzetet. A kampány már eddig sem a magas színvonalú szakpolitikai vitákról, hanem a populista üzenetekről, személyeskedésről és egymás rendszeres sértegetéséről szólt, és ez nem volt máshogy ma hajnalban sem. Az első elnökjelölti vita folytatta a negatív kampány szellemiségét, és a korábbi kampányoktól teljesen eltérő volt mind hangulatát, mind szerkezetét illetően. A jelöltek egyáltalán nem tartották magukat a lefektetett szabályokhoz, csapongtak a vitában, egymás felvetéseire indulatosan, sértésekkel reagáltak.

Szakpolitikai kérdésekről szinte egyáltalán nem esett szó, amikor az egyik fél megpróbált erről beszélni, a másik elterelte a vitát a személyeskedés irányába.

A fentiek főleg Trumpot jellemezték, de Bidenből is gyakran törtek fel az indulatok, és ő is válogatott sértéseket vágott Trump fejéhez - olyan szavakat, amelyek a korábbi elnökjelölti vitákon elképzelhetetlenek voltak. A vita minden gyorskommentár szerint rendkívül alacsony színvonalú volt, de azt hozzá kell tenni, hogy a kampány korábbi szakaszát látva ez azért nem meglepő. A Portfolio élőben tudósított a vitáról, a részletes fejleményeket alábbi cikkünkben olvashatják:

A CNN gyorsfelmérése szerint a vitát megtekintők 60%-a Bident, 28%-a Trumpot látta győztesnek, de hozzá kell tenni, hogy a CNN felmérésben résztvevők 39%-a demokrata, és csak 25%-a volt republikánus. A CBS felmérése szerint Biden 48%-kal nyert, és Trumpra csak 41% mondta, hogy megnyerte a vitát. A CBS-nek a felmérésben részt vevők nagy része azt mondta, hogy általánosan csalódott a felekben, sokuk szerint a vita egyszerűen idegesítő volt.

Egyértelműen Trump dominált, de ez nem feltétlenül vált előnyére

A két politikus karakterjegyeit látva az elemzők azt várták, hogy Donald Trump amerikai elnök fogja dominálni a vitát a gyenge debattőri képességekkel rendelkező Biden felett. Ez egyértelműen így volt, Donald Trump sokkal erőteljesebb és aktívabb volt a vitában, de a várakozásokkal ellentétben ez nem feltétlenül vált az előnyére.

Trump ugyanis nem arra használta jó vitakészségét, hogy rátermettségéről meggyőzze a választókat, de mégcsak nem is arra, hogy Joe Biden alkalmasságát vonja kétségbe - megszólalásai nagy részét felesleges sértések jellemezték, miközben nem fogalmazott meg világos üzenetet.

Az elnök az első perctől kezdve arra épített, hogy közbeszólásaival (gyakran felemelt hangon) elbizonytalanítsa, kizökkentse az előválasztási vitákon gyengén teljesítő Bident, és ez a vita első harmadában szemmel láthatóan sikeres stratégia volt. Trump például már akkor tett megjegyzéseket, amikor Biden még el sem kezdte a beszédet, a moderátor kérdése után, amelyben felkérte a demokrata jelöltet álláspontja kifejtésére, például azonnal odaszólt Bidennek:

Sok szerencsét hozzá!

Trump emellett a vita első felében elsütötte azoknak a vádaknak egy részét, amelyeket a kampány során is gyakran hallhattunk tőle, például hogy a demokraták egyre inkább balra tolódnak, és Bidenre is megpróbálta rásütni a "szocialista" jelzőt - mindezt bekiabálások formájában. Trump mindemellett is kissé visszafogottabb volt a vitán, mint eddig a kampányban, az esemény kezdetén például barátilag Joenak nevezte ellenfelét, és megköszönte a részvételt, és egyszer sem hangzott el tőle a "Sleepy Joe" megnevezés, amellyel a demokrata jelöltet előszeretettel illeti (a baráti hangnem nagyjából egy perc után semmivé lett). Várható volt, hogy Trump a korábbi kampányeseményekhez képest visszafogottabb lesz, de meglepő módon mellőzte Biden szellemi képességének megkérdőjelezését, amely gyakori elem volt nála korábban. Erre csak akkor került sor, amikor Biden szintén személyeskedni kezdett - Trump ekkor indulatosan úgy válaszolt:

Te még a saját választókörzeted nevét is elfelejted. Ne beszélj nekem arról, hogy ki az okos, mert rólad ez egyáltalán nem mondható el.

Az elnök emellett többször támadta Bident fiának, Hunter Bidennek a kínai és ukrajnai üzleteivel kapcsolatban, miután Biden elkövette azt a hibát, hogy ő említette meg először a fiát a vitában. Trump meglepően keveset beszélt viszont Kínáról, pedig ezen a terepen egyértelműen dominálhatta volna a vitát.

Szakpolitikai állításai tekintetében nem nagyon lehet értékelni az elnököt, mert kevés szakpolitikai állítást fogalmazott meg. Gazdaságpolitikájával kapcsolatban az állítása kimerült annyiban, hogy minden korábbi elnöknél többet tett, és a válság előtt remek állapotban volt a gazdaság, a koronavírus-témában pedig Kínára tolta a felelősséget (Kína-pestisnek nevezve a járványt).

