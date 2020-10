Minden hiába? Elvérzik-e a világ a koronavírus járvány elleni második nagy küzdelemben?

A koronavírus második hullámának friss számai egyre aggasztóbb képet festenek: a szelektív védekezést választó országok közül sokban elszabadult a járvány és/vagy olyan erős, a tavaszi lezárásokhoz közelítő intézkedéseket vezetnek be, amelyek gazdasági kárai már jelentősek lesznek. Éppen ezért nem érdektelen megvizsgálni, hogy lehetne-e máshogy. Van ugyanis néhány ország, ahol gyorsan és hatékonyan visszaszorították a járványt (még mielőtt kiterjedté vált volna) az első hullámban, és a társadalmi kapcsolatok gyorsan a vírus előtti szint közelébe álltak vissza. Erre azonban nagyon kevés példát látunk világszerte, és az is kérdés, hogy ezekben az országokban a járványügyi védekezés mellett milyen hatást fejtenek ki a "soft" tényezők (pl. társadalmi berendezkedés és kultúra, földrajzi elhelyezkedés, népsűrűség).

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A koronavírus-járvány elleni védekezésnek, illetve a vírushoz való hozzáállásnak két ismert módja terjedt el a közbeszédben. Az egyik az, hogy enyhe korlátozó intézkedésekkel megpróbálják átvészelni az országok a járványt, kísérletet téve arra, hogy ettől talán ellaposodik a járványgörbe (pl. maszkot viselnek az emberek, kezet mosnak rendszeresen, esetleg bezárjuk az éttermeket/pubokat). Ennek eredménye azonban szinte biztosan az, hogy nem sikerül ellenőrzés alatt tartani a járványt, amely rekordhalálozásokat okoz az adott országban. Ráadásul hosszú hónapokig jelen lesz a vírus, ami többé-kevésbé óvatossá teszi az embereket, a cégeket, így lassítja a gazdaságot. Akik ezt az utat választják, azok leginkább abban bízhatnak, hogy az enyhe szigor mellett az évszakváltások kihúzzák őket a bajból.

A védekezés másik ismert módja az, amit az európai országok többsége választott az első hullám idején – okulva az olasz példából –, amely a társadalmi kapcsolatok drasztikus csökkentésével, országok teljes lezárásával, kijárási korlátozásokkal járt együtt. Tudjuk, hogy ez azonnali, drasztikus hatással van a gazdaságra, de elkerülhető a többlethalálozás és a kórházak túlterhelődése.

Közkeletű vélekedés, hogy a járvány szabadjára engedése (első út) nem okoz súlyos gazdasági hanyatlást, míg a járvány elfojtása (második út) hatalmas recessziót okoz. A valóságban azonban ez nem így van, hiszen előbb-utóbb mindkét esetben mély recesszió lehet a történet vége, az egyetlen kérdés az, hogy pontosan mikor következik be a visszaesés. Míg a járvány elszabadulása előtti súlyos korlátozások azonnal mély recessziót okoznak, addig a járvány elengedése a megbetegedésszám drasztikus növekedésén keresztül vetheti vissza társadalmi kapcsolatokat, ronthatja az üzleti és fogyasztói bizalmat, fokozva az óvatossági megfontolásokat, így végső soron visszavetve a gazdaságot. Ráadásul folyamatosan azt a kockázatot hordozza magában, hogy szigorítani kell a bevezetett intézkedéseken, így végül sem a halálozások száma, sem a gazdaság helyzete nem alakul jól.

Az első útnak (szelektív védekezés) azonban úgy tűnik, hogy létezik egy nagyon szofisztikált, bonyolult módja, amely nem hagyja, hogy szemmel látható méretű legyen a járvány, miközben a gazdaságot sem teszi tönkre hosszú időre, és a halálozások száma sem ugrik meg jelentős mértékben. Kevés bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy ez az út valóban létezik-e, mert könnyen lehet, hogy kell egy adag szerencse is hozzá, de a dél-kelet-ázsiai országok példájából tudjuk, hogy nem lehetetlen visszaszorítani a járványt a gazdaság megfojtása nélkül.

