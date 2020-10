Végleg eltűnik a hálapénz a magyar egészségügyből?

A hétfőn benyújtott törvényjavaslat az orvosi bérek emeléséről korszakos lépés, az összeférhetetlenségi szabályok pedig erősítik az állami- és magánegészségügyi rendszer szétválasztását - vélekedett a Portfolio-nak nyilatkozva Kovácsy Zsombor. Az egészségügyi jogász szerint a hálapénz büntethetőségének bevezetése mindenképp visszatartó erőt jelent, de a szakember még egy fontos szemponttal kiegészítette a paraszolvencia elleni küzdelmet.

A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók ott lesznek a Portfolio november 10-i konferenciáján. Most érdemes jelentkezni:

Korszakos lépés, ha a béremelés ebben a formában megvalósul. Azt mondhatjuk a többlépcsős emelés végére, hogy rendezettnek tekinthető a kor és az ország teljesítőképessége szempontjából az orvosok bérezése – vélekedett a Portfolio-nak nyilatkozva Kovácsy Zsombor, aki emlékeztetett arra, hogy orvosgenerációk élték le az életüket megalázó fizetési körülmények között. Ehhez képest ez a most ismertetett béremelési sorozat olyan távlatot jelent a pályán lévők, valamint az orvosi pályára készülők számára, amely miatt érdemes lesz ezt a hivatást folytatni, illetve választani.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a törvényjavaslat komoly elköteleződést vár el az orvosoktól. Szigorú összeférhetetlenségi szabályokat, minősítési rendszert találhatunk a jogszabályban, vagyis összességében szigorodik az orvosi karra vonatkozó szabályrendszer – mutatott rá a szakember.

A mostani törvényjavaslat az állami és önkormányzati fenntartású intézmények dolgozóira vonatkozik, azonban vannak olyan orvosok, akik vállalkozói jogviszonyban látják el a társadalombiztosítási szolgáltatásukat, például a háziorvosok. Az ellátórendszerben ők az egyik legfontosabb réteg, meg kellene erősíteni az alapellátást annak érdekében, hogy az egész állami egészségügyet hatékonyan lehessen működtetni. Ezért szükséges az ő helyzetük rendezése is – vélekedett Kovácsy Zsombor, aki ennek megfelelően bízik abban, hogy a háziorvosok sem maradnak ki ebből a jövedelem rendezésből. Ez lehet a finanszírozásuk emelésén keresztül, de megvalósulhat akár azzal is, hogy a háziorvosok is bekerülnek ebbe az új jogviszonyba, utóbbi viszont az egész háziorvosi rendszer – kérdéses hatékonyságú – centralizációját jelentené.

Az összeférhetetlenségi szempontok közül a legérzékenyebb nyilvánvalóan az lesz, amely kimondja, hogy az orvos nem vállalhat másodállást, csak ha arra a kormány által kijelölt szerv engedélyt ad.

Ennek következtében egyértelműen erősödni fog az állami és a magánrendszer szétválasztása.

Maga a béremelés is elősegíti ezt: ha valaki megfelelő javadalmazást kap, akkor nem fog rászorulni arra, hogy más forrásból is kapjon jövedelmet. Szerinte az lenne az ideális megoldás, ha világos és objektív kritériumok mentén lehetne másodállást vállalni és ezt nem a kormány által kijelölt szerv a saját belátása szerint döntené el.

Objektív feltételeket kellene jogszabályban rögzíteni – húzta alá ezzel kapcsolatban Kovácsy Zsombor, aki emlékeztetett arra, hogy a törvény végrehajtását rendező kormányrendeletek még nem ismertek, és elképzelhető, hogy azok érdemben változtatnak azon, ami ma látszik az elképzelésekből.

A magasabb bérezés, valamint a másodállás engedélyhez történő kötése következtében sok orvos döntéshelyzetben találja magát: vagy az állami, vagy pedig a magánszektor, nem lesz úgy, mint eddig, hogy a kettőt egyszerre művelheti. Ennek következtében sokan dönthetnek úgy, hogy csak az állami ellátásban dolgoznak. Megváltozik ugyanis az eddigi alaphelyzet, hogy az állami ellátórendszerben fejlődni lehet, de pénzt keresni (legalábbis legálisan) nem – mutatott rá.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 05. Ritkán ér akkora sokk egy piacot, mint amit most látunk Magyarországon

A hálapénz büntethetőségének bevezetése – a magasabb bérekkel párosulva immár morálisan megkérdőjelezhetetlen alappal – mindenképp visszatartó erőt jelent

– fejtette ki az egészségügyi jogász, aki ezt egy harmadik szükséges változtatással egészítené ki. Az ellátási folyamatokat kellene olyan irányba módosítani, hogy a táptalaja is megszűnjön a hálapénznek – emelte ki.

Kovácsy Zsombor

Az egészségügyi rendszer hozzáférhetőségében, minőségében nagy különbségek vannak az országon, sőt az egyes intézményeken belül, ez pedig magában hordozza a vesztegetés lehetőségét. A rendszer maga ugyanis nem dönti el, hogy ki mire jogosult – hangsúlyozta. Ráadásul lehet az orvosoknak egy olyan szűk rétege, akik nem érdekeltek, hogy a hálapénzes rendszer változzon, mert eddig a hálapénzből sokkal jobban éltek, mint amennyit a megemelt orvosi fizetésük jelenteni fog. Ők lehetnek a vesztesei a mostani változásoknak. Másrészt lehetnek olyanok, akik az általános emberi gyarlóság következtében korrumpálhatók. Mindezekre tekintettel úgy kellene módosítani a rendszert, hogy az a korrupciót okafogyottá tegye – magyarázta a szakember.

Ennek kapcsán felvetette annak a lehetőségét, hogy az emelt szintű ellátásokért az állami rendszerben is fizethessenek a betegek, és ez ne csak a VIP-szobákra vonatkozzon, mint jelenleg, hanem akár a sztenderd feletti szakmai tartalomra is. Egy ilyen esetben fel sem merülhetne az, hogy zsebbe juttatott pénzekkel bármilyen előnyhöz lehetne jutni – zárta gondolatait.

Portfolio Private Health Forum 2020 November 10-én jön a Portfolio egészségügyi konferenciája. Részletek itt:

Kovácsy Zsombor



Két év orvosgyakornoki munkát követően 1998-tól 2007-ig az Egészségügyi (Népjóléti, ESzCs) és az Igazságügyi (és Rendészeti) Minisztériumban dolgozott különböző beosztásokban, 2006-2007-ben az Egészségügyi Minisztérium jogi és nemzetközi ügyekért felelős szakállamtitkára. 2007-től - az intézmény alapításától - az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöke, mely tisztségéről lemondott (2009), ettől kezdve vezeti az ügyvédi irodát. Több fontos hazai és nemzetközi tisztséget töltött és tölt be, így tagja volt az Országos Statisztikai Tanácsnak, elnöke az Irányított Betegellátás Modellkísérlete ellenőrző testületének, a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak, valamint tagja az Európai Bizottság minőségi jogalkotásért felelős magas szintű szakértői csoporjának, továbbá az OECD ugyanezen tárgykörrel foglalkozó munkacsoporjának. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára, a Közép- és Kelet-európai Egészségpolitikai Hálózat (www.ceehpn.eu) alapító tagja.