Összességében Trump hiába dominálta a vitát, nem nevezhető győztesnek. Törzsszavazói minden bizonnyal kedvelik harcias retorikáját, de a személyeskedő megjegyzései, a vitán tanúsított általános magatartása (amikor például a moderátornak sem engedte feltenni a kérdéséket, vagy dacosan, átgondolatlanul, ingerülten válaszolt egy-egy felvetett kérdésre) elbizonytalaníthatja a billegő szavazókat. Főleg azért gondoljuk ezt, mert Trump állításai csapongóak, önellentmondásosak voltak, utólag is nehéz meghatározni az egy-egy területen alkotott álláspontját - 2016-ban nem ez volt rá jellemző.

Trump célzott odaszólásainak nem volt tartalma, dominanciája meddőnek tűnt, a magas labdákat nem ütötte le, állításai elvesztek az éterben.

Mindemellett így is voltak egyértelműen sikeres pillanatai is a vitán, ehhez azonban kellettek Joe Biden hibái is. A demokrata ellenfele például elmulasztotta a ziccert, hogy Trump adóügyeit a vita napirendén tartsa, gyakorlatilag egy kellemetlen kérdést sem intézett ezzel kapcsolatban Trumphoz. Trump célzott elbizonytalanító kísérletei emellett többször is betaláltak: egyik alkalommal például, amikor arra kérte Bident, hogy nevezzen meg egy olyan rendvédelmi szervet, amelyik őt támogatja, Biden szemlesütve hallgatott. Hatásosnak tűnt az a többször elsütött érv is, amellyel Biden számonkéréseire válaszolt: állítása szerint Biden több mint 40 éve van az országos politikában, így nincs joga Trumpon 4 évet számonkérni. Erre a többször elhangzott állításra Biden nem tudott hatásosan reagálni.

Biden így is meglepően jól teljesített

Obama volt alelnöke az előválasztási vitákon gyenge teljesítményt mutatott, ráadásul nagyon gyakoriak nála a kellemetlen elszólások, és nem ritkán zavarodik bele saját állításába. Így benne volt a pakliban, hogy a mai vitán nem tud majd hatásosan fellépni Trump ellen. Ehhez képest Biden pozitív meglepetést okozott, a kampánycsapata láthatóan jól felkészítette őt a vitára. Ez nem jelenti azt, hogy a demokrata jelölt domináns volt, de nem láthattuk tőle a korábbi hibáit, pár hónappal ezelőtti önmagához képest határozott volt, és Trump legtöbb sértésére is volt válasza. Ha pontosítunk, úgy fogalmazhatunk, hogy meglepő, de Biden nem teljesített annyira rosszul, mert jónak azért jóindulattal sem lehet nevezni az egykori alelnök szereplését.

Bidennek minden bizonnyal azt javasolta a kampánystábja, hogy Trumppal szemben vegyen fel mérsékelt pozíciót, és az elnök stílusával ellentétben próbáljon meg a szakpolitikai üzenetekre fókuszálni. Biden tudatosan próbálta Trump alkalmatlanságát hangsúlyozni, erre szolgált az a stratégia, hogy az elnök fő állításainál és sértéseinél hangosan felnevetett, vagy mosolyogva csóválta a fejét.

Ennek a stratégiának a része lehetett, hogy Biden az elnök legtöbb felkapott kijelentését előhozta, amelyet Trumpon korábban számonkértek, ezzel próbálva alkalmatlannak láttatni ellenfelét

Megemlítette például, hogy Trump korábban azt mondta, hogy a koronavírus ellen intravénásan kell fertőtlenítőt alkalmazni, vagy azt, amikor az elnök szerint a hurrikánokra atombombát kell dobni. Trump erre fel volt készülve, a fenti kijelentéseket vagy tagadta, vagy szarkazmusnak minősítette.

Trumppal ellentétben felkészült volt szakpolitikai állításaiból, és ezek egy részét el is tudta mondani. Megemlítette például az amerikai termékek vásárlását ösztönző javaslatát, klímavédelmi terveit, adóügyi javaslatait - ilyen terveket Trumptól nem hallhattunk. Gyakran alkalmazta azt a módszert Biden, hogy a kamerába nézve a választókhoz szólt, míg Trump szinte végig csak ellenfelével foglalkozott.

Biden sem nevezhető viszont győztesnek, mert számos hibát elkövetett - ő sem élt például a magas labdákkal, nem tudott egyértelműen dominálni a számára kedvező témákban sem (például koronavírus), és nem egyszer ő maga is elveszítette a fejét. Ezek közül az egyik alkalommal, amikor fiáról esett szó, felemelte a hangját és ujjal mutogatott Trumpra - ez a fajta attitűd korábban nem volt rá jellemző. Ez a határozottság még nem is tekinthető hibának, több olyan megnyilvánulása is volt viszont, amelyek jelentősen rontották a vita színvonalát:

egyszer például Trumpot explicite hazug embernek nevezte,

máskor pedig a "bohóc" jelzővel titulálta.

de a "Putyin pincsikutyája" jelző is elhangzott,

egyszer pedig azt szegezte neki, hogy Trump az Egyesült Államok eddigi legrosszabb elnöke.

Összességében Biden felülmúlta a várakozásokat, és bár háttérbe szorult Trumppal szemben, a kettejük közti különbség nem volt annyira jelentős, mint ahogy azt várni lehetett, és az idő múlásával egyre jobban kiegyenlítődtek az erőviszonyok, Bident egyre kevésbé bizonytalanította el Trump rendszeres közbeszólása. Szakpolitikai értelemben azt gondoljuk, hogy Biden megnyerte a vitát, de aligha lehet egy olyan vitát szakpolitikai szempontból megítélni, ahol a vitaidő 80%-át a sértegetések, közbekiabálások, alaptalan állítások és ezek indulatos cáfolata tette ki.

Címlapkép: Getty Images