Európa a második hullám elején

Európa a második hullám elején a szelektív védekezés módszerét választotta, de ezek a lépések nem tűntek olyan erőteljesnek, hatásosnak és gyorsnak, mint ahogy a dél-kelet-ázsiai országok védekeztek a vírus megjelenésekor. Természetesen mindenhol megpróbálkoztak a kontaktkutatásokkal, tesztelésekkel, ezek hatásossága és mélysége azonban igencsak kérdéses volt a legtöbb országban. Egészen gyorsan körvonalazódott, hogy a járványügyi kapacitások számos országban hamarabb merülnek ki, mint ahogy a vírus terjedt.

Úgy tűnt, hogy augusztus óta szinte minden európai ország úgy hozza meg szépen lassan a (többségében enyhének számító) korlátozó intézkedéseket, hogy a vírus már néhány lépéssel ezek előtt jár. Ilyen volt a határzár/határellenőzrés, amit hiába vezettek be sokan, a vírus már az országhatárokon belül terjedt. A közép-kelet-európai régióban, Franciaországban vagy pl. Spanyolországban olyan gyorsan terjedt a vírus szeptemberben, amire még nemzetközi példákat is nehezen lehet találni. Ez azt mutatta, hogy egy hatalmas járványhullámmal kell hamarosan szembenéznie számos országnak.

Októberre meg is emelkedett a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők, végül a halálozások száma is Európában, és a kontaktkutatásokban élen járó Németország kapacitásai is kezdtek kimerülni, szem elől vesztve a vírus terjedését. Ezzel egyértelművé vált, hogy nagyon nehéz lesz télen visszaszorítani a járványt enyhébb korlátozásokkal, illetve együtt élni azzal, amikor ebben az évszakban az egyre egyértelműbbé váló szezonális hatások érvényesülnek és egyébként is többet tartózkodnak zárt térben az emberek, ahol könnyebben terjed a betegség. A vírus gyors terjedését néhány országban (pl. Csehország, Szlovákia) már szigorúbb intézkedésekkel próbálják meg visszaszorítani, de ha ezek sem járnak sikerrel, akkor bizony egyre közelebb kerülnek az év elején látott megoldáshoz, a kijárási tilalomhoz, ami megöli a vírust és a gazdaságot is. Pedig nem kellett volna, hogy így történjen.

Nincs trade off?

A megfelelő időben meghozott intézkedések ugyanis kordában tarthatják (tarthatták volna) a vírust és a gazdaság sem omlik (omlott volna) össze. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa, a kormánynak tanácsot adó kutatócsoport vezetője egy konferencián arról beszélt, hogy vannak, akik szembe állítják a gazdasági teljesítmény és a járvány közötti kapcsolatot. Azt mondják, hogy vagy a járvány ellen védekezünk, vagy a gazdaságot próbáljuk megvédeni. Ilyen szembenállás azonban szerintem – és nagyon sokak szerint – nincs, hangsúlyozta Röst.

Nagyon tanulságos, ha megnézzük, hogy mekkora GDP visszaesést szenvedtek el az egyes országok a második negyedévben, és miképp alakult az egymillió főre vetített halálos áldozatok száma. Az országok egy egyenes mentén rendeződnek, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag is azok az országok voltak sikeresebbek, amelyek a járvány elleni védekezésben is sikeresebbnek bizonyultak – hangsúlyozta Röst. Ahol viszont igazán nagy bajt okozott a járvány, azok az országok jártak gazdaságilag is rosszul – tette hozzá.

