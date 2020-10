Korábban ismeretlen szuperfegyvereket leplezett le Észak-Korea - tényleg olyan félelmetesek?

Nagyszabású katonai parádét rendezett Észak-Korea az országot vezető munkáspárt 75. alapítási évfordulójának alkalmából. A parádét szokatlan módon hajnalban tartották meg és senkin nem volt maszk, Kim Dzsongun ezt azzal indokolta, hogy az országban egyetlen egy koronavírusos beteg sincsen. Bár a showt kétség kívül egy újfajta, 11 tengelyes hordozójárművön szállított interkontinentális ballisztikus rakéta vitte el, a dzsucseista ország jó pár olyan harcjárművet felvonultatott, melynek létezéséről korábban nem lehetett tudni. Látszólag több kifejezetten modern orosz és amerikai harcjárművet is lemásoltak, de meglepő lenne, ha ezek az eszközök olyan technológiai színvonallal rendelkeznének, mint eredeti változataik és kétséges az is, hogy az elszigetelt ország képes lesz-e tömeggyártani őket.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Lemásolták a legmodernebb orosz tankot

Az Armatákról másolt harckocsikat egy japán Komatsu LAV-ról másolt terepjáró vezette. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

Az egyik legnagyobb meglepetés a parádén egy újfajta általános harckocsi megjelenése volt, amely külcsínben erősen hajazott Oroszország legmodernebb harckocsijára, a 2015-ben bemutatott T-14 Armatára. Az Armata több szempontból is látszólag innovációt hozott a harckocsizó hadviselésre nézve, hiszen lövegtornyát például a testből lehetett üzemeltetni, működését pedig egy taktikai számítógépes rendszer hangolta össze, a TIUS, a testen rögzített kameráknak köszönhetően a legénység teljes képet kapott a harckocsit körülvevő környezetről és Afganit aktív védelmi rendszerrel is felszerelték. Amekkora újdonságként harangozták be az Armatát, annyi probléma merült fel a gyártásával kapcsolatosan, mind költségvetési, mind pedig technikai oldalról, a tömeggyártása a mai napig nem kezdődött meg.

Bár vannak szakértők, akik úgy gondolják, hogy több megoldást is átemeltek az észak-koreaiak az Armatából, meglepő lenne, ha technológiai színvonala elérné az orosz harckocsiét. Az látszik az észak-koreai tankon, hogy felszerelték páncéltörő rakétarendszerrel sőt, még akár az is előfordulhat, hogy valamilyen aktív védelmi rendszerrel és reaktív páncélzattal is rendelkezik. A parádéról készült felvételek alapján viszont nagyon úgy tűnik, hogy a testből irányított tornyot vagy a kamerarendszert nem sikerült megoldani, valószínűleg az eredeti, orosz változatban papíron működő számos digitális megoldás hiányzik az észak-koreai változatból.

Vannak, akik szerint kizárható az sem, hogy egyszerűen fogtak egy régi harckocsialvázat és ráhegesztettek néhány páncéllemezt, hogy aztán ország-világ elámuljon a valójában nem létező áttörésen. A videókat figyelő szakértők egy része igencsak szkeptikusan tekint az észak-koreai fejlesztésű „Armatára."

Páncélozott rakétahordozók

Észak-Korea folyamatosan cseréi le rakétahordozó járműveit páncélozott, terepjáró képességgel rendelkező hordozókra. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

Észak-Korea rakéta-sorozatvetői és légvédelmi rakétarendszerei minden évben látványos elemét nyújtják a parádénak, hiszen úgy néz ki, hogy az ország lemásolta az orosz BM-30-as Szmercs rakéta-soroztvetőket és az Sz-300-as légvédelmi rendszereket is. A mostani parádén a rakétarendszerek újnak tűnő, erősen páncélozott hordozójárműveken jelentek meg, melyeket viszont amerikai modellekről koppintottak. A 600 milliméteres rakétarendszereket például az amerikai M270-es rakéta-sorozatvetőről másolt jármű szállította, míg a rakéta-sorozatvetőket a HEMTT és FMTV-családba tartozó teherautókról utánozták le. Szintén újdonságként megjelent a parádén egy olyan légvédelmi rakétarendszer is, melyet látszólag az orosz Torról koppintottak.

Rakétatechnológiában talán kompetensebb Észak-Korea, mint a páncélozott harcjárművek tekintetében, így elképzelhető, hogy ezek a tüzérségi és légvédelmi rendszerek komolyabb fenyegetést jelentenek, mint az Armata-másolat. Viszont nagyon valószínű, hogy ezeknek a rakétáknak a vezérlőrendszerei nincsenek azon a fejlettségi szinten, mint amerikai vagy éppen orosz versenytársaiké.

Lekoppintották a Strykert is

Az észak-koreai "Strykerek" látszólag egy 122 milliméteres, D-30-as löveggel felszerelt tornyot kaptak. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

A Stryker lövésszállító harcjármű egy ikonikus amerikai páncélos, 8x8-as meghajtású, moduláris kialakítású eszköz, amely képes akár egy 105 milliméteres M68A2-es löveget is befogadni vagy irányított páncéltörő rakétákkal felvenni a harcot ellenséges páncélosokkal.

