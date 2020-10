A kínai gazdaság utolérte az amerikait - egyelőre csak vásárlóerő-paritáson

Az IMF friss előrejelzése szerint a kínai gazdaság vásárlóőer-paritáson számítva már lehagyta az amerikait: előbbi GDP-je PPP-n számolva 24,2 ezermilliárd dollár, utóbbié 20,8 ezermilliárd.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Vásárlóerő-paritáson számolva a kínai gazdaság megelőzte az amerikait - derül ki az IMF World Economic Outlookból, így PPP-n számolva már Kína a világ legnagyobb gazdasága - szúrta ki az Eurasia Times. A vásárlóerő-paritást az árkülönbségek kiküszöbölésre használják, de a közgazdászok az egyes országok GDP-jének összehasonlításakor általában a piaci árakon mért adatokat nézik, amely alapján továbbra is az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága.

A kínai gazdaság - a fejlődő országokra jellemző módon - sokkal gyorsabban növekedett az elmúlt 30 évben, mint a fejlett országok, gyakran 10% körül volt az éves GDP-növekedési rátája. Kína az idei évet gazdasági visszaesés nélkül megúszhatja, míg az Egyesült Államokban 5% körüli lehet a visszaesés.

Ezzel együtt is az általános életszínvonal és fejlettségi szint össze sem hasonlítható a két országban, és még a piaci árakon számolt GDP tekintetében is éveknek kell eltelnie, mire Kína utoléri az Egyesült Államokat - az egy főre jutó GDP tekintetében viszont továbbra is jelentős lesz a lemaradása.

Címlapkép: Getty Images