Ha lenne trade off a járvány elleni védekezés és a gazdaság teljesítménye között, akkor pont fordítva nézne ki az ábra – fogalmazott. Lennének azok az országok, ahol alacsony a halálozás és nagyon nagy a gazdasági visszaesés, míg a jó gazdasági teljesítmény magas halálozással társulna. Röst úgy látja, hogy jó járványkezelés kell ahhoz, hogy a gazdaság is tudjon működni.

A matematikus tehát úgy véli, hogy a járvány visszaszorítása és a gazdaság teljesítménye között nincs trade off, vagyis a járványellenes hatékony intézkedések nem vetik vissza a gazdaságot jobban, mint egy elszabaduló járvány, sőt. Az Our World In Data cikke is úgy fogalmaz, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy az egészségmegóvás és a gazdaság teljesítménye között trade off lenne, sőt, inkább ellenkező a helyzet.

Ezt nagyrészt az okozhatja, hogy számos ország csak akkor rendeli el a szigorú korlátozó intézkedéseket, amikor az enyhék nem működtek, és már nincs elegendő kórházi kapacitás vagy nagyon megugrott a halálozás. Vagyis számos esetben az enyhe korlátozások mellett már eleve sok a halálos áldozat, de a járványt így nem sikerül megfékezni, csak akkor, amikor szigorú korlátozások jönnek, így pedig mind a gazdasági helyzet, mind a halálozások száma rosszul alakul az elszabaduló járvány esetén.

A jó járványkezelés

Amerika példáján keresztül mutatta be a New England Journal of Medicine cikke, hogy mit lehet elrontani a járványkezelésben. Az USA-ban a járvány is elszabadult és a gazdaság is visszaesett. Kudarcot vallott a tesztelés, nem működtek a járványügyi intézkedések, és egy sor más probléma is nehezítette a helyzetet. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Kutatóközpontjának munkatársa így fogalmaz: „A siker forgatókönyve ismert. A szigorú intézkedések időzítése kulcsfontosságú, és jókor alkalmazva a későbbi kihívás mértékét tudják csökkenteni. A korai intenzív tesztelés a kulcsa a későbbi jól szervezhető járványvédelmi intézkedéseknek”.

Amennyiben ez jól működő kontaktuskutatással párosul, a korai járványgócok időben felszámolhatóak – mutat rá Kemenesi Gábor. Új-Zéland élen jár ebben, jelenleg a pandémia előtti szinten „üzemel” a társadalom, mivel a megfelelően és időben alkalmazott járványügyi intézkedésekkel sikerült kezelni a járványt. Számos délkelet-ázsiai ország is ide sorolható, hasonló példaként – tette hozzá.

A siker kulcsfontosságú tényezőjét mutatja meg az Our World In Data egyik grafikonja: az alábbi ábrán látható, hogy egy pozitív koronavírusos esetre hány teszt jut néhány országban. Vietnam és Új-Zéland egészen elképesztő számokat produkál, de Ausztrália, Tajvan és Dél-Korea sem vette félvállról a tesztelést. Az agresszív tesztelés szinte mindegyik sikeres országban kulcsfontosságú momentuma volt a járvány visszaszorításának.

Megjegyzés: a fenti adatsor NEM az összes fertőzött ország listáját mutatja. Az országok döntő többségében a megerősített esetekre jutó tesztszám adata nem érhető el.

Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem munkatársa Dél-Korea és Németország példáján keresztül mutatta be a sikeres járványkezelés módját az első hullámban a Portfolio-nak adott interjújában. „Mindkét országban nagyon hamar sikerült felfuttatni a tesztkapacitást” – emeli ki a szakértő. Másrészt mindkét országnak jelentős, akkreditált járványügyi laboratóriumi hálózata és szakértelme van. A járvány elején pillanatok alatt felturbózták a tesztelési kapacitást, és onnantól kezdve nagyon pontos teszteléssel, illetve kontaktuskutatással tudják, hol tart a járvány, hol terjed, hol van visszaszorulóban, hol kell beavatkozni. Képesek voltak járványügyi góckutatást végezni, és a surveillance rendszereik segítségével tudták mérni a tevékenységük eredményességét, tehát hogy jó döntéseket hoztak-e. Dél-Koreában olyan, mindenki számára könnyen elérhető szűrőközpontokat állítottak fel, hogy a mintavételezőknek ne kelljen közvetlen kontaktusba kerülniük az emberekkel – mondta Oroszi.

