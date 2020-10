A fél világ próbálta megállítani Kim Dzsongunt, mégis atomhatalom lett Észak-Korea - mi a következő lépés?

Hiába próbálta meg az Egyesült Államok hermetikusan leválasztani Észak-Koreát a világgazdaság vérkeringéséről, a renegát ország mára valószínűleg több tucat olyan nukleáris robbanófejet fejlesztett, melyet ballisztikus rakéták segítségével akár tőlük több ezer kilométerre lévő célpontokra is ki tudnak lőni. Az atomfegyverek jelentős diplomáciai súlyt adnak Észak-Koreának, de attól nem kell félnünk, hogy offenzív háborúba kezdenek velük. Könnyen lehet viszont, hogy a rezsim az amerikai elnökválasztás után az országot megbénító szankciókkal veszi majd fel a diplomáciai harcot úgy, hogy akár 100 atombomba fenyegetésével tudnak leülni a tárgyalóasztalhoz.





Készen vannak Észak-Korea atomfegyverei

Észak-Korea évek óta dolgozik atomfegyverek fejlesztésén, először 2006-ban kísérleteztek nukleáris robbantással, majd 2016-ban állítólag egy hidrogénbombát is sikeresen teszteltek. Valahogy 2016 végén, 2017 elején megépítették az első ballisztikus rakétával célba juttatható nukleáris robbanófejeiket is. Bár a Donald Trump elnökkel való találkozó után Észak-Korea úgy tett, mintha felhagyna az atomfegyver-fejlesztéssel, idén szeptemberre már annyi atombombát építettek, hogy hivatalosan is bejelentették a világnak, hogy a program sikerrel járt.

A napokban az ENSZ közgyűlésének mondta el Kim Szong észak-koreai követ, hogy hazája már rendelkezik a „megfelelő elrettentő eszközökkel” egy amerikai agresszióval szemben, úgyhogy végre ismét a gazdasági növekedésre tudnak koncentrálni sokévnyi nélkülözés és megszorítás után.

„A valódi békét csak úgy lehet megóvni, ha megvan hozzá az abszolút erő, mellyel el lehet kerülni a háborút.