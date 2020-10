Megérkezett a törvényjavaslat az orvosok béremeléséről - Így jönnek a milliós orvosi fizetések

A kormányfő korábbi jelzésével összhangban hétfőn a parlament oldalán megjelent az orvosok béremeléséről szóló kormányzati előterjesztés. A törvényjavaslat szerint három lépcsőben valósul meg az orvosok béremelése. A bértábla a Magyar Orvosi Kamara által összeállított bértáblára épül.

Megérkezett a törvényjavaslat

A kormány elkötelezett a magyar egészségügyi dolgozók és orvosok munkájának megbecsülése mellett, ezt az elvet követtük már a koronavírus-járvány előtt is, most a járvány idején pedig még inkább szeretnénk kifejezni megbecsülésünket az orvosok munkája iránt. A magyar orvosok helytállásának is köszönhető, hogy Magyarország eddig sikeresen küzdött meg a koronavírus-járvánnyal. A magyar kórházakban már több ezer fertőzöttet, köztük korábban súlyos állapotban lévő betegeket is sikerült meggyógyítani - olvasható a hatalmas orvosi béremelésről szóló törvényjavaslat általános indoklásában. Arra is emlékeztet a dokumentum, hogy az egészségügyi szakdolgozók átfogó béremelési programja jelenleg is zajlik, legközelebb 2020 novemberében lesz béremelés, 2022-re egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni annak, mint a béremelési program előtt.

Arról is szól a javaslat, hogy

a magyar orvosok munkája iránti megbecsülés újabb jelentős kifejezéseként a kormány elfogadta

a Magyar Orvosi Kamara javaslatait és az áttörő orvosi béremelést megalapozó törvényjavaslatot az Országgyűlésnek ezúton benyújtja.

Fontos megemlíteni, hogy a foglalkoztatást, a fizetést, a minősítést, az illetményen kívüli juttatásokat érintő részletszabályokat a törvény elfogadása után a kormány rendeletben fogja rögzíteni.

Itt vannak a bértáblák

"Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetmény,- illetve bértáblájának" nevezi a törvényjavaslat a jogszabály mellékletében felsorolt táblázatokat.

Ebből kiderül, hogy az óriási - a Magyar Orvosi Kamarával kötött megállapodás szerinti - béremelés három lépcsőben valósul meg, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban kaphatnak emelést az egészségügyben dolgozók. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy

a béremelés valóban orrnehéz lesz, ugyanis az első évben (2021-ben) várható a nagyobb méretű növelés, 2022-ben további 28,5%-kal, 2023-ban pedig újabb 11,1%-kal emelkedik a bér.

2021. január 1. – 2021. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 481 486 2 3-5 év 613 134 3 6-10 év 861 848 4 11-15 év 979 473 5 16-20 év 1 044 175 6 21-25 év 1 158 975 7 26-30 év 1 256 300 8 31-35 év 1 307 997 9 36-40 év 1 417 967 10 41- év 1 666 040 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

2022. január 1. – 2022. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 619 053 2 3-5 év 788 315 3 6-10 év 1 108 091 4 11-15 év 1 259 322 5 16-20 év 1 342 511 6 21-25 év 1 490 087 7 26-30 év 1 615 243 8 31-35 év 1 681 710 9 36-40 év 1 823 100 10 41- év 2 142 051 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

2023. január 1. – 2023. december 31. Gyakorlati idő Összeg (bruttó havi összeg) 1 0-2 év 687 837 2 3-5 év 875 906 3 6-10 év 1 231 212 4 11-15 év 1 399 247 5 16-20 év 1 491 679 6 21-25 év 1 655 653 7 26-30 év 1 794 715 8 31-35 év 1 868 567 9 36-40 év 2 025 667 10 41- év 2 380 057 Forrás: törvényjavaslat, Portfolio

Az egészségügyi szolgálati jogviszony

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról című törvényjavaslat kimondja, hogy hatálya "az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki".

Ennek értelmében "csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni". Az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

Emellett kiterjed a törvény hatálya a felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál, illetve működtetett klinikai központnál és egyetemi kórháznál dolgozókra is, valamint a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottakra is.

Lényeges pontja a jogszabálynak, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre.

Vannak azonban annak feltételei, hogy kivel létesíthető egészségügyi szolgálati jogviszony. "Olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt" - olvasható a javaslatban. A törvényjavaslat részletesen meghatározza azokat a bűncselekményeket, amelyeknek elkövetése, és azokat a büntetéseket, amelyeknek kiszabása az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését kizárja.

Címlapkép forrása: Getty Images