Úgy tűnik, az észak-koreai mérnököknek is megtetszett a dizájn, a Strykerre kísértetiesen hasonlító harcjárművek vezették fel az Armata-klónokat a parádén. Az eszközök tankelhárító rakétákkal és lövegtoronnyal felszerelt konfigurációban is megjelentek, valószínűleg csapatszállító feladatokat is képesek ellátni.

Jó eséllyel a Stryker-klónokat a BTR-80-ason alapuló M-2012-es harcjárművek cseréjének szánja a dzsucseista ország, melyekből szintén építettek pár sajátos kinézetű modellt, például egy olyat, amely egyedülálló módon a világon két 14,5 milliméteres géppuskával van felszerelve.

Észak-koreai K9-es?

Nem ez az első szereplése az M-2018-as önjáró tarackoknak, Észak-Korea előszeretettel mutogatja őket a világnak. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

A dél-koreai K9 Thundert sokan a világ egyik legmodernebb önjáró tarackjának tartják, az ázsiai ország előszeretettel exportálja is a típust más országoknak, például Lengyelországnak. Ennek tekintetében nem meglepő talán, hogy Észak-Korea ezt a fegyverrendszert is lemásolta.

Az M-2018 névre hallgató fegyverrendszer kétség kívül látványos, de létezése nem újdonság, már az elmúlt években is lehetett látni parádékon. Egyes elméletek szerint előfordulhat, hogy egy közös iráni-koreai fejlesztésről van szó. A Jane’s szerint annyi biztos, hogy egy 152 milliméteres löveggel van felszerelve, ütőképességét tekintve nagyjából az orosz 2Sz19 Msztának felel meg, ami nagyjából a ’90-es évek elejének technológiai színvonala. Mások szerint a fegyverrendszer 155 milliméteres, ami abból a szempontból érdekes lenne, hogy nyugati fegyveres szervezetek használják ezt az űrméretet, többek közt épp a K9-es is.

Akár a többi harcjárműről, az M-2018-asról is valószínűleg elmondható, hogy közel sem olyan szinten digitalizált, mint mondjuk egy NATO-s önjáró löveg. A modern tüzérségi eszközöket pont az teszi ütőképessé, hogy számítógépes tűzvezérlő rendszerek segítségével képesek nagy tűzgyorsaság mellett, precíz lövéseket leadni egy célpontra, ez a funkcionalitás az észak-koreai eszközből valószínűleg szintén hiányzik.

Az a bizonyos rakéta

Az új interkontinentális rakéta valószínűleg a legnagyobb szárazföldi járműről indítható ballisztikus rakéta a világon. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

A bemutató leglátványosabb eleme kétség kívül az új interkontinentális ballisztikus rakéta volt, amely egy 11 tengelyes hordozójármű hátulján gurult végig a közönség előtt. Az eseményt figyelő elemzők „szörnyként” jellemezték az új fegyverrendszert, szakértők szerint a kontinentális Egyesült Államokat könnyedén el tudja találni – már ha működik.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 10. 10. Egy soha nem látott szörnyű fegyvert is bemutatott egy nagyon furcsa katonai parádén Észak-Korea

Szinte biztosan fel lehet szerelni a rakétát nukleáris robbanófejjel is, az atomprogramjával éppen az elmúlt hónapokban készült el hivatalosan is Észak-Korea.

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a bemutatott fegyverek közül kétség kívül ez a rakétarendszer jelenti a legnagyobb fenyegetést.

Új eszközöket kapott a gyalogság is

Észak-Korea több új egyenruhacsaládot is bemutatott a hétvégi parádén, vegyesen láthattunk nyugati és kínai mintákra hajazó rejtőszíneket is. Forrás: Pyongyang Broadcasting Service

Végül, de nem utolsó sorban érdemes egy pillantást vetni a gyalogságra is, hiszen több felvonuló lövészalakulat felszerelésében új elemeket lehetett felfedezni.

Észak-Korea különleges egységei új rejtőmintát és testpáncélt kaptak: a minta a világ legtöbb fegyveres erejénél valamilyen úton-módon szolgálatban lévő multicamre hajaz, míg a testpáncél az amerikai Interceptor másolatának tűnik. Egyes alakulatokon a kínai 07-es típusú egyenruhára és az amerikai tengerészgyalogosok által használt sivatagi MARPAT-mintára hasonlító rejtőmintákat is megfigyelhettünk. A fegyveres erők által használt, az AK-74-esről másolt 88-as típusú gépkarabély egyelőre maradt, viszont kaptak a katonák rá érdekes kiegészítőket és sokan a világon viszonylag egyedinek számító helikális tárakkal jelentek meg.

Érdekesség, hogy a parádé során számos olyan taktikai kiegészítőt láthattunk, melynek használata korábban csak elvétve volt látható az egyébként ’70-es, ’80-as évek technológiai szintjén rekedt Észak-Koreában: ilyenek a headsetek, a csuklóra rögzített taktikai térképek, az éjjellátó készülékek és a moduláris málhamellények. Nem valószínű, hogy ezek az eszközök a teljes hadsereg rendelkezésére állnak, de megjelenésük kétség kívül előrelépést jelent a KNDK haderejének eddigi színvonalához képest.

Az NK News egyébként az egész parádét élőben közvetítette, kommentárral együtt, Észak-Korea hivatalos Youtube-csatornáján pedig koreai nyelven, koreai felirattal megtekinthető az esemény.