Hasonlóan látja Kemenesi Gábor is, aki szerint a komoly járványügyi kapacitással és megfelelő szakmai irányítással kordában tartott/kezelt járvány nagyobb teret ad a kedvezőbb politikai döntéseknek és a társadalom normális működésének megőrzéséhez is. A rosszul kezelt járvány olyan kaotikus állapotot eredményezhet, ami visszaveti a társadalom normális működését, nem beszélve a kórházak túlterheltségéről és a halálozásról – teszi hozzá.

Lássunk néhány mintaországot!

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány országot, amely sikerrel vette fel a harcolt a koronavírus ellen, és visszaszorította a járvány terjedését. Ezt követően sem a gazdaságra, sem az egészségügyre nem hárult már olyan terhelés, ami kibírhatatlan lenne.

Dél-Korea

Dél-Korea még azelőtt visszaszorította a koronavírus terjedését, hogy be kellett volna zárniuk a vállalkozásoknak, bevezették volna az országos kijárási korlátozást vagy végrehajtottak volna más, szigorú intézkedéseket, amelyek a társadalmi kapcsolatok drasztikus csökkenésével jártak volna. A dél-koreai döntéshozatali mechanizmus kezdettől fogva a kormány és a tudományos közösség együttműködésére épült.

Dél-Korea többszáz innovatív, nagykapacitású koronavírus-szűrőközpontot hozott létre, a tesztelésben szorosan együttműködve a magánintézményekkel. Naponta 15-20 ezer tesztet tudtak végezni a járvány első hullámában, a tessztekből nem volt hiány, hiszen maguk fejlesztették és több koreai cég gyártotta azokat már akkor is.

A vírus megjelenése után azonnal bővítették a járványügyi kapacitásokat, és azoknak a létszámát, akik a kontaktkutatásokat végzik. A cél az volt, hogy a fertőzötteket még a lappangási időben „elkapják”, hogy minél kevésbé tudják továbbadni a betegséget. Az országban így kifejezetten erőteljes, szigorú korlátozó intézkedéseket általánosan nem vezettek be, de a lakosságot arra kérték, hogy tartsák a távolságot és használják a védőeszközöket. Egy applikáción keresztül pedig valós időben nyomon lehet követni a fertőzési gócokat, látni lehet a területeket, ahol a fertőzöttek járnak vagy jártak akár a diagnózisuk előtt.

A dél-koreai védekezést segítette, hogy a kormány értékelése szerint a 2015-ös közel-keleti légúti szindrómára (MERS) hibás válaszokat adtak, amelynek következtében számos reformot hajtottak végre az egészségügyi rendszer felkészültségét illetően, a növekvő kapacitásokhoz hozzárendelve a megfelelő számú és felkészültségű emberi erőforrást. Dél-Korea a MERS időszakában megtanulta, milyen az, amikor a társadalom hónapokig félelemben él és elmaradnak a turisták. Az emberek a 2015-ös emlékek hatására sem tétováztak betartani a kormány által meghozott intézkedéseket, mint pl. a maszkviselés.

Az első hivatalos új koronavírusos esetet január 20-án regisztrálták, majd a hírhedt 31. szuperfertőző eset gyors esetszám-emelkedést hozott. A kormány azonnal reagált, agresszív tesztelésbe kezdtek és felderítették a kontaktusokat, potenciális fertőzötteket, miközben a járvány epicentrumában, Tegu városában arra kérték az embereket, hogy maradjanak otthon. Az ország számos pontján ingyen elvihető maszkokat és kézfertőtlenítőket helyzetek ki, hogy mindenki használja azokat.

A február-márciusi sikeres védekezést követően augusztusban újabb járványhullám érte el Dél-Koreát. A napi esetszámok ekkor nem közelítették meg az első hullám rekordját, azonban az ország ismét gyorsan reagált, betiltották a tömegrendezvényeket, bezárták az éjszakai szórakozóhelyeket és a templomokat is.

Dél-Korea fontos fegyvere, hogy a járványhullám lecsengésével – annak visszaszorításával – sem szűnik meg az éberség, folyamatosan igyekeznek nyomon követni a helyzetet, és fokozottan figyelik, hogy behurcolják-e az országba a vírust.

Dél-Koreában védőfelszerelésben tisztítják meg az utcákat 2020 október 6-án. Sosem áll le a védekezés, ha új eseteket detektálnak, azonnal lépéseket tesznek. Chung Sung-Jun/Getty Images

A dél-koreai gazdaság a járványkezelés eredményeképpen 2,7%-kal esett vissza az idei második negyedévben éves alapon az első negyedéves 1,4%-os növekedés után, ami a globális gazdaság drasztikus zuhanásával összehasonlítva nagyon enyhe csökkenésnek számít. Összehasonlítva, a fejlett nyugat-európai országok ötször ekkora gazdasági visszaesést éltek át, és sok helyen még a járványt sem igazán tudták visszaszorítani.

Kína

Nincs jobb példa Kína koronavírushoz való hozzáállására, mint az az októberi hír, amely szerint 12 új fertőzött miatt egy egész, 9 milliós város, Csingtao lakosságát letesztelik öt nap alatt. Az országban nem először döntenek úgy, hogy letesztelnek egy egész régiót/várost azért, hogy megállítsák a vírus terjedését. Pontosabban azért, hogy ne alakulhasson ki közösségi terjedés, hiszen így már nem tudnák nyomon követni a fertőzést, ami gócpontok kialakulásához vezetne, és nem lenne más megoldás, mint a szigorú korlátozások. Megfelelő teszteléssel és szelektív intézkedésekkel azonban úgy tűnik, hogy fent tudják tartani a társadalom működését, illetve el tudják kerülni a gazdaság újabb visszaesést okozó korlátozásokat.

Ne felejtsük el, hogy Kína volt a legnehezebb helyzetben a koronavírus kirobbanásakor. Habár a kormányzat sokáig tagadta az új koronavírus megjelenését, illetve próbálta eltussolni annak súlyosságát, ami komoly problémákat okozott világszerte, a járványellenes intézkedések hatékonynak bizonyultak. A vírus gócpontjának számító Vuhant karantén alá vonták, amikor súlyossá vált a helyzet, és hihetetlen ütemben bővítették a kórházi- és tesztkapacitásokat, majd a helyzet javulásával a város egész lakosságát letesztelték.

Országos karantén nem volt Kínában, de helyi korlátozásokat bevezettek, ami a kiterjedt teszteléssel párhuzamosan sikeresen szorította vissza a járványt. Az első hullám visszaszorítása után is éberen figyelték, hogy a vírus hol jelenik meg újra, azóta jobbára behurcolt eseteket fülelnek le a hatóságok.

A kínai gazdaság a járvány által leginkább sújtott első negyedévében 6,8%-kal esett vissza éves alapon, ami jelentős, azonban elmarad attól a visszaeséstől, amely a nyugati országokat jellemezte az első hullám idején (ahol ez inkább a második negyedévre esett). A második negyedévet már – a vírus visszaszorulása után – 3,2%-os növekedés jellemezte éves alapon Kínában, miközben a legtöbb nyugati ország csak a visszaesés mértéknek szelídülését várja az első hullám elvonulása után, de semmiképp sem növekedést. Kína ráadásul sokat javított a védekezési stratégiáján az első hullám lecsengése után, a gazdaságot sokkal kevésbé vetik vissza a lépések, miközben a vírust erőteljesen szorítják vissza azóta is – éppen azért, hogy elkerüljék a szigorú intézkedéseket.

Vietnam

Az országban január 23-án jelent meg a koronavírus, és a következő négy hónapban mindössze alig több mint 300 új esetet diagnosztizáltak. A központi kormányzat azonnali intézkedéseket hozott, ami kontaktkutatásokat és a karanténokat vont maga után. Az időszakban több százezer embert zártak a kormány által ellenőrzött karanténokba, akik pozitív esetekkel voltak kapcsolatban vagy beutaztak az országba, ez pedig meggátolta a közösségi terjedést. A tesztelési kapacitás is gyorsan felfutott, január végén országszerte mindössze két teszthely volt, ami májusig 120-ra emelkedett.

Egészen egyedülálló volt a kontaktkutatási rendszerük a járvány első hullámában: F0-tól (a fertőzött személy) egészen F5-ig (szoros kapcsolat F4 személlyel) kutatták az F0-s személy kapcsolatait. Vagyis nem csupán a fertőzött kontaktját vizsgálták meg, hanem még további 4 szinttel „lejjebb” is felderítették a kapcsolati hálót, amely nagyon nehézzé tette a vírus számára, hogy úgy fertőzöttön meg újabb és újabb embereket, hogy arról a kormányzat ne szerezne tudomást. A karanténokat pedig nem az alapján rendelték el, hogy valaki tüneteket mutat-e, hanem az epidemiológiai kockázatokat mérlegelték (mert sejtették, és egy idő után tudták is, hogy nem csak a tünetesek fertőznek). Az igazolt koronavírusos esetek szoros kontaktjainak – a hatóságokkal szorosan együttműködve – állami karanténzónába kellett vonulniuk.

Vietnam sikerében kulcsszerepet játszhatott, hogy komoly tapasztalatuk volt már járványokkal kapcsolatban. Ilyen volt a 2003-as SARS, ezt követően pedig a madárinfluenza. Az ebben az időszakban felépített infrastruktúra tehát rendelkezésre állt, amely most is segítette az országot. Vietnam a korábbi járványok idején öntötte a pénzt a közegészségügyi, járványügyi rendszerbe, így sürgősségi és más központok álltak rendelkezésre, amely segített, hogy a koronavírus megjelenése után azonnal megfelelő ellátást tudjanak adni a betegeknek. A siker kulcsaként sokan a korai fellépést gondolják, amely kiterjedt a határok lezárásától a tesztelésen keresztül a karanténokig, mindez megfékezte a közösség terjedését, még mielőtt kontrollálatlanná vált volna a terjedés. Amennyiben a hatóságok úgy ítélték meg, szigorú intézkedéseket is bevetettek, de a lezárások sosem terjedtek ki országos szintre, csak egyes területekre koncentrálódtak, ahol felütötte a fejét a vírus.

Vietnamban nem kérdés a kötelező maszkviselés. A hatóságok döntését nem kérdőjelezték meg az emberek az első hullámban sem. Fotó: Linh Pham/Getty Images

Sokan meglepődnek, de Vietnam nem került recesszióba. Az első negyedéves 3,7%-os GDP-növekedést 0,4%-os bővülés követte a második negyedében. Vagyis az ország úgy vészelte át a járvány időszakát, hogy a globális gazdaság a 2008-2009-es válság óta nem látott zuhanást szenvedett el, az országban azonban még csak csökkenést sem mértek. A járvány első hullámában tehát Vietnam megmutatta, hogy a sikeres járványkezelés nem csak életeket ment meg, hanem a gazdaság is kisebb problémákkal túlesik rajta, mint egy nagyobb járványhullám esetén.

