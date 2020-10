Trump beleszállt a republikánus szenátorba, aki szerint az elnök hibái miatt "vérfürdő" lesz november 3-án

Ben Sasse nebraskai republikánus szenátor kritikával illette Trumpot: szerinte az elnök elhibázott politikái miatt a választók november 3-án republikánus "vérfürdőt" rendeznek majd a szenátusi választásokon. Trump a Twitteren reagált a kijelentésre - az elnök reakcióját Sasse nem teszi zsebre.

Ben Sasse republikánus szenátor a héten fejezte ki aggályait Trump eddigi tevékenységével kapcsolatban: elmondása szerint az elnök járványkezelése, a diktátorokkal ápolt jó viszony, és az, hogy a fehér szélsőségesektől nem határolódott el, vérfürdőt okozhatnak a november 3-i szenátusi választásokon.

Az elnökválasztással egyidőben kongresszusi választásokat is tartanak. Az alsóházban biztosnak tűnik a demokrata győzelem, a szenátusi választás kimenetele viszont még kérdéses. A felmérések szerint nagy az esély rá, hogy a demokraták mind a Képviselőházat, mind a Szenátust megnyerik, és Joe Bidennek is jobbak az esélyei jelenleg, mint Trumpnak.

Trump nem hagyta annyiban, Twitteren reagált Sasse kritikáira. Egyik bejegyzésében azt írta, hogy Sasse az 53 republikánus szenátor közül a legkevésbé aktív, egy másik tweetjében pedig egyenesen Nebraska szégyenének nevezi a szenátort.

...Nomination to run for a second term. Then he went back to his rather stupid and obnoxious ways. Must feel he can’t lose to a Dem. Little Ben is a liability to the Republican Party, and an embarrassment to the Great State of Nebraska. Other than that, he’s just a wonderful guy! — Donald (J.) October 17, 2020

Az elnök láthatóan megsértődött, magyar idő szerint ma délután ugyanis egymás után 4 tweetet is közzétett, amelyekben Ben Sasse szenátort ekézi. Egyikben Kis Ben Sasse-nak nevezi a Nagy Nebraskából.

The least effective of our 53 Republican Senators, and a person who truly doesn’t have what it takes to be great, is Little Ben Sasse of Nebraska, a State which I have gladly done so much to help. was as nice as a RINO can be until he recently won the Republican.... @SenSasse — Donald (J.) October 17, 2020

Senator Little Ben Sasse of the Great State of Nebraska seems to be heading down the same inglorious path as former Senators Liddle’ Bob Corker, whose approval rating in Tennessee went from 55% to 4%, & Jeff “the Flake” Flake, whose approval rating in Arizona went from 56% to.... — Donald (J.) October 17, 2020

Egyik tweetjében pedig azt veti fel, hogy talán új jelöltet kéne találni a helyére.

....practically nothing. Both Senators became totally unelectable, couldn’t come even close to winning their primaries, and decided to drop out of politics and gracefully “RETIRE”. could be next, or perhaps the Republicans should find a new and more viable candidate? @SenSasse — Donald (J.) October 17, 2020

