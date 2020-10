Rég volt ekkora a bizonytalanság: bármilyen lépés jöhet az MNB-től

Gyakorlatilag bármilyen irányú lépést el tudnak képzelni a Portfolio által megkérdezett elemzők a következő napokban az MNB-től. Egyetértés csak abban van, hogy az alapkamat kedden 0,6%-on maradhat, ha szeretne a jegybank változtatni a monetáris kondíciókon, akkor azt az egyhetes betéttel teheti meg. Talán éppen a bonyolult jegybanki eszköztár miatt lehet most mindenre esély, emellett kérdés, hogyan értékeli majd a Monetáris Tanács a forint gyengülését és az infláció váratlan visszaesését.

Bármerre mozdulhat az egyhetes betét

Az MNB szeptember végén váratlanul 15 bázisponttal 0,75%-ra emelte az egyhetes jegybanki betét kamatát, és mivel jelenleg ez az irányadó jegybanki eszköz, ezért a lépés

gyakorlatilag monetáris szigorításnak felelt meg.

Azóta nem változtatott az MNB a kamaton, de a lépés jelezte, hogy nem az alapkamat, hanem az egyhetes betéti ráta jelenleg a fontos számukra, ezen keresztül tudnak szükség esetén beavatkozni a monetáris kondíciókba. A jegybank korábbi kommunikációja alapján elsősorban az inflációs kilátások és a nemzetközi piaci hangulat befolyásolhatják az esetleges lépéseiket. Ebből a szempontból az elmúlt egy hónap felemás volt, hiszen az infláció meglepetésre 3,4%-ra csökkent szeptemberben, viszont a forint a múlt hét végére megint 365-ig gyengült az euróval szemben. A Monetáris Tanácsnak árfolyamcélja ugyan nincs, de korábban jelezték, hogy a hangulat esetleges negatívra fordulása, illetve az ebből fakadó forintgyengülés jelenleg a legnagyobb kockázat az inflációs kilátások szempontjából is.

A jegybanki eszköztár átalakulása miatt szokásos havi elemzői körkérdésünkben már nem csak az alapkamat, hanem az egyhetes betéti ráta várható alakulására is rákérdeztünk, és érdekes eredményeket kaptunk.

A táblázatból látszik, hogy az elemzők gyakorlatilag bármilyen kimenetelt el tudnak képzelni rövidtávon:

Virovácz Péter szerint akár már a keddi kamatdöntő ülést követően csütörtökön jöhet újabb 15 bázispontos emelés. A másik három elemző a héten nem vár változást.

Regős Gábor és Halász Ágnes szerint az év végéig 15 bázisponttal csökkenti majd az egyhetes betéti kamatot az MNB.

Suppan Gergely viszont egészen 2021 végéig nem vár változást a jelenlegi 0,75%-os egyhetes kamatban.

A forint gyengülése intheti óvatosságra a jegybankot

Említettük, hogy az MNB korábbi kommunikációja szerint elsősorban a forint árfolyama veszélyeztetheti az inflációs várakozások alakulását, a gyengülő forint ugyanis az importárakon keresztül beépül a fogyasztói árindexbe (hosszabb távon pedig akár az inflációs várakozásokba is).. Éppen emiatt egyesek már a múlt héten újabb kamatemelést vártak a 365-ös euróárfolyam mellett, hiszen szeptemberben hasonló szinten szigorított az MNB.

A jelek szerint azonban az infláció szeptemberi váratlan esése kényelmesebb helyzetbe hozta a jegybankot, kicsit feljebb tolódhatott az ingerküszöb az árfolyamban. Éppen ezért a keddi kamatdöntésnél talán fontosabb is lehet

a november 10-én érkező októberi inflációs statisztika.

"A monetáris politika döntéseit a következő időszakban is nagyrészt a forint teljesítménye határozza majd meg, véleményünk szerint ugyanis a magyar deviza jelenti most a legnagyobb kihívást az inflációra nézve. Így a következő időszakban is az egyhetes betét maradhat a monetáris politika első számú eszköze, az alapkamathoz csak a legvégső esetben nyúl majd a jegybank" – emelte ki Halász Ágnes. Az Unicredit Bank elemzője szerint egészen addig maradhat az egyhetes kamat irányadó, amíg a forint sérülékeny marad és az inflációs pálya tartósan nem marad a 3%-os célszint közelében, erre leghamarabb 2021 második felében látnak esélyt.

Halász Ágnes szerint az év vége felé enyhülhet a nyomás a forinton, ezt kihasználva pedig a jegybank is igyekszik majd az alapkamat közelébe csökkenteni az egyhetes kamatot.

Habár jelentős meglepetést okozott a szeptemberi infláció, ami várhatóan komolyan befolyásolja majd az év hátralévő részében látott inflációs számokat is, mégsem gondolom, hogy a jegybank reagál majd. Egyetlen egy meglepő adat ugyanis nem hinném, hogy elegendő arra, hogy a jegybank várakozásait és ezáltal monetáris irányultságát újból megváltoztassa – véli Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője is úgy véli, hogy szükség esetén az egyhetes betéttel tud beavatkozni az MNB.

Virovácz szerint a következő hetekben a közelgő elnökválasztás az Egyesült Államokban és várhatóan az azt követő huzavona a hatalom átadásával kapcsolatban komoly turbulenciákat hozhat a feltörekvő piacokon. Ehhez még érdemes hozzávenni a Brexit körüli bizonytalanságot, valamint az új EU költségvetés és Helyreállítási Alap körüli hadakozást, amelyben hazánk is aktív résztvevő. Ez utóbbi lehet leginkább egyedi hatással a magyar fizetőeszközre, különösen akkor, ha a jogállamiság körüli viták tovább erősödnek és felmerül a forrásvesztés lehetősége. Az alacsonyabb infláció miatt pedig a piacok akár úgy is gondolhatják, hogy jegybank ismét lazább kommunikációra vált. Mindezeket együttvéve

a forint további alulteljesítése reális forgatókönyv, ami így elvezethet egy újabb kamatemeléshez az egyhetes betét esetében akár már a héten.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató elemzője azt emelte ki, hogy az elmúlt hónapban a változatlan alapkamat, majd a megemelt egyhetes betéti kamat után érdekes „duális kamatrendszer” alakult ki, ám tény, hogy ezzel a forint esését sikerült megállítani, és bár a nemzeti valuta továbbra sem erős, nem gyengült tovább az euróval szemben.

Regős a kamatdöntés szempontjából most összességében a változatlanságot látja legvalószínűbbnek, kérdés, hogy az egyhetes betét kamata visszacsökken-e 0,6 százalékra.