Új-Zéland

Új-Zélandot egyrészt segítette az, hogy a járvány relatíve későn érkezett meg az országba, az első esetet február 28-án regisztrálták, több mint egy hónappal később, mint ahogy például az Egyesült Államokban az első fertőzöttet regisztrálták, vagyis az országnak volt ideje felkészülni, másrészt a szigetország elzárt, kevés a tranzitútvonal, ami az országon halad keresztül. A siker azonban nagyobb részt annak tudható be, hogy azt a receptet követték, amit más, a védekezésben sikeres ország is: gyors intézkedések, szigorú korlátozások, sok tesztelés, és az ország vezetése az intézkedések meghozatalában nagyban támaszkodott a tudományra.

Új-Zélandnak is voltak arról modelljei a járvány kitörése előtt, milyen pusztító hatással járhat a vírus, amennyiben nem tesznek ellenintézkedéseket, ezért az ország relatíve gyorsan lépett.

Március közepén bejelentették, hogy mindenkinek, aki az országba érkezik, 2 hetes önkéntes karanténba kell vonulni. Az intézkedés még az egyik legszigorúbb volt a világon, ráadásul akkor még csak 6 fertőzöttet tartottak nyilván az országban.

A következő lépés az volt, amikor március 19-én megtiltották a külföldiek belépését az országba, még akkor is csak 28 fertőzöttet regisztráltak Új-Zélandon.

Március 23-án gyakorlatilag lezárták Új-Zélandot, még akkor is csak 102 regisztrált fertőzött volt az országban, haláleset pedig nem történt a koronavírus miatt.

Új-Zélandon egyébként kevés a betegellátásra szolgáló kórházi ágy, ezért is kellett gyorsan ellaposítaniuk a járványgörbét. A világon akkoriban egyik legszigorúbb lezárásokat alkalmazva arra kértek mindenkit, hogy maradjanak otthon és csak az alapvető szolgálatatások működtek.

Az új-zélandi siker egyik eleme az, hogy gyorsan felpörgették a koronavírus-tesztelést: a lakosság arányában jóval többet teszteltek, mint több európai ország. A siker másik eleme, a teszteken belül alacsony volt azoknak az aránya, amelyek pozitívak lettek, vagyis a járványt ellenőrzés alatt tartották.

Új-Zéland példája abban más Kína, Dél-Korea vagy pl. Vietnam helyzetétől, hogy itt valóban igen komoly lezárásokkal társult a nagyon kiterjedt tesztelés és a kontaktkutatás. Ezzel a kombinációval azonban sikeresen védték meg az országot a nagyobb járványhullámtól, és csak átmeneti ideig kellett elszenvednie a gazdaságnak a jelentős károkat – addig, amíg visszaszorították a vírust. A társadalom és a gazdaság működése pedig ugyan komoly elővigyázatossági intézkedések mellett, de visszaállt a normál kerékvágásba.

Új-Zéland a vírus elleni erőteljesebb korlátozások miatt nem meglepő módon azzal is kilóg a sorból a dél-kelet-ázsiai országok fenti listájából, hogy éves alapon 12,4%-os visszaesést szenvedett el a gazdaság a második negyedévben. Ahogy láthattuk, a többi járvány elleni védekezésben sikeres ország ennél sokkal kisebb gazdasági zsugorodáson ment keresztül, de tudjuk, hogy Új-Zéland rendkívül szigorú lépéseket is hozott, átmenetileg leállítva a gazdaságot. Azonban még ez a visszaesés sem akkora, mint amekkorát a fejlett, nyugati országok többsége elszenvedett. Összességében Új-Zéland a járvány ellen sikeresen védekezett, nagyon hatékonyan irtotta ki a vírust, de a gazdasági áldozat is nagy volt, így a fenti országok listájából azért kilóg.

Következtetések

Úgy tűnik, hogy léteznek olyan országok, amelyek sikeresen szorították vissza az új koronavírust, miközben a gazdaságuk sem kapott súlyos sebeket. A szakértők között abban teljes az egyetértés, hogy a gyors és hatékony kontaktkutatás, a tünetmentesek kiterjedt és ingyenes tesztelése, a pozitív esetek elkülönítése, izolálása, valamint a középsúlyos és súlyos koronavírusos esetek azonnali kórházi kezelése fontos közös pont a sikerhez vezető úton.

A dél-kelet-ázsiai országok egy része elkerülte azt, hogy hosszú hónapokig a szokásosnál magasabb halálozási számokat regisztráljanak, és azt is, hogy összeroskadjon a gazdaság, hiszen a vírus a gyors visszaszorítás eredményeképp nem okozott többlethalálozást, miközben a lakosság és a vállalatok bizalmának visszaesésével, illetve a robbanásszerű járványterjedés miatt (egészségügyi kapacitások elérése) egy esetleges hosszan tartó lezárással sem kell számolniuk, szemben azokkal az országokkal, ahol kontrollálatlanul terjed a járvány.

Azt azonban nem tudjuk, hogy milyen egyéb, eddig nem ismert tényezők segítették még ezeket az országokat. A vírus terjedését ugyanis nem csak a kormányzati intézkedések befolyásolhatják, hanem pl. a földrajzi fekvés, a népsűrűség, a társadalom működése és fegyelmezettsége, és még számos más tényező, amire ma még talán nem is gondoltunk. Tudjuk, hogy nem elég egyszer legyőzni a vírust, ami könnyen visszatérhet még a sikeresebb országokba is. Ilyenkor újra kell kezdeni a kontaktkutatást, az agresszív tesztelést, az azonnali izolációt, a gyanús esetek azonnali karanténba helyezését, és bizonyos (gócponttá alakuló) városokban a lezárásokat és az átállását a digitális oktatásra.

Valójában az okos szelektív védekezés most kezd vizsgázni igazán Európában. Az első jelek figyelmeztetők: még az igen aktív kontaktkutatással védekező országok egy részében is a járvány gyorsulását láthatjuk, így egyáltalán nem biztos, hogy végül nem lezárásba torkollik a második hullám.

A járvány második hulláma elleni védekezés kapcsán Európa legtöbb országának viselkedéséről egy érdekes párhuzam jutott eszünkbe. A történet egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk furcsa, kopogó hangokat hallani vezetés közben, már nem fog úgy a fék, mint korábban, és még a téli gumit sem tettük fel. A koreaiak ilyenkor azonnal lépnek, teljesen "átvizsgálják az autót", rövid ideig nélkülözik, és kifizetik az alacsony szervízdíjat. Az USA-ban és több más európai országban ilyenkor úgy érzik, hogy még nem kell elvinni a szerelőhöz és bőven ráér feltenni később a téli gumit. Kell a kocsi és költeni sem szeretnénk rá, de azért „okosba” ránéz az autóra a garázsában a haver. Ahogy halogatjuk a dolgot, hogy elvigyük a kocsit a szakszervízbe, úgy válik egyre súlyosabbá a probléma: végül már nem lehet olcsón megúszni a szervízt és nem csak 24 órára kell nélkülözni a kocsit, többszázezer forintos javítás lesz a számlán és majd egy hét múlva lehet visszamenni az autóért. Persze csak akkor, ha lesz még értelme elvinni a kocsit a szervízbe, és időközben a fék nem adja meg magát teljesen vagy nem hiányoznak egy kellemetlenebb napon túlságosan azok a téli gumik. Nos, ha elvittük volna az autót a szakszervízbe az első kopogó hangnál, ahogy a dél-koreaiak tették, akkor ki tudja, hogyan alakulnak a dolgok... de hát mi éppen akkor indultunk a kocsinkkal a (zöld zónába tartozó) horvátországi nyaralásra!

Címlapkép: